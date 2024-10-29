جائزة أفضل لاعب في آسيا.. من هو العراقي الوحيد المتوج بها عبر التاريخ؟

هذا؛ وتنقسم جوائز الأفضل في القارة الصفراء إلى قسمين، خاص فقط باللاعبين الذي ينشطون داخل القارة، والتي ينظّمها الاتحاد الآسيوي منذ عام 1994، أمّا الثاني فيتعلّق باللاعبين المحترفين خارج آسيا، وهي الجائزة التي يمنحها الاتحاد القاري منذ عام 2012.بعيدًا عن صدارة كوريا الجنوبية لقائمة المتوجين في معترك جائزة أفضل لاعب في آسيا بـ11 مناسبة، ووصيفتها اليابان (10) مرات، تحلّ المملكة العربية السعودية في المركز الثالث، بعد ملامسة نجومها لكأس الجائزة الفردية الأهم قاريًّا في 6 مناسبات.ودشّنت السعودية جائزة أفضل لاعب في آسيا بفضل نجمها الأسطوري سعيد العويران، الذي كان كلمة السر في تألق "الأخضر" في كأس العالم 1994 بأمريكا، ومن منّا لا يذكر هدف الفوز الخيالي للغزال الأسمر في مرمى بلجيكا، والذي مهّد طريق العبور إلى دور الـ16، قبل مغادرة المونديال بالخسارة أمام السويد (1-3).ثم جاء الدور على نواف التمياط في عام 2000 بعد عامه المميز مع فريقه الهلال والمنتخب، حيث توّج بدوري أبطال آسيا علاوة على بلوغه نهائي كأس آسيا، وبعده تحصل حمد المنتشري قلب دفاع الاتحاد والمنتخب على الجائزة في 2005، ثم شرب الثلاثي ياسر القحطاني وناصر الشمراني وسالم الدوسري من كأس التتويج ذاتها تواليًا، أعوام 2007 و2014 و2022.على جانب آخر وعلى إيقاع جارتها، تبدو الكرة القطرية مرشّحة بقوة لحيازة كأس رابعة ببصمة نجمها أكرم عفيف، حامل الجائزة في 2019، والذي يعد مرشّحًا فوق العادة لإعادة الكرّة اليوم الثلاثاء في الحفل الذي سيقام في العاصمة الكورية سول، حيث سيتنافس مع الثنائي الآخر، الأردني يزن النعيمات لاعب العربي القطري، ووصيف بطل آسيا 2023 مع "النشامى"، والكوري الجنوبي سيول يونغ وو، لاعب فريق ريد ستار بلغراد الصربي حاليًّا.بعد أن استقرت جائزة أفضل لاعب في آسيا بين أحضان الثلاثي خلفان إبراهيم خلفان (2006)، وعبد الكريم حسن (2018)، وعفيف نفسه (2019)، يقترب "أيقونة عيال الذيب" من إحراز هذا الاستحقاق الفردي للمرة الثانية في تاريخه، وكأول لاعب يحصد الجائزة في مناسبتين، وذلك بفضل إسهامه المبهر في تتويج المنتخب القطري بكأس آسيا في العام الماضي (سجّل 8 أهداف وصنع 3)، ونال جائزة أفضل لاعب في البطولة.وفي هذا السياق، نذكّر بأنّ هناك 4 لاعبين فقط تاريخيًّا تمكنوا من إحراز الجائزة بشقّيها (داخل القارة وخارجها) في أكثر من مناسبة، وهم: الكوري الجنوبي سون هيونغ مين (6 مرات)، ومواطنه كيم جو سونغ (3 مرات)، والياباني هيديتوشي ناكاتا والأوزبكي سيرفر دجيباروف (مرتين).أمّا الإمارات فقد أبصرت نور جائزة أفضل لاعب في آسيا في مناسبتين متتاليتين، عبر النجمين الموهوبين للأبيض، أحمد خليل في عام 2015 وعمر عبد الرحمن في 2016، في حين حضرت الكرة السورية باسم هو عمر خربين وتحديدًا في عام 2017.