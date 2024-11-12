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مواجهة نارية بين أسود الرافدين والنشامى: الموعد والقنوات الناقلة وتشكيل المنتخبين

رياضة

2024-11-12 | 06:28
مواجهة نارية بين أسود الرافدين والنشامى: الموعد والقنوات الناقلة وتشكيل المنتخبين
4,545 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

يتطلع محبو كرة القدم العربية إلى قمة مثيرة بين منتخبنا الوطني ونظيره منتخب الأردن في ملعب البصرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من تصفيات آسيا لكأس العالم 2026.

تعد المباراة أحد أهم القمم في الجولة الحالية وفي المجموعة الثانية من التصفيات، حيث يتنافس المنتخبان على المركزين الأول والثاني المؤهلين إلى المونديال بشكل مباشر مع منتخب كوريا الجنوبية.

ويحتل المنتخب الأردني المركز الثاني في الترتيب برصيد 7 نقاط وبفارق الأهدافي عن المنتخب العراقي، بينما يقع المنتخب الكوري الجنوبي في المركز الأول برصيد 10 نقاط، وسيسعى كلا الفريقان إلى الفوز ومواصلة المنافسة على التأهل.

*موعد مباراة الأردن والعراق في تصفيات كأس العالم 2026
موعد مباراة الأردن والعراق في الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم 2026 آسيا، هو يوم الخميس الموافق 14 نوفمبر 2024.

وتنطلق صافرة بداية القمة العربية المثيرة الساعة السادسة والرابع مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

*القنوات الناقلة لمباراة الأردن والعراق في تصفيات كأس العالم 2026
تقوم مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية ببث مباريات تصفيات آسيا لكأس العالم 2026، حيث حصلت على حقوق الدور الثالث حصرياً في الوطن العربي والشرق الأوسط.

وستقوم الشبكة القطرية بتخصيص قناة beIN Sports HD لبث مباراة الأردن والعراق، كما ستكون المباراة منقوله من خلال قنوات الكأس.

*تشكيل منتخب العراق المتوقع ضد فلسطين في تصفيات كأس العالم 2026
تعرض قبل مباراة الأردن، وسيتم حسم موقف اللاعب من اللقاء مدافع المنتخب العراقي زيد تحسين للإصابة في التدريبات في خلال الساعات القادمة، ومن المتوقع أن يبدأ المدير الفني خيسوس كاساس على التشكيل الأتي:

*تشكيلة العراق ضد الأردن 4-2-3-1
جلال حسن
ميرخاس دوسكي - ريبين سولاقا - مناف يونس - حسين علي
أمير العماري - أمجد عطوان
يوسف أمين - علي جاسم - إبراهيم بايش
أيمن حسين

*تشكيل الأردن المتوقع ضد العراق في تصفيات كأس العالم 2026
سيواصل المدير الفني جمال السلامي الاعتماد على طريقته المعتادة، ومن المتوقع أن يبدأ مباراة الأردن ضد العراق في تصفيات كأس العالم 2026 آسيا بالتشكيل التالي..

*تشكيلة الأردن ضد العراق 3-4-3
يزيد أبو ليلى
حسام أبو ذهب - يزن العرب - عبد الله نصيب
محمد أبو حشيش - نور الروابدة - نزار الرشدان - إحسان حداد
محمود مرضي - علي علوان - موسى التعمري
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مواجهة نارية بين أسود الرافدين والنشامى

القنوات الناقلة لأسود الرافدين والنشامى

تشكيل أسود الرافدين والنشامى

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