لاعب ريال مدريد السابق يرفض الانتقال إلى القوة الجوية.. من هو؟

وتعاقد القوة الجوية العراقي
مع مجموعة
لاعبين جدد في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، وذلك بطلب
من المدرب القطري وسام
رزق الذي يطمح لقيادة الفريق
لتحقيق البطولات هذا الموسم.
وقال عضو الهيئة
الإدارية للنادي حمادي أحمد: "فريق القوة الجوية
في الموسم الماضي كان فريقًا كبيرًا من جميع النواحي، إذ كنا نمتلك لاعبين مهمين مثل أيمن حسين وعلي جاسم ومحمد حميد وغيرهم، أعتقد أن أي مدرب آخر غير المدرب أيوب أوديشو، كان بإمكانه قيادة الفريق
لتحقيق لقب الدوري في الموسم الماضي".
وأضاف: "جميع محترفي القوة الجوية
في العام الماضي كانوا دون المستوى، وهم لا يمكن لهم اللعب مع فريق مثل القوة الجوية، لم أكن مقتنعًا بهم وتحدثت إلى الكابتن أيوب أوديشو عن إمكانية السماح برحيلهم، لكنه رفض أن نستبدلهم بلاعبين آخرين قبل ساعات من غلق سوق الانتقالات".
خوسيه غوتا يرفض الانتقال إلى القوة الجوية
وأضاف: "إدارة نادي القوة الجوية
وقبل انطلاق سوق الانتقالات الصيفية في الموسم الحالي، تحركت بالفعل وكان لديها اتفاق مع عدد من اللاعبين المحترفين في الأندية الأخرى، مثل إبراهيم توميوا مهاجم نوروز، وكريستوفر جون لاعب الزوراء، لكن المدرب وسام
رزق رفضهم وقال إن ملف المحترفين سيكون عنده".
وبين قائلًا: "القوة الجوية
أراد أن يرفع نوعية المحترفين لدى الفريق، حيث كنا قريبين من التعاقد مع اللاعب الإسباني خوسيه غوتا لاعب ريال مدريد السابق، المفاوضات كانت رسمية وتوصلنا إلى حلول مرضية بشأن عقده، لكن اللاعب في النهاية أبلغنا بأنه لا يرغب باللعب في العراق".
وأتم: "إدارة نادي القوة الجوية
تتعرض للمحاربة في الوقت الحالي من قبل أغلب الجماهير، نحن لا نفعل ما كانت تفعله الإدارات السابقة، حيث كانت هناك مخصصات مالية لعدد من الجماهير، وفي الفترة الماضية نشر أحد المشجعين تفاصيل عن عقد أحد اللاعبين المحترفين في الفريق، كردة فعل غاضبة لعدم منحه بطاقة الدخول للملعب".
ويحتل القوة الجوية
حاليًّا المركز السادس في جدول ترتيب دوري نجوم العراق، برصيد 8 نقاط حصدها من أربع مباريات عن طريق فوزين وتعادلين.