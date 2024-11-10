تطورات جديدة بشأن تذاكر مباراة العراق والأردن في البصرة

مباراة والأردن التي ستقام في البصرة الدولي ضمن منافسات الجولة الخامسة من تصفيات مونديال 2026 في الولايات وكندا والمكسيك، من المتوقع أن تشهد حضوراً جماهيراً غفيراً يصل إلى أكثر من 65 ألف متفرج.وتنتظر الجماهير العراقية بشغف وبفارغ الصبر طرح تذاكر مباراة والأردن للبيع في المنافذ التي سبق أن حددتها شركة (المنارة) المتعهد لبيع التذاكر.في الأثناء ظهرت مجموعة شركات وعدد من الأشخاص يدعون بأنهم يمتلكون تذاكر المباراة ولكن بأسعار أعلى من التي تم الإعلان عنها، لكن المتعهدة والاتحاد العراقي، ينسقان من أجل العمل على تأكيد مبدأ الشفافية أمام كل الجماهير والمتابعين وتفويت الفرص على كل من يصطاد بالماء العكر وقطع الطريق أمام المضاربين بالأسعار وبيع التذاكر في السوق السوداء، حيث تقرر اتخاذ مجموعة إجراءات لمواجهة هذه التحديات، بحسب winwin.وعملية طباعة تذاكر المباراة المرتقبة تمت لدى إحدى المطابع في مدينة البصرة وسيتم استلام التذاكر وإحصاءها من قبل لجنة مشتركة مؤلفة من الاتحاد لكرة القدم ومن قبل منتسبين في جهاز الأمن الوطني وممثل عن شركة المنارة المتعهدة ببيع التذاكر، على أن يتم تسجيل محضر، ليتم بعدها طرح التذاكر للبيع تحت إشراف اللجان المشكلة أعلاه.وكان الاتحاد قد نوه في بيان رسمي إلى أن تذاكر المباريات قد حددت في وقت سابق وقبل انطلاق التصفيات ولجميع المباريات على البصرة الدولي ضمن تصفيات كاس العالم 2026.يذكر أن أسعار التذاكر تبدأ من نحو 12 دولاراً أمريكياً وتصل إلى نحو 38 دولاراً وتم تثيبت الأسعار الرسمية من قبل المتعهدة بالتنسيق مع الاتحاد لكرة القدم.وستكون التذاكر متاحة للبيع في 22 مركزاً موزعة في بغداد والبصرة وذي قار وكربلاء والديوانية ومن المتوقع أن يشهد مركز "كشك البصرة الدولي" زخماً كبيراً، كون الجماهير العراقية بدأت من الآن بالتوجه من بقية المدن العراقية إلى البصرة.