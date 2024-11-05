ريال مدريد ضد ميلان.. 5 حقائق عن كلاسيكو أوروبا العائد بعد غياب

وتقام مباراة ضد على "سانتياغو برنابيو"، مساء الثلاثاء، في الجولة الرابعة من مرحلة الدوري بنسخة الموسم الحالي من دوري أبطال أوروبا.وكان مدريد، حامل اللقب، قد جمع 6 نقاط من أول 3 جولات، ليحتل المركز الـ12 بين 34 فريقا.على الجانب الآخر، حصد 3 نقاط يحتل بها المرتبة الـ25 في ترتيب دوري أبطال أوروبا.وفيما يلي تستعرض "العين الرياضية" في السطور التالية 5 حقائق عن كلاسيكو ضد في دوري أبطال أوروبا.حقائق عن مباراة ضدالكلاسيكو المرتقب يجمع بين الفريقين الأكثر تتويجا بلقب دوري أبطال أوروبا، حيث يتصدر هذه القائمة برصيد 15 لقبا، يليه صاحب الـ7 ألقاب.وكان قد وصل إلى لقبه الـ15 الموسم الماضي، بينما يعود آخر لميلان إلى نسخة 2006-2007.ووفقا لإحصائيات "ترانسفير ماركت"، سبق أن التقى الفريقان في 15 مباراة جميعها في دوري أبطال أوروبا، فاز كلا منهما 6 مرات وتعادلا في 3 مباريات.جدير بالذكر أن حقق انتصاراته الـ6 أمام على ملعبه "سانتياغو برنابيو"، الذي يحتضن لقاء الليلة.في المقابل، فاز مرة واحدة على النادي الملكي، وذلك بنتيجة 3-2 في دور المجموعات لنسخة 2009-2010.وأقيم آخر لقاء بين وميلان قبل 14 عاما، وتحديدا في نوفمبر/تشرين الثاني 2010، وانتهى بالتعادل 2-2 في دور المجموعات لنسخة 2010-2011.توقعات شبكة "أوبتا" المتخصصة في الإحصائيات، والتي تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، تشير إلى أن الريال هو الأقرب للفوز، وذلك بنسبة 67.8%، مقابل 14.4 فقط لميلان، بينما من المتوقع أن تنتهي المباراة بنسبة 17.8%.