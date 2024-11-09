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السومرية نيوز – رياضة
واكبت السومرية نيوز، اليوم السبت 9 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، تدريبات المنتخب العراقي في البصرة، وذلك تحضيراً لمواجهةِ منتخب الأردن يوم الخميس المُقبل ضمن التصفياتِ المؤهلة لمونديال 2026.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-505859-638667408291073657.jpeg
السومرية تواكب تدريبات المنتخب العراقي في البصرة (شاهد)
رياضة
2024-11-09 | 04:00
2024-11-09T04:00:00+00:00
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المصدر:
السومرية نيوز
1,010 مشاهدة
السومرية
نيوز – رياضة
واكبت
السومرية
نيوز، اليوم السبت 9 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، تدريبات المنتخب
العراقي
في البصرة، وذلك تحضيراً لمواجهةِ منتخب الأردن يوم الخميس المُقبل ضمن التصفياتِ المؤهلة لمونديال 2026.
وبحسب مراسل السومرية، فان التدريبات الصباحية للمنتخب الوطني
العراقي
انطلقت في الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم السبت، بمراكز التدريب الخاصة بالمدينة الرياضية في
البصرة
.
وستقام مباراة
العراق
والأردن في ملعب
البصرة
الدولي يوم 14 نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي في إطار مباريات الجولة الخامسة من التصفيات الآسيوية الحاسمة، حيث من المؤمل أن تشهد المواجهة حضوراً جماهيرياً غفيراً يصل إلى 65 ألف متفرج.
وسيقود المباراة المرتقبة طاقم تحكيمي سعودي، بقيادة محمد الهويش، ويساعده كل من خلف الشمري وياسر السلطان وفيصل البلوي حكمًا رابعًا، بينما سيكون السعودي خالد الطريس حكمًا لتقنية الفار ويساعده مواطنه سلطان الحربي.
وسيكون الأوزباكستاني فلاديسلاف تسيتيلين مراقبًا للحكام، وتمت تسمية البحريني ناصر العبري مشرفًا للمباراة، وسيكون مسؤول الأمن والسلامة من قيرغستان أباظ توريز، بينما سيكون العراقيّ علي كريم مراقبًا لتقنية الفار.
وتكتسب المباراة أهمية كبيرة، كون المنتخبين يتساويان بعدد النقاط (7 نقاط) في جدول ترتيب المجموعة الثانية من التصفيات، لكن المنتخب الأردني يتفوق بفارق الأهداف عن نظيره العراقي، بالتالي قد تكون مباراة فك الشراكة ومواصلة ملاحقة المتصدر منتخب كوريا الجنوبية.
Alsumaria Tv
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السومرية تواكب
تدريبات المنتخب العراقي في البصرة
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