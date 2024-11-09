Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
إنقاذ امرأة بعد انهيار جزء من بناية في بغداد
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

فليك يعترف بفضل تشافي.. هذا سر الانتصارات المتتالية

رياضة

2024-11-09 | 13:05
فليك يعترف بفضل تشافي.. هذا سر الانتصارات المتتالية
672 مشاهدة

اعترف الألماني هانز فليك مدرب برشلونة الإسباني بفضل سلفه تشافي هيرنانديز في تطوير الفريق خلال الفترة الأخيرة قبل توليه المسؤولية خلفا له.

وكان فليك تولى مسؤولية قيادة برشلونة قبل الصيف الماضي خلفا للمدرب الإسباني الشاب الذي تمت إقالته من تدريب الفريق بنهاية الموسم الماضي لسوء النتائج، بعدما وضع لمسة جيدة على الفريق.

وقال فليك (السبت)، في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي عشية مواجهة ريال سوسيداد في الدوري الإسباني، نقلتها وكالة الأنباء الإسبانية، إنه "ليس من العدل" مقارنته بتشافي، مؤكدا أن الأخير هو من منح الفرصة للشباب للظهور مع الفريق الأول، وهو الالتزام الذي سيستمر هو فيه.

وأوضح المدرب الألماني: "ليس من العدل مقارنة عملي بعمل تشافي، فهما وضعان مختلفان.. أكن له كل الاحترام، لأنه كان لاعبا ومدربا عظيما.. لقد منح الفرصة للشباب وعلينا أن نعطيه الفضل في ذلك.. وأنا مستمر في هذا الخط".

وتحدث فليك عن أبرز ظواهر الحصة التدريبية الصباحية (السبت)، وهي حضور قلب الدفاع باو كوبارسي بقناع واق، وغياب لاعب الوسط داني أولمو، الذي لم يكن على ما يرام، والجناح لامين جمال، الذي تدرب في صالة الألعاب الرياضية.

وقال المدرب "أعتقد أن باو سيكون موجودا (في مباراة سوسيداد).. لقد أكمل الحصة التدريبية بأكملها.. وقام لامين بعمل خاص لتقوية العضلات، بعدما لعب مباريات كثيرة في الأسابيع القليلة الماضية وعلينا الاعتناء به، وسنرى كيف سيكون غدا.. أما أولمو فشعر بحالة سيئة لكنه تحسن ويتلقى العلاج، وأعتقد أنه سيكون جاهزا".

كرر فليك تأكيده مرة أخرى على أن "مفتاح" انتصارات برشلونة المتتالية هذا الموسم هو "التعامل مع كل مباراة على حدة"، وعندما سئل عما إذا كان الفوز هذا الأحد سيمهد الطريق نحو اللقب، أجاب "إنها مجرد مباراة أخرى".

وأضاف "لا ننظر إلى الوراء، نحن نركز على المباراة المقبلة.. هناك 3 نقاط على المحك، وهو هدفنا، لكن الأمر لن يكون سهلا.. علينا النضال لمدة 90 دقيقة كفريق واحد.. تعجبني طريقة لعب سوسيداد، فهو فريق ذكي وفني للغاية، وستكون المباراة جيد".
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
>> انضم الى السومرية على واتساب

فليك

تشافي

برشلونة

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
Alsumaria Tv
اخترنا لك
ريال مدريد يتلقى ضربة موجعة تخص مدافعه
12:17 | 2024-11-09
برفقة هذه المنتخبات.. أسود الرافدين في المجموعة الثانية بكأس الخليج 2026
11:20 | 2024-11-09
ريال مدريد يسحق اوساسونا برباعية في الدوري الاسباني
10:35 | 2024-11-09
3 إصابات بـ 40 دقيقة.. مدريد ينهار
08:50 | 2024-11-09
تعرف على ممثل العراق في قرعة "خليجي 26"
07:00 | 2024-11-09
ما هي الاسماء المشاركة بتدريبات المنتخب العراقي اليوم؟
06:25 | 2024-11-09
مع بداية الأسبوع.. استعدوا لموجات الامطار من جديد
21.84%
00:54 | 2024-11-08
مع بداية الأسبوع.. استعدوا لموجات الامطار من جديد
00:54 | 2024-11-08
لماذا يأتي منتخب الأردن الى العراق قبل يوم من المواجهة المرتقبة؟
20.2%
02:00 | 2024-11-08
لماذا يأتي منتخب الأردن الى العراق قبل يوم من المواجهة المرتقبة؟
02:00 | 2024-11-08
تنويه جديد بشأن التجوال في أيام الحظر ببغداد والمحافظات
16.11%
06:11 | 2024-11-09
تنويه جديد بشأن التجوال في أيام الحظر ببغداد والمحافظات
06:11 | 2024-11-09
الكشف عن تفاصيل انتحار &quot;جيفارا&quot; في بغداد
14.43%
16:46 | 2024-11-08
الكشف عن تفاصيل انتحار "جيفارا" في بغداد
16:46 | 2024-11-08
&quot;نفس راتب المقاتل&quot;.. تعديل الرواتب التقاعدية لهذه الفئة
14.32%
05:58 | 2024-11-08
"نفس راتب المقاتل".. تعديل الرواتب التقاعدية لهذه الفئة
05:58 | 2024-11-08
بالصور.. ماذا اهدى اللاعب ايمن حسين القيصر كاظم الساهر؟
13.09%
01:50 | 2024-11-08
بالصور.. ماذا اهدى اللاعب ايمن حسين القيصر كاظم الساهر؟
01:50 | 2024-11-08
المزيد
على مضض
على مضض
ايجابية
ايجابية
متوترة
متوترة
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

الفيديو

حال يرثى له.. شاب كركوكي يناشد السوداني
Play
حال يرثى له.. شاب كركوكي يناشد السوداني
07:49 | 2024-11-09
القطع الجائر للأشجار يُهدد غابات الكارضية في الكوت
Play
القطع الجائر للأشجار يُهدد غابات الكارضية في الكوت
04:45 | 2024-11-09
طائرة تجبر على العودة للمطار.. رحلة الرعب من بغداد الى اسطنبول
Play
طائرة تجبر على العودة للمطار.. رحلة الرعب من بغداد الى اسطنبول
04:21 | 2024-11-09
السومرية تواكب تدريبات المنتخب العراقي في البصرة (شاهد)
Play
السومرية تواكب تدريبات المنتخب العراقي في البصرة (شاهد)
04:00 | 2024-11-09
هدم جسر المطيحة في البصرة يكشف التناقض بين الحكومات المتعاقبة
Play
هدم جسر المطيحة في البصرة يكشف التناقض بين الحكومات المتعاقبة
03:30 | 2024-11-09
ما هي السيناريوهات المحتملة لتشكيل حكومة الاقليم؟
Play
ما هي السيناريوهات المحتملة لتشكيل حكومة الاقليم؟
03:15 | 2024-11-09
سائق يخفي جريمته... دهس امرأة مسنة ورمى جثتها في "مكب نفايات"
Play
سائق يخفي جريمته... دهس امرأة مسنة ورمى جثتها في "مكب نفايات"
05:59 | 2024-11-08
اثار العراق في واقع مأساوي... ودعوات لترميمها!
Play
اثار العراق في واقع مأساوي... ودعوات لترميمها!
05:54 | 2024-11-08
تحذيرات شديدة... فهل ينأى العراق بنفسه عن صراعات المنطقة؟
Play
تحذيرات شديدة... فهل ينأى العراق بنفسه عن صراعات المنطقة؟
05:50 | 2024-11-08
العلاقات العراقية-الأميركية... ماذا بعد وصول ترامب؟
Play
العلاقات العراقية-الأميركية... ماذا بعد وصول ترامب؟
05:44 | 2024-11-08
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.