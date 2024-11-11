لجنة الحكام الإسبانية تعلق على إلغاء هدف ليفاندوفسكي

وتقدم روبرت ليفاندوفسكي بالهدف لبرشلونة في (14)، لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل بعد الرجوع لتقنية الفيديو.وأظهرت صورة الخطوط التحليلية أن اللاعب البولندي متقدم فقط بمقدار طرف الحذاء، لكن شكك في أن القدم التي احتسب عليها التسلل هي لمدافع سوسيداد.ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، قدمت اللجنة الفنية للحكام وجهة نظرها بشأن الهدف، حيث أكدت أن قرارات الفيديو كان متوافقة مع تقنية التسلل في هذه اللعبة.وأكدت اللجنة أنه لا يوجد أي خطأ في التفسير ولم يلاحظ الفار أي لبس في هوية اللاعبين بين أكويرد وليفاندوفسكي من قبل التقنية.وتم التأكيد على أن الفيديو راجعوا اللقطات باستخدام 10 كاميرات إضافية على تلك المستخدمة في الإنتاج البصري للتحقق من أن النظام كان دقيقًا، وأن التقنية المستخدمة تأخذ بعين الاعتبار التسللات وتعقب طرف الحذاء.وأشارت إلى أن نظام شركة "Hawk-Eye" الذي يعمل على احتساب التسلل شبه الآلي يعمل على التقاط 29 نقطة من جسم اللاعبين حتى 50 مرة في الثانية لحساب موقعهم الدقيق على الملعب.