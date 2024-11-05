ريال مدريد ضد ميلان.. 5 حقائق عن كلاسيكو أوروبا العائد بعد غياب

وتقام مباراة ريال مدريد
ضد ميلان
على ملعب
"سانتياغو برنابيو"، مساء الثلاثاء، في الجولة الرابعة من مرحلة الدوري بنسخة الموسم الحالي من دوري أبطال أوروبا.
وكان ريال
مدريد، حامل اللقب، قد جمع 6 نقاط من أول 3 جولات، ليحتل المركز الـ12 بين 34 فريقا.
على الجانب الآخر، حصد ميلان
3 نقاط يحتل بها المرتبة الـ25 في ترتيب دوري أبطال أوروبا.
وفيما يلي تستعرض "العين الرياضية" في السطور التالية 5 حقائق عن كلاسيكو ريال مدريد
ضد ميلان
في دوري أبطال أوروبا.
حقائق عن مباراة ريال مدريد
ضد ميلان
الكلاسيكو المرتقب يجمع بين الفريقين الأكثر تتويجا بلقب دوري أبطال أوروبا، حيث يتصدر ريال مدريد
هذه القائمة برصيد 15 لقبا، يليه ميلان
صاحب الـ7 ألقاب.
وكان ريال مدريد
قد وصل إلى لقبه الـ15 الموسم الماضي، بينما يعود آخر تتويج
لميلان إلى نسخة 2006-2007.
ووفقا لإحصائيات "ترانسفير ماركت"، سبق أن التقى الفريقان في 15 مباراة جميعها في دوري أبطال أوروبا، فاز كلا منهما 6 مرات وتعادلا في 3 مباريات.
جدير بالذكر أن ريال مدريد
حقق انتصاراته الـ6 أمام ميلان
على ملعبه "سانتياغو برنابيو"، الذي يحتضن لقاء الليلة.
في المقابل، فاز ميلان
مرة واحدة على ملعب
النادي الملكي، وذلك بنتيجة 3-2 في دور المجموعات لنسخة 2009-2010.
وأقيم آخر لقاء بين ريال مدريد
وميلان قبل 14 عاما، وتحديدا في نوفمبر/تشرين الثاني 2010، وانتهى بالتعادل 2-2 في دور المجموعات لنسخة 2010-2011.
توقعات شبكة "أوبتا" المتخصصة في الإحصائيات، والتي تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، تشير إلى أن الريال هو الأقرب للفوز، وذلك بنسبة 67.8%، مقابل 14.4 فقط لميلان، بينما من المتوقع أن تنتهي المباراة بنسبة 17.8%.