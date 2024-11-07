من كروس إلى مبابي وبيلينغهام.. 5 أسباب تفضح أزمة ريال مدريد

وتعرض مؤخرا لخسارتين من العيار الثقيل، الأولى برباعية دون رد أمام برشلونة في الكلاسيكو بالدوري الإسباني، ثم 1-3 ضد ميلان الإيطالي في دوري أبطال أوروبا.وابتعد "الميرينغي" بفارق 9 نقاط عن صدارة الدوري الإسباني التي ينفرد بها برشلونة، مع تبقي لقاء لحامل اللقب، بينما في دوري أبطال أوروبا بات يحتل المركز الـ17.بعد مباراة سبورتنغ ضد مان سيتي.. 5 طرق تخدم مانشستر يونايتد في عهد أموريموعددت صحيفة "ماركا" الإسبانية أسباب الأزمة التي تضرب في الوقت الحالي، وأولها عدم إيجاد طريقة اللعب المناسبة.*عدم إيجاد طريقة مماثلةيوضح التقرير أن مع قدوم الفرنسي كيليان مبابي واعتزال الألماني توني كروس حدثت له "فوضى تكتيكية".وحاول الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب وجهازه المعاون خلال الموسم الحالي، الاعتماد على أكثر من طريقة لعب على عكس الموسم الماضي، الذي اعتمد فيه على طريقة 4-3-1-2 مع وضع الإنجليزي جود بيلينغهام كصانع ألعاب متقدم أمام ثنائي الارتكاز.وفي الموسم الحالي تراجع البرازيليان فينيسيوس جونيور ورودريغو إلى الخلف قليلا، مع ترك مبابي في المقدمة وحيدا ضمن طريقة 4-2-3-1 وهو ما أثر على مستوى ونتائج .وأثبتت طريقة 4-4-2 فشلاً ذريعاً حين استخدمها أنشيلوتي في تعادل 1-1 مع أتلتيكو بالدوري الإسباني، ثم الخسارة 0-1 ضد ليل الفرنسي بدوري أبطال أوروبا، قبل الخسارتين الكبيرتين أمام برشلونة وميلان.*توني كروستسبب اعتزال توني كروس في ما وصفته الصحيفة المدريدية بـ "المأساة"، بسبب قدرة الألماني على تسريع اللعب وإبطاءه.أكد أنشيلوتي هذه الحقيقة في تصريح قال فيه: "نواجه صعوبة كبيرة في الاستحواذ على الكرة؛ لأن ليس لدينا لاعبين قادرين على اللعب في مساحات صغيرة".وبات "الميرينغي" أقل قابلية للتنبؤ في خلق اللعب من جانب وإحداث الخلل في دفاعات الخصوم من جانب آخر.*اختفاء بيلينغهامحدث انخفاض رهيب في أداء وأرقام النجم جود بيلينغهام في الموسم الحالي مقارنة بموسمه مع 2023-2024.وانتقل بيلينغهام من مرحلة هداف ليصبح رصيده هذا الموسم بلا أي هدف، مع فقط تقديم 3 تمريرات حاسمة.وبحسب التحليل فإن أنشيلوتي حاول مع قدوم مبابي إلى سانتياغو برنابيو، تحويل بيلينغهام من هداف ومهاجم إلى لاعب مبدع لكن ذلك أبعده عن منطقة الجزاء.وعلى مستوى الأرقام، سجل بيلينغهام 10 أهداف في الموسم الماضي خلال أول 11 مباراة، بينما حتى الآن لم يبصم على أي هدف في 12 لقاء كاملا.*مبابي لا يمكنه اللعب كمهاجم صريحيشدد التقرير على أن مبابي لا يمكنه اللعب كمهاجم صريح في الدور الذي يضعه فيه حالياً أنشيلوتي، وأن استخدامه الأفضل يكون على الطرف الأيسر.ووجد كيليان مبابي نفسه يتجه صوب الجانب الأيسر الذي يظهر فيه فينيسيوس جونيور مع ترك مهامه في مركز المهاجم الصريح.ويعاب على المهاجم الفرنسي كذلك عدم العودة للخلف للأداء بالواجب الدفاعي والوقوع الدائم في مصيدة التسلل.*سقوط مدو للجميعأحد المشاكل التي عانى منها هي غياب جميع اللاعبين عن أفضل حالاتهم الفنية وهو ما قد يرجع إلى قلة فترة التحضير للموسم الجديد ومشاركة أكثر من لاعب في كأس أمم أوروبا وكوبا أمريكا 2024.وأكد كارلو أنشيلوتي في تصريحات سابقة أن يعاني لأن "هناك مشكلة في اللياقة البدنية، والجميع ليسوا في 100% من حالاتهم، وعلينا أن نعمل بشكل أكثر تماسكاً كفريق واحد".وينعكس ذلك في حقيقة أن ليس من ضمن أفضل 10 فرق في الدوري الإسباني أو دوري أبطال أوروبا على مستوى الجهد البدني المبذول سواء في المسافات المقطوعة أو الركض أو سباقات الحصول على الكرة.