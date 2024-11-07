فليك يعتذر عن تصرفه مع ليفاندوفسكي: لم اكن اعلم

وأحرز ليفاندوفسكي هدفين للفريق الكتالوني خلال مباراته أمام مضيفه ترفينا زفيزدا "النجم الأحمر" (2-5) التي جمعتهما مساء أمس الأربعاء، ليرفع النجم البولندي رصيده إلى 99 هدفا في دوري أبطال أوروبا .وأقدم هانز فليك على استبدال ليفاندوفسكي عند 78 من عمر المباراة، ليحرمه من إمكانية الوصول إلى هدفه رقم 100.وأبدى هانز فليك سعادته بالفوز العريض لفريقه، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، بقوله: "أنا سعيد جدا وأقدر كثيرا ما نقوم به. لعبنا بشكل جيد للغاية مع الكرة، وأيضا في الدفاع والضغط. استمرينا في الضغط لمدة 90 دقيقة. ليس من السهل أن نحافظ على التركيز طوال المباراة أمام فريق مثل النجم الأحمر".واعترف المدرب الألماني في معرض رده على سؤال حول استبدال ليفاندوفسكي، قائلا: "لو كنت أعلم، ربما لم أكن لأغيره (ليفاندوفسكي). هدفه الأول كان مهما جدا لأنني بعد أن أصبحت النتيجة (1-1)، كنت خائفا من أن يتراجع الفريق".وتساءل هانز فليك: "أليس من الأفضل أن يصل للهدف الـ100 في ملعبنا؟ بصراحة، لا أفكر في هذه الأمور. نحن بحاجة للاعبين في أفضل حالتهم. سنلعب مرة أخرى يوم الأحد".ذكر أن فريق برشلونة حقق انتصاره الثالث على التوالي، ليرفع رصيده إلى 9 نقاط، وتقدم إلى المركز السادس في الترتيب العم لدوري الأبطال، بينما تعرض نادي ترفينا زفيزدا للهزيمة الرابعة على التوالي، ويشغل المركز الخامس والثلاثين على سلم الترتيب من دون نقاط.