فليك يعترف بفضل تشافي.. هذا سر الانتصارات المتتالية

وكان فليك تولى مسؤولية قيادة برشلونة قبل الصيف الماضي للمدرب الإسباني الشاب الذي تمت إقالته من بنهاية الموسم الماضي لسوء النتائج، بعدما وضع لمسة جيدة على .وقال فليك (السبت)، في تصريحات خلال الصحفي عشية مواجهة سوسيداد في الدوري الإسباني، نقلتها الأنباء الإسبانية، إنه "ليس من العدل" مقارنته بتشافي، مؤكدا أن الأخير هو من منح الفرصة للشباب للظهور مع الأول، وهو الالتزام الذي سيستمر هو فيه.وأوضح المدرب الألماني: "ليس من العدل مقارنة عملي بعمل تشافي، فهما وضعان مختلفان.. أكن له كل الاحترام، لأنه كان لاعبا ومدربا عظيما.. لقد منح الفرصة للشباب وعلينا أن نعطيه الفضل في ذلك.. وأنا مستمر في هذا الخط".وتحدث فليك عن أبرز ظواهر الحصة التدريبية الصباحية (السبت)، وهي حضور قلب الدفاع باو كوبارسي بقناع واق، وغياب لاعب الوسط داني أولمو، الذي لم يكن على ما يرام، والجناح لامين جمال، الذي تدرب في صالة الألعاب الرياضية.وقال المدرب "أعتقد أن باو سيكون موجودا (في مباراة سوسيداد).. لقد أكمل الحصة التدريبية بأكملها.. وقام لامين بعمل خاص لتقوية العضلات، بعدما لعب مباريات كثيرة في الأسابيع القليلة الماضية وعلينا الاعتناء به، وسنرى كيف سيكون غدا.. أما أولمو فشعر بحالة سيئة لكنه تحسن ويتلقى العلاج، وأعتقد أنه سيكون جاهزا".كرر فليك تأكيده مرة أخرى على أن "مفتاح" انتصارات برشلونة المتتالية هذا الموسم هو "التعامل مع كل مباراة على حدة"، وعندما سئل عما إذا كان الفوز هذا الأحد سيمهد الطريق نحو اللقب، أجاب "إنها مجرد مباراة أخرى".وأضاف "لا ننظر إلى الوراء، نحن نركز على المباراة المقبلة.. هناك 3 نقاط على المحك، وهو هدفنا، لكن الأمر لن يكون سهلا.. علينا النضال لمدة 90 دقيقة كفريق واحد.. تعجبني طريقة لعب سوسيداد، فهو فريق ذكي وفني للغاية، وستكون المباراة جيد".