الكشف عن الترتيب النهائي لجائزة الكرة الذهبية الليلة

وتتنافس من العالم للحصول على الجائزة، أبرزهم ثلاثي فريق ريال مدريد، فينيسيوس جونيور، جود بيلينغهام، وكيليان مبابي، كما يشهد السباق تواجد ثنائي مانشستر سيتي، إرلينغ هالاند، ورودري.ووفقا للتسريبات، فإن البرازيلي فينسيوس جونيور، تصدر سباق الجائزة بعدد نقاط وصل إلى 630 نقطة، وفي المركز الثاني، يأتي رودري لاعب مانشستر سيتي، برصيد 576 نقطة.وفي المركز الثالث يأتي جود بيلينغهام برصيد 422 نقطة، بينما جاء كيليان مبابي في المركز الرابع برصيد 317 نقطة، وبفارق كبير عن المركز الخامس الذي احتله هاري كين، مهاجم بايرن ميونخ برصيد 201 نقطة.ولأول مرة منذ عام 2003، غاب الأرجنتيني ليونيل ميسي وغريمه البرتغالي كريستيانو رونالدو معا عن قائمة المرشحين، لتبدأ الجائزة حقبة جديدة للجيل الجديد من اللاعبين.واحتكر ميسي ورونالدو الجائزة المرموقة منذ العام 2008 حتى العام الماضي، حيث توج الأرجنتيني بثماني كرات ذهبية مقابل خمس للبرتغالي.ويعتبر لوكا مودريتش وكريم بنزيما اللاعبين الوحيدين اللذين توجا بالكرة الذهبية خلال احتكارها من قبل ميسي ورونالدو، حيث فاز الكرواتي بجائزة عام 2018 والفرنسي في العام 2022، علما بأن الجائزة ألغيت في العام 2020 بسبب جائحة فيروس كورونا.وضمت قائمة المرشحين للفوز بالكرة الذهبية لهذا العام 30 لاعبا وهم:1- جود بيلينغهام - ريال مدريد2- إيرلينغ هالاند - مانشستر سيتي3- نيكو ويليامز - أتلتيك بلباو4- غرانيت تشاكا - باير ليفركوزن5- أرتيوم دوفبيك - روما (جيرونا)6- توني كروس - معتزل (ريال مدريد)7- روبن دياز - مانشستر سيتي8- فيل فودين - مانشستر سيتي9- إيميليانو مارتينيز - أستون فيلا10- فيديريكو فالفيردي - ريال مدريد.11- داني كارفاخال - ريال مدريد12- كيليان مبابي - باريس سان جيرمان/ ريال مدريد13- أليخاندرو غريمالدو - باير ليفركوزن14- لاوتارو مارتينيز - إنتر ميلان15- أديمولا لوكمان - أتالانتا16- أنطوني روديغر - ريال مدريد17- لامين جمال - برشلونة18- بوكايو ساكا - أرسنال19- هاكان تشالهانوغلو - إنتر ميلان20- ويليام ساليبا - أرسنال21- ماتس هوميلز - بروسيا دورتموند/ روما22- فلوريان فيرتز - باير ليفركوزن23- داني أولمو - لايبزيغ/ برشلونة24- رودري - مانشستر سيتي25- ديكلان رايس - أرسنال26- هاري كين - بايرن ميونخ27- فينيسيوس جونيور - ريال مدريد28- كول بالمر - تشيلسي29- فيتينيا - باريس سان جيرمان30- مارتن أوديغارد - أرسنال