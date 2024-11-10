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ماذا قال غوارديولا عن تعرضه لأطول سلسلة من الهزائم؟

رياضة

2024-11-10 | 11:03
ماذا قال غوارديولا عن تعرضه لأطول سلسلة من الهزائم؟
المصدر:
وكالات
986 مشاهدة

عبر المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، الإسباني بيب غوارديولا، اليوم الاحد، عن ثقته في عودة فريقه إلى قمة مستواه المعهود قريبا، بعد تكبده الهزيمة الرابعة على التوالي في ظاهرة غير مسبوقة في عهده.

وتعرض مانشستر سيتي لهزيمة مؤثرة أمام مضيفه برايتون (1-2) في المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وهي الثانية على التوالي وبشكل عام له في "البريمير ليغ" خلال الموسم الجاري.

ويعاني فريق مانشستر سيتي من العديد من الإصابات مؤخرا، وغاب ستة من نجومه الكبار، عن مباراته الأخيرة، وهم: جون ستونز وجيريمي دوكو وروبن دياز وجاك غريليش إضافة إلى الغائبين لفترة طويلة رودري وأوسكار بوب.

يعتقد بيب غوارديولا أن عودة العديد من لاعبي الفريق الأول بعد نهاية فترة التوقف الدولي، ستبشر بتغيير في حظوظ أبطاله.

وقال المدرب الإسباني: "سأفكر في هذه الأيام العشرة، نصفي الأذهان، ويعود اللاعبون المصابون، هذا هو الهدف".

وأوضح: "عندما يعود اللاعبون، أود أن ألعب بمستوى الشوط الأول لأننا لعبنا جيدا لمدة 70 دقيقة".

وأضاف "الفيلسوف الكروي": "أعرف كيف نلعب، لن أقنعك، المستوى الذي نلعبه جيد حقا في لحظات معينة لكننا غير قادرين على الاستمرار لفترة طويلة. أنا متأكد من أنه عندما يعود اللاعبون، يمكنهم تقديم بعض الصفات الفردية في الفريق وسنعود أقوى".

وواصل: "لقد خسرنا مباراتين في الدوري الإنجليزي الممتاز، علينا أن نتغير ونعود للفوز. ليس لدي أي شك في أننا سنعود إلى الأفضل".

وقال مدرب مانشستر سيتي: "هذا هو التحدي الذي أواجهه وأنا أحب ذلك، لن أتراجع وأريد القيام بذلك أكثر من أي وقت مضى وسنحاول مرة أخرى".

وأشار: "نحاول تحليل أدائنا في أربع هزائم متتالية، لكن السؤال هو كيف نلعب. بورنموث يستحق ذلك، لكن المباريات كانت جيدة حقا أمام توتنهام وكانت هناك العديد من الأشياء الإيجابية في لشبونة واليوم لكننا خسرنا".

وأتم بيب غوارديولا تصريحاته: "عندما نلعب بشكل سيء، فأنا أول من يقول ذلك لكن ليس لدي هذا الشعور".
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غوارديولا

السيتي

اطول سلسلة هزائم

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