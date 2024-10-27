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"تسللات" مبابي أمام برشلونة.. تعليقات ساخرة: هل مصيدة فليك رائعة أم أنه غبي؟

رياضة

2024-10-27 | 12:47
&quot;تسللات&quot; مبابي أمام برشلونة.. تعليقات ساخرة: هل مصيدة فليك رائعة أم أنه غبي؟
المصدر:
وكالات
404 مشاهدة

بات الفرنسي كيليان مبابي مهاجم ريال مدريد، مادة دسمة للسخرية على مواقع التواصل بعدما وقع ضحية مصيدة التسلل كثيرا.

ومنذ قدومه إلى ريال مدريد الصيف الماضي من باريس سان جيرمان الفرنسي لعب مبابي 14 مواجهة وسجل 8 أهداف وصنع اثنين، كما لم تعرف فترته مع الفريق العاصمي استقرارا في الأداء والمستوى.

وظهر مبابي في لقطة وهو يسجل هدفا لافتا يسكن مرمى برشلونة قبل الاحتفال بشكل يعكس الطريقة التي سجل فيها الهدف، لكنه بعد كل ذلك قررت تقنية حكم الفيديو المساعد احتساب كيليان في موقف تسلل وإلغاء الهدف، لينتقم منه البرازيلي رافينيا عندما سجل الهدف الثالث بطريقة تسخر من الفرنسي.

ووقع مبابي في مصيدة التسلل يوم السبت 8 مرات وهو الأعلى في مسيرته التي انطلقت في عام 2016.

وعادل عدد التسللات التي وقع فيها مبابي أعلى رقم للاعب في الدوري الإسباني بعد 15 عاما إذ كان آخر من حقق الرقم السلبي هو جوناثان لاعب إلتشي أمام أتلتيك بلباو ايار 2015.

وبات مبابي وجبة دسمة للسخرية من تسللاته العديدة على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، إذ أنشأ أحدهم حسابا باسم مستخدم "هل مبابي متسلل؟".

وكتب كريستوبال سوريا الصحفي الشهير أحد ضيوف "إل تشيرينغيتو" يبدو أن مسؤولي الريال قضوا الليلة يفكرون بالطريقة المناسبة لإعادة مبابي إلى باريس سان جيرمان لكنهم لا يعلمون أنه ما زال في موقف تسلل، وصمم حساب آخر فيديو للتسللات الثمانية التي وقع فيها مبابي على غرار ما تقوم به الحسابات عادة في ملخصات المباريات أو الأهداف.

ونشر حساب شهير للسخرية اسمه "ترول فوتبول" أن مبابي وقع في التسلل في وقت من أوقات المباراة أكثر من تمريراته حينها إذ كان تسلل 6 مرات فيما مرر 5 مرات.

وتساءل حساب آخر بقوله "لا أعلم هل مصيدة فليك للتسلل رائعة جدا أم أن مبابي غبي جدا".
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مبابي

برشلونة

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