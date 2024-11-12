مواجهة نارية بين أسود الرافدين والنشامى: الموعد والقنوات الناقلة وتشكيل المنتخبين

تعد المباراة أحد أهم القمم في الجولة الحالية وفي المجموعة الثانية من التصفيات، حيث يتنافس المنتخبان على المركزين والثاني المؤهلين إلى المونديال بشكل مباشر مع منتخب كوريا الجنوبية.ويحتل المنتخب الأردني المركز الثاني في الترتيب برصيد 7 نقاط وبفارق الأهدافي عن المنتخب العراقي، بينما يقع المنتخب الكوري الجنوبي في المركز برصيد 10 نقاط، وسيسعى كلا الفريقان إلى الفوز ومواصلة المنافسة على التأهل.*موعد مباراة الأردن والعراق في تصفيات كأس العالم 2026موعد مباراة الأردن والعراق في الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم 2026 آسيا، هو يوم الخميس الموافق 14 نوفمبر 2024.وتنطلق صافرة بداية القمة العربية المثيرة الساعة السادسة والرابع مساءً بتوقيت مكة المكرمة.*القنوات الناقلة لمباراة الأردن والعراق في تصفيات كأس العالم 2026تقوم مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية ببث مباريات تصفيات آسيا لكأس العالم 2026، حيث حصلت على حقوق الدور الثالث حصرياً في الوطن العربي والشرق الأوسط.وستقوم الشبكة القطرية بتخصيص قناة beIN Sports HD لبث مباراة الأردن والعراق، كما ستكون المباراة منقوله من خلال قنوات الكأس.*تشكيل منتخب المتوقع ضد فلسطين في تصفيات كأس العالم 2026تعرض قبل مباراة الأردن، وسيتم حسم موقف اللاعب من اللقاء مدافع المنتخب زيد تحسين للإصابة في التدريبات في خلال الساعات القادمة، ومن المتوقع أن يبدأ المدير الفني خيسوس كاساس على التشكيل الأتي:*تشكيلة ضد الأردن 4-2-3-1جلال حسنميرخاس دوسكي - ريبين سولاقا - مناف يونس - حسين عليأمير العماري - أمجد عطوانيوسف أمين - علي جاسم - إبراهيم بايشأيمن حسين*تشكيل الأردن المتوقع ضد في تصفيات كأس العالم 2026سيواصل المدير الفني جمال السلامي الاعتماد على طريقته المعتادة، ومن المتوقع أن يبدأ مباراة الأردن ضد في تصفيات كأس العالم 2026 آسيا بالتشكيل التالي..*تشكيلة الأردن ضد 3-4-3يزيد أبو ليلىحسام أبو ذهب - يزن العرب - عبد الله نصيبمحمد أبو حشيش - نور الروابدة - نزار الرشدان - إحسان حدادمحمود مرضي - علي علوان - موسى التعمري