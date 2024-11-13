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السومرية نيوز – رياضة
واكبت السومرية نيوز، اليوم الاربعاء 13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، تدريبات المنتخب العراقي في ملعب البصرة الدولي، وذلك تحضيراً لمواجهةِ منتخب الأردن يوم غد الخميس ضمن التصفياتِ المؤهلة لمونديال 2026.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-506336-638670842732531990.jpeg
مشاهد حصرية من تدريبات المنتخب العراقي في ملعب "جذع النخلة"
رياضة
2024-11-13 | 03:34
2024-11-13T03:34:00+00:00
https://embed.kwikmotion.com/embed/wkc5o1hyua8gu5osq3jaog?responsive=0&RelVideos=1&width=100&height=100&autoplay=0&ads_cust_params=%26platform%3dweb%26articleId%3d506336%26topic%3d%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%b6%d8%a9%26stopic%3d%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%b6%d8%a9%26pt%3darticle%26keywords%3d%26domain%3dalsumaria.tv%26episode%3d%26genre%3d%26season%3d%26show_id%3d%26show_name%3d&ads_ppid=ed2cf466-fbb3-4604-a7bd-d298f8936cc6&InitAdsBeforePlayer=1
المصدر:
السومرية نيوز
415 مشاهدة
السومرية
نيوز – رياضة
واكبت
السومرية
نيوز، اليوم الاربعاء 13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، تدريبات المنتخب
العراقي
في
ملعب
البصرة
الدولي، وذلك تحضيراً لمواجهةِ منتخب الأردن يوم غد الخميس ضمن التصفياتِ المؤهلة لمونديال 2026.
ويلاقي المنتخب
العراقي
نظيره الأردني يوم غد الخميس في
ملعب
البصرة
الدولي، لحساب مباريات الجولة الخامسة من التصفيات، وسط توقعات بحضور نحو 65 ألف متفرج.
وبحسب مراسل السومرية، فان المنتخب الوطني
العراقي
خاض في الساعة الحادية عشرة صباحاً وحدةً تدريبيةً رسميةً في ملعبِ
البصرة
الدولي، بحضور جميع اللاعبين والكادر التدريبي.
من المتوقع أنْ تشهد تدريبات اليوم خوض تمارين تكتيكيَّة لتحرّكات الفريق دفاعياً وهجومياً، والتركيز على طريقة إنهاء الهجمات والتسديدات على المرمى، إضافة إلى وضع اللمسات النهائيَّة لمواجهة الأردن، كما تتضمَّن الوحدة التدريبيَّة الأخيرة إقامة محاضرةٍ للاعبين، لا سيما أنَّ منهاج الجهاز الفني يشمل أيضاً التحضير الذهني، من أجل تشجيع أسود الرافدين لتقديم أفضل المستويات في أهمِّ مرحلةٍ من التصفيات، بغية تحقيق نتيجةٍ جيّدةٍ تؤهِّلنا إلى مرتبةٍ أفضل في المجموعة.
وستقام مباراة
العراق
والأردن في
ملعب
البصرة
الدولي يوم 14 نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي في إطار مباريات الجولة الخامسة من التصفيات الآسيوية الحاسمة، حيث من المؤمل أن تشهد المواجهة حضوراً جماهيرياً غفيراً يصل إلى 65 ألف متفرج.
وسيقود المباراة المرتقبة طاقم تحكيمي سعودي، بقيادة محمد الهويش، ويساعده كل من خلف الشمري وياسر السلطان وفيصل البلوي حكمًا رابعًا، بينما سيكون السعودي خالد الطريس حكمًا لتقنية الفار ويساعده مواطنه سلطان الحربي.
وسيكون الأوزباكستاني فلاديسلاف تسيتيلين مراقبًا للحكام، وتمت تسمية البحريني ناصر العبري مشرفًا للمباراة، وسيكون مسؤول الأمن والسلامة من قيرغستان أباظ توريز، بينما سيكون العراقيّ علي كريم مراقبًا لتقنية الفار.
وتكتسب المباراة أهمية كبيرة، كون المنتخبين يتساويان بعدد النقاط (7 نقاط) في جدول ترتيب المجموعة الثانية من التصفيات، لكن المنتخب الأردني يتفوق بفارق الأهداف عن نظيره العراقي، بالتالي قد تكون مباراة فك الشراكة ومواصلة ملاحقة المتصدر منتخب كوريا الجنوبية.
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مشاهد حصرية
تدريبات المنتخب العراقي في ملعب "جذع النخلة"
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