أسود الرافدين من جذع النخلة: ننتظر ان يمتلئ الملعب.. نعدكم بالنقاط الثلاث

وفي هذا الصدد، قال المدير الإداري للمنتخب مهدي كريم، لـ نيوز، "ندعو الجمهور إلى أن يكون داعماً ومسانداً للمنتخب"، مضيفاً "مباراتنا مع الأردن مهمة جداً ويجب أن تحظى باهتمام كبير من الإعلام والجماهير لكن بعيداً عن الشحن الزائد".من جهته، اعتبر اللاعب مناف يونس، الجمهور بأنه "العامل الأساسي ونعول على حضوره الغفير"، مشدداً على أن "منتخبنا بأتم الجاهزية نفسياً وذهنياً لمباراة الأردن ونتطلع لخطف النقاط الثلاث"، لافتاً إلى أن "المباراة في تعطينا حافزاً كبيراً ونسعى لتحقيق نتيجة تليق بنا خاصة وأن النقاط الثلاث تقربنا من التأهل للمونديال".أما النجم العماري، فقد أقر بصعوبة المباراة، قائلاً: "الأردن منتخب جيد، لكننا منتخب قوي أيضاً واللعب في جذع النخلة يعطينا الحافز دائماً".وتابع العماري: "ننتظر ان يمتلئ الملعب بالجماهير".