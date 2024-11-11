عملية بيع التذاكر أصبحت "مذلة".. السومرية تستطلع الآراء في البصرة (فيديو)

ومن المتوقع أن يحضر 65 ألف متفرج لملعب البصرة الدولي "جذع النخلة"، الذي سيحتضن مباراة والأردن في الجولة الخامسة من التصفيات الآسيوية الحاسمة مساء يوم الخميس المقبل.ويقول مواطنين امام منافذ بيع التذاكر للسومرية، ان منذ الصباح الباكر تجمع المواطنين امام منافذ بيع التذاكر والى الان لم نحصل على تذكرة من اجل الحضور خلال مباراة والأردن في ملعب البصرة الدولي، لافتا الى ان هناك فوضى وعملية بيع التذاكر أصبحت "مذلة"، كما نحمل الاتحاد لكرة القدم وشركة المنارة مسؤولية ذلك.وأضافوا، هناك "واسطات" في عملية بيع التذاكر، والسوق السوداء دخلت في هذا العملية حيث أصبحت سعر البطاقة الواحدة 75 ألف دينار .وغص شارع الرياضية في محافظة البصرة، منذ صباح اليوم الاثنين، بحشود بشرية كبيرة حيث توافد الاف المواطنين الى الرياضية للحصول على تذاكر مباراة والأردن ضمن تصفيات كأس العالم 2026.ويستقر منتخب في المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الثانية من التصفيات الآسيوية الحاسمة المؤهلة إلى كأس العالم برصيد 7 نقاط وهو رصيد المنتخب الأردني ذاته الذي يحتل وصافة المجموعة، لكن منتخب النشامى يتقدم بفارق الأهداف عن أسود الرافدين.