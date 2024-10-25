ليس مجرد كلاسيكو.. ريال مدريد يستعد لانتزاع عرش برشلونة

ويستضيف نظيره برشلونة، متصدر الدوري الإسباني بفارق 3 نقاط، في قمة منافسات الجولة الـ11 للمسابقة غدا السبت على "سانتياغو برنابيو".وأصبح على بعد خطوة واحدة من تحقيق إنجاز تاريخي، حيث يحتاج إلى فوز أو تعادل لمعادلة أطول سلسلة من المباريات دون هزيمة في الدوري الإسباني.أطول سلسلة لا هزيمة في الدوري الإسبانيولم يعرف فريق المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي طعم الهزيمة منذ 13 شهرًا و42 مباراة في الليغا، وتحديدا منذ خسارته 1-3 أمام خصمه المحلي أتلتيكو في 24 سبتمبر/أيلول 2023 الموسم الماضي.والمفارقة أن المباراة التالية ستكون ضد الغريم التقليدي برشلونة، الذي يمتلك حاليًا الرقم القياسي المتمثل في 43 مباراة دون هزيمة بين عامي 2017 و2018.وخلال تلك الفترة، حقق 31 فوزا و11 تعادلا، وساعده ذلك على الفوز بلقب الدوري الإسباني الموسم الماضي بفارق 10 نقاط عن برشلونة، كما ظلوا بلا هزيمة طول دوري أبطال أوروبا، والتي فاز بها ضد بروسيا دورتموند في النهائي.ويحتاج برشلونة إلى الفوز على للحفاظ على رقمه القياسي، والذي كان قد بدأه بفوزه 3-2 على سوسيداد في أبريل/نيسان 2017 وانتهى حين خسر 4-5 أمام ليفانتي في مايو/أيار 2018، بفارق مباراتين عن عدم الهزيمة لموسم كامل.وبالنظر إلى مواجهات الكلاسيكو في الفترة الماضية، فإن الكفة ستصب في صالح مدريد، خاصةً أنه واجه برشلونة 3 مرات منذ بداية سلسلته وفاز في جميع المناسبات الثلاث (مرتين في الدوري ومرة في نهائي كأس السوبر الإسباني).أطول سلسلة لا هزيمة في الدوريات الخمس الكبرىوفي حال تجنب الهزيمة في الكلاسيكو، فإن سيستهدف بعد ذلك ملاحقة الرقم القياسي على صعيد الدوريات الخمس الكبرى.ويمتلك بايرن ميونخ أطول سلسلة لا هزيمة في الدوريات الخمس الكبرى، والتي توقفت عند 53 مباراة متتالية في مارس/آذار 2014 ببطولة الدوري الألماني.