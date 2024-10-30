لاعب ريال مدريد السابق يرفض الانتقال إلى القوة الجوية.. من هو؟

وتعاقد القوة مع لاعبين جدد في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، وذلك من المدرب القطري رزق الذي يطمح لقيادة لتحقيق البطولات هذا الموسم.وقال عضو الإدارية للنادي حمادي أحمد: "فريق القوة في الموسم الماضي كان فريقًا كبيرًا من جميع النواحي، إذ كنا نمتلك لاعبين مهمين مثل أيمن حسين وعلي جاسم ومحمد حميد وغيرهم، أعتقد أن أي مدرب آخر غير المدرب أيوب أوديشو، كان بإمكانه قيادة لتحقيق لقب الدوري في الموسم الماضي".وأضاف: "جميع محترفي القوة في العام الماضي كانوا دون المستوى، وهم لا يمكن لهم اللعب مع فريق مثل القوة الجوية، لم أكن مقتنعًا بهم وتحدثت إلى الكابتن أيوب أوديشو عن إمكانية السماح برحيلهم، لكنه رفض أن نستبدلهم بلاعبين آخرين قبل ساعات من غلق سوق الانتقالات".وأضاف: "إدارة نادي القوة وقبل انطلاق سوق الانتقالات الصيفية في الموسم الحالي، تحركت بالفعل وكان لديها اتفاق مع عدد من اللاعبين المحترفين في الأندية الأخرى، مثل إبراهيم توميوا مهاجم نوروز، وكريستوفر جون لاعب الزوراء، لكن المدرب رزق رفضهم وقال إن ملف المحترفين سيكون عنده".وبين قائلًا: "القوة أراد أن يرفع نوعية المحترفين لدى الفريق، حيث كنا قريبين من التعاقد مع اللاعب الإسباني خوسيه غوتا لاعب ريال مدريد السابق، المفاوضات كانت رسمية وتوصلنا إلى حلول مرضية بشأن عقده، لكن اللاعب في النهاية أبلغنا بأنه لا يرغب باللعب في العراق".وأتم: "إدارة نادي القوة تتعرض للمحاربة في الوقت الحالي من قبل أغلب الجماهير، نحن لا نفعل ما كانت تفعله الإدارات السابقة، حيث كانت هناك مخصصات مالية لعدد من الجماهير، وفي الفترة الماضية نشر أحد المشجعين تفاصيل عن عقد أحد اللاعبين المحترفين في الفريق، كردة فعل غاضبة لعدم منحه بطاقة الدخول للملعب".ويحتل القوة حاليًّا المركز السادس في جدول ترتيب دوري نجوم العراق، برصيد 8 نقاط حصدها من أربع مباريات عن طريق فوزين وتعادلين.