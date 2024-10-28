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الكشف عن الترتيب النهائي لجائزة الكرة الذهبية الليلة

رياضة

2024-10-28 | 01:37
الكشف عن الترتيب النهائي لجائزة الكرة الذهبية الليلة
1,414 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي تسريبات تكشف الترتيب النهائي لجائزة الكرة الذهبية التي سيتم الإعلان عن الفائز بها في الحفل الذي يقام على مسرح "لو شاتيليه" بباريس مساء اليوم.


وتتنافس مجموعة من نجوم العالم للحصول على الجائزة، أبرزهم ثلاثي فريق ريال مدريد، فينيسيوس جونيور، جود بيلينغهام، وكيليان مبابي، كما يشهد السباق تواجد ثنائي مانشستر سيتي، إرلينغ هالاند، ورودري.

ووفقا للتسريبات، فإن البرازيلي فينسيوس جونيور، تصدر سباق الجائزة بعدد نقاط وصل إلى 630 نقطة، وفي المركز الثاني، يأتي رودري لاعب مانشستر سيتي، برصيد 576 نقطة.

وفي المركز الثالث يأتي جود بيلينغهام برصيد 422 نقطة، بينما جاء كيليان مبابي في المركز الرابع برصيد 317 نقطة، وبفارق كبير عن المركز الخامس الذي احتله هاري كين، مهاجم بايرن ميونخ برصيد 201 نقطة.

ولأول مرة منذ عام 2003، غاب الأرجنتيني ليونيل ميسي وغريمه البرتغالي كريستيانو رونالدو معا عن قائمة المرشحين، لتبدأ الجائزة حقبة جديدة للجيل الجديد من اللاعبين.

واحتكر ميسي ورونالدو الجائزة المرموقة منذ العام 2008 حتى العام الماضي، حيث توج الأرجنتيني بثماني كرات ذهبية مقابل خمس للبرتغالي.

ويعتبر لوكا مودريتش وكريم بنزيما اللاعبين الوحيدين اللذين توجا بالكرة الذهبية خلال احتكارها من قبل ميسي ورونالدو، حيث فاز الكرواتي بجائزة عام 2018 والفرنسي في العام 2022، علما بأن الجائزة ألغيت في العام 2020 بسبب جائحة فيروس كورونا.

وضمت قائمة المرشحين للفوز بالكرة الذهبية لهذا العام 30 لاعبا وهم:

1- جود بيلينغهام - ريال مدريد

2- إيرلينغ هالاند - مانشستر سيتي

3- نيكو ويليامز - أتلتيك بلباو

4- غرانيت تشاكا - باير ليفركوزن

5- أرتيوم دوفبيك - روما (جيرونا)

6- توني كروس - معتزل (ريال مدريد)

7- روبن دياز - مانشستر سيتي

8- فيل فودين - مانشستر سيتي

9- إيميليانو مارتينيز - أستون فيلا

10- فيديريكو فالفيردي - ريال مدريد.

11- داني كارفاخال - ريال مدريد

12- كيليان مبابي - باريس سان جيرمان/ ريال مدريد

13- أليخاندرو غريمالدو - باير ليفركوزن

14- لاوتارو مارتينيز - إنتر ميلان

15- أديمولا لوكمان - أتالانتا

16- أنطوني روديغر - ريال مدريد

17- لامين جمال - برشلونة

18- بوكايو ساكا - أرسنال

19- هاكان تشالهانوغلو - إنتر ميلان

20- ويليام ساليبا - أرسنال

21- ماتس هوميلز - بروسيا دورتموند/ روما

22- فلوريان فيرتز - باير ليفركوزن

23- داني أولمو - لايبزيغ/ برشلونة

24- رودري - مانشستر سيتي

25- ديكلان رايس - أرسنال

26- هاري كين - بايرن ميونخ

27- فينيسيوس جونيور - ريال مدريد

28- كول بالمر - تشيلسي

29- فيتينيا - باريس سان جيرمان

30- مارتن أوديغارد - أرسنال
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