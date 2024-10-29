موعد تجمع المنتخب العراقي استعداداً للقاء الأردن

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وسيواجه المنتخب نظيره الأردني في البصرة الدولي ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات في الرابع عشر من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، فيما سيلاقي نظيره العماني في مسقط في التاسع عشر من الشهر ذاته.وحدد خيسوس كاساس مطلع شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل موعداً للإعلان عن القائمة النهائية للمنتخب لمواجهتي الأردن وعمان في التصفيات الآسيوية الحاسمة، حيث يضع المدرب اللمسات الأخيرة حالياً على ملف استدعاء اللاعبين، كونه يفاضل بين عدد منهم وسط توقعات بأن تشهد القائمة مفاجآت كبيرة.خيسوس كاساس يحدد موعد تجمع المنتخب استعداداً للقاء الأردنوأثناء حديثه مع الاتحاد لكرة القدم، حدد خيسوس كاساس يوم التاسع من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، موعداً لتجمع اللاعبين في مدينة البصرة العراقية، أي قبل 6 أيام من موعد مباراة الأردن، إذ يريد كاساس أن يتوقف دوري نجوم في هذه الفترة كي يتسنى للاعبين التوجه مبكراً إلى المنتخب ويكونوا تحت تصرفه استعداداً للمباراة على أن ينضم اللاعبون المحترفون لاحقاً، لكي يكون معسكر المنتخب إيجابياً دون مشكلات.كما ان خيسوس كاساس تحدث أيضاً مع المدير الإداري للمنتخب مهدي كريم حول طريقة وصول اللاعبين المحترفين مع وضع الخطط الطارئة في حال كانت حركة الطيران مغلقة بالمنطقة، إذ أكد كريم بأن كل الأمور تحت السيطرة وسيتم اتباع ذات الطريقة في المباراتين السابقتين بشأن وصول اللاعبين إلى البصرة، حيث ستكون الكويت المحطة الأخيرة لهم على أن يتوجهوا بعدها براً إلى للالتحاق بتجمع أسود الرافدين، بحسب