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خطأ في حفل الكرة الذهبية.. ماذا حصل؟

رياضة

2024-10-29 | 02:02
خطأ في حفل الكرة الذهبية.. ماذا حصل؟
2,020 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة
أعلنت مجلة "فرانس فوتبول" خلال حفل أقيم مساء أمس الاثنين في باريس تتويج نجم مانشستر سيتي ومنتخب إسبانيا رودري بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب كرة قدم في العالم لعام 2024.

وبعد انطلاق حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية 2024 وتوافد الضيوف، وقبل الإعلان عن الفائز بالكرة الذهبية، نشر الحساب الرسمي للجائزة على "إنستغرام" صورة البرتغالي روبن دياز مدافع مانشستر سيتي، مع تعليق يفيد بوصول رودري.
 
وتدارك القائمون على إدارة الحساب الخطأ سريعا وقاموا بتعديل المنشور ووضع اسم المدافع البرتغالي بدلا من رودري، لكن يبدو أن هذا التصحيح جاء بعد فوات الأوان.
 
إذ تناقل رواد المواقع التواصل الإجتماعي الخطأ مصحوبة بتعليقات ساخرة من الجهة المقدمة للجائزة المرموقة، خاصة أن هذه الهفوة تتعلق بالنجم الأول للحفل.
 
وسائل الإعلام الإسبانية سلطت الضوء على خطأ حساب الكرة الذهبية، الذي نشره برنامج "تشيرينغيتو" التليفزيوني الإسباني مع تعليق: "سوف يمنحونه (رودري) الكرة الذهبية، وهم لا يعرفون من هو؟".
 
كما رصدت صحيفة "ماركا" الإسبانية الخطأ، وقامت بإبرازه عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي.
 
وجاء ذلك بعد أن كان من المتوقع أن يتوج فينيسيوس جونيور بالجائزة، وتم تسريب صورة، تفيد بأن نجم ريال مدريد، هو اللاعب المتوج بجائزة الكرة الذهبية للعام 2024.
 
ولكن قبل ساعات فقط من انطلاق الحفل، كشف مراسل شبكة "RMC Sport" الفرنسية، فابريس هوكينز، مفاجأة مدوية بقوله: "المقربون من فينيسيوس جونيور مقتنعون الآن بأنه لن يفوز بالكرة الذهبية لعام 2024.. الجميع في مدريد لديهم هذا الشعور".
 
وقرر ريال مدريد مقاطعة حفل جوائز الكرة الذهبية، بعدما أدرك عدم حصول فينيسيوس على جائزة أفضل لاعب.
 
وأشارت التقارير إلى أن مسؤولي ريال مدريد يعتقدون أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" هو المسؤول عن إبعاد الجائزة عن لاعبه.
 
الجدير بالذكر أن نسخة هذا العام من الكرة الذهبية كانت استثنائية خاصة بعد التعاون المشترك بين مجلة "فرانس فوتبول" والاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، وغياب الثنائي ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو عن المرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم من مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية المتخصصة للمرة الأولى منذ 21 عاما.

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