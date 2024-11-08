جماهير القوة الجوية مستاءة من النتائج الأخيرة للفريق.. هذه مطالبهم

وبعدما كان ينافس على الصدارة، وجد فريق الصقور نفسه في المركز الثالث بالمجموعة الثانية، بعد خسارته مرتين متتاليتين أمام الخالدية البحريني 2-1 و4-1 في الجولتين الثالثة والرابعة من البطولة.وجماهير القوة مستاءة بشكل كبير جداً من مستويات في الموسم الحالي وعلى وجه التحديد في دوري أبطال آسيا 2، كون اعتاد على المنافسة في هذه البطولة التي كانت تسمى في السابق (كأس الاتحاد الآسيوي)، حيث توج بها في 3 متتالية في مواسم 2016 و2017 و2018.وأعربت الجماهير عن غضبها الكبير من عمل وصفقات التي أبرمت، كونها لم تشكل الإضافة المرجوة للصقور بعدما كان يضم في الموسم الماضي لاعبين مميزين مثل علي جاسم وأيمن حسين والحارس محمد حميد بينما لم يقدم اللاعبون المحترفون في هذا الموسم أي أداء يبعث إلى التفاؤل.وبات كل من في معرضاً للنقد في الوقت الحالي، ابتداءً من الهيئة الإدارية مروراً بالكادر التدريبي بقيادة وسام رزق وانتهاءً باللاعبين، لأن الوضع العام للفريق لا يسر الأنصار الذين يجدون أن سبب قوة محلياً هو غياب المنافسة من الفرق الأخرى باستثناء الشرطة فقط.كما طالبت جماهير الصقور حالياً بفسخ عقود أغلب اللاعبين في صفوف وعلى وجه التحديد اللاعبين المحترفين، فيما طالبت أيضاً بالتعاقد مع حارس مرمى جيد وعدم الاعتماد على الحراس الشباب كما طالبت أيضاً بإقالة المدرب وسام رزق بسبب تراجع النتائج.