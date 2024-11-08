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جماهير القوة الجوية مستاءة من النتائج الأخيرة للفريق.. هذه مطالبهم

رياضة

2024-11-08 | 03:46
جماهير القوة الجوية مستاءة من النتائج الأخيرة للفريق.. هذه مطالبهم
303 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

وجدت إدارة نادي القوة الجوية العراقي، نفسها في موقف صعب جداً بعد تراجع نتائج الفريق في دوري أبطال آسيا 2 وخاصة الخسارة الثقيلة أمام الخالدية البحريني 1-4.

وبعدما كان ينافس على الصدارة، وجد فريق الصقور نفسه في المركز الثالث بالمجموعة الثانية، بعد خسارته مرتين متتاليتين أمام الخالدية البحريني 2-1 و4-1 في الجولتين الثالثة والرابعة من البطولة.

جماهير القوة الجوية مستاءة من النتائج الأخيرة للفريق
وجماهير القوة الجوية مستاءة بشكل كبير جداً من مستويات الفريق في الموسم الحالي وعلى وجه التحديد في دوري أبطال آسيا 2، كون الفريق اعتاد على المنافسة في هذه البطولة التي كانت تسمى في السابق (كأس الاتحاد الآسيوي)، حيث توج بها في 3 مرات متتالية في مواسم 2016 و2017 و2018.

وأعربت الجماهير عن غضبها الكبير من عمل الإدارة وصفقات الفريق التي أبرمت، كونها لم تشكل الإضافة المرجوة للصقور بعدما كان يضم الفريق في الموسم الماضي لاعبين مميزين مثل علي جاسم وأيمن حسين والحارس محمد حميد بينما لم يقدم اللاعبون المحترفون في هذا الموسم أي أداء يبعث إلى التفاؤل.

وبات كل من في الفريق معرضاً للنقد في الوقت الحالي، ابتداءً من الهيئة الإدارية مروراً بالكادر التدريبي بقيادة وسام رزق وانتهاءً باللاعبين، لأن الوضع العام للفريق لا يسر الأنصار الذين يجدون أن سبب قوة الفريق محلياً هو غياب المنافسة من الفرق الأخرى باستثناء الشرطة فقط.

مطالبات بفسخ عقود لاعبي القوة الجوية
كما طالبت جماهير الصقور حالياً بفسخ عقود أغلب اللاعبين في صفوف الفريق وعلى وجه التحديد اللاعبين المحترفين، فيما طالبت أيضاً بالتعاقد مع حارس مرمى جيد وعدم الاعتماد على الحراس الشباب كما طالبت أيضاً بإقالة المدرب وسام رزق بسبب تراجع النتائج.
 
وإدارة القوة الجوية تبني مشروعها في هذا الموسم على المدرب وسام رزق والصفقات التي أبرمت، لكن مع ازدياد الضغط الجماهيري قد تجد الإدارة بأنها مجبرة على اتخاذ قرار صعب جداً بإقالة الكادر التدريبي وأيضاً إنهاء عقود عدد من اللاعبين، بالإضافة الى ان إدارة الصقور ستمنح الثقة والصبر للفريق لفترة محدودة وإن لم تتحسن النتائج سريعاً ستتم إقالة الكادر التدريبي بقيادة وسام رزق، بحسب winwin.

وحصد فريق الصقور 6 نقاط من 4 مباريات في دوري أبطال آسيا 2 ليحتل المركز الثالث خلف الخالدية والتعاون (9 نقاط لكل منهما).

وعلى مستوى دوري نجوم العراق، خاض القوة الجوية 6 مباريات، فاز في 3 منها وخسر في 3 أيضاً، ليحتل المركز الرابع برصيد 12 نقطة.

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جماهير القوة الجوية

مستاءة من النتائج الأخيرة للفريق

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