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وعد لاعبو المنتخب العراقي لكرة القدم، بالظفر بنقاط مباراة أسود الرافدين أمام الأردن المقررة يوم الخميس المقبل على ملعب جذع النخلة في البصرة، ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.
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أسود الرافدين من جذع النخلة: ننتظر ان يمتلئ الملعب.. نعدكم بالنقاط الثلاث
رياضة
2024-11-10 | 09:57
2024-11-10T09:57:51+00:00
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2,045 مشاهدة
وعد لاعبو المنتخب
العراقي
لكرة القدم، بالظفر بنقاط مباراة أسود الرافدين أمام الأردن المقررة يوم الخميس المقبل على
ملعب
جذع النخلة في البصرة، ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.
وفي هذا الصدد، قال المدير الإداري للمنتخب
العراقي
مهدي كريم، لـ
السومرية
نيوز، "ندعو الجمهور
العراقي
إلى أن يكون داعماً ومسانداً للمنتخب"، مضيفاً "مباراتنا مع الأردن مهمة جداً ويجب أن تحظى باهتمام كبير من الإعلام والجماهير لكن بعيداً عن الشحن الزائد".
من جهته، اعتبر اللاعب مناف يونس، الجمهور بأنه "العامل الأساسي ونعول على حضوره الغفير"، مشدداً على أن "منتخبنا بأتم الجاهزية نفسياً وذهنياً لمباراة الأردن ونتطلع لخطف النقاط الثلاث"، لافتاً إلى أن "المباراة في
البصرة
تعطينا حافزاً كبيراً ونسعى لتحقيق نتيجة تليق بنا خاصة وأن النقاط الثلاث تقربنا من التأهل للمونديال".
أما النجم
امير
العماري، فقد أقر بصعوبة المباراة، قائلاً: "الأردن منتخب جيد، لكننا منتخب قوي أيضاً واللعب في جذع النخلة يعطينا الحافز دائماً".
وتابع العماري: "ننتظر ان يمتلئ الملعب بالجماهير".
Alsumaria Tv
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