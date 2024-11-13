Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
واشنطن تعلن تنفيذ ضربات على أهداف في سوريا
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

مشاهد حصرية من تدريبات المنتخب العراقي في ملعب "جذع النخلة"

رياضة

2024-11-13 | 03:34 2024-11-13T03:34:00+00:00
415 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

واكبت السومرية نيوز، اليوم الاربعاء 13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، تدريبات المنتخب العراقي في ملعب البصرة الدولي، وذلك تحضيراً لمواجهةِ منتخب الأردن يوم غد الخميس ضمن التصفياتِ المؤهلة لمونديال 2026.

ويلاقي المنتخب العراقي نظيره الأردني يوم غد الخميس في ملعب البصرة الدولي، لحساب مباريات الجولة الخامسة من التصفيات، وسط توقعات بحضور نحو 65 ألف متفرج.

وبحسب مراسل السومرية، فان المنتخب الوطني العراقي خاض في الساعة الحادية عشرة صباحاً وحدةً تدريبيةً رسميةً في ملعبِ البصرة الدولي، بحضور جميع اللاعبين والكادر التدريبي.
من المتوقع أنْ تشهد تدريبات اليوم خوض تمارين تكتيكيَّة لتحرّكات الفريق دفاعياً وهجومياً، والتركيز على طريقة إنهاء الهجمات والتسديدات على المرمى، إضافة إلى وضع اللمسات النهائيَّة لمواجهة الأردن، كما تتضمَّن الوحدة التدريبيَّة الأخيرة إقامة محاضرةٍ للاعبين، لا سيما أنَّ منهاج الجهاز الفني يشمل أيضاً التحضير الذهني، من أجل تشجيع أسود الرافدين لتقديم أفضل المستويات في أهمِّ مرحلةٍ من التصفيات، بغية تحقيق نتيجةٍ جيّدةٍ تؤهِّلنا إلى مرتبةٍ أفضل في المجموعة.
 
وستقام مباراة العراق والأردن في ملعب البصرة الدولي يوم 14 نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي في إطار مباريات الجولة الخامسة من التصفيات الآسيوية الحاسمة، حيث من المؤمل أن تشهد المواجهة حضوراً جماهيرياً غفيراً يصل إلى 65 ألف متفرج.

وسيقود المباراة المرتقبة طاقم تحكيمي سعودي، بقيادة محمد الهويش، ويساعده كل من خلف الشمري وياسر السلطان وفيصل البلوي حكمًا رابعًا، بينما سيكون السعودي خالد الطريس حكمًا لتقنية الفار ويساعده مواطنه سلطان الحربي.

وسيكون الأوزباكستاني فلاديسلاف تسيتيلين مراقبًا للحكام، وتمت تسمية البحريني ناصر العبري مشرفًا للمباراة، وسيكون مسؤول الأمن والسلامة من قيرغستان أباظ توريز، بينما سيكون العراقيّ علي كريم مراقبًا لتقنية الفار.

وتكتسب المباراة أهمية كبيرة، كون المنتخبين يتساويان بعدد النقاط (7 نقاط) في جدول ترتيب المجموعة الثانية من التصفيات، لكن المنتخب الأردني يتفوق بفارق الأهداف عن نظيره العراقي، بالتالي قد تكون مباراة فك الشراكة ومواصلة ملاحقة المتصدر منتخب كوريا الجنوبية.




Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
>> انضم الى السومرية على واتساب

مشاهد حصرية

تدريبات المنتخب العراقي في ملعب "جذع النخلة"

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
Alsumaria Tv
اخترنا لك
السومرية ترصد وصول المنتخب الأردني الى مطار البصرة الدولي (شاهد)
04:26 | 2024-11-13
منتخب الأردن يراهن على 5 عوامل للفوز على العراق.. ما هي؟
03:15 | 2024-11-13
كاساس: الفوز بمباراة الأردن لا يعني التأهل.. وعطوان: مباراة العمر بالنسبة لنا
02:30 | 2024-11-13
جائزة مميزة لفينيسيوس في ريال مدريد
14:27 | 2024-11-12
الحبس لنجم الأهلي المصري إمام عاشور 6 أشهر
13:18 | 2024-11-12
منتخب الإكوادور يفقد أحد نجومه بحادث سير
12:12 | 2024-11-12
على مضض
على مضض
ايجابية
ايجابية
متوترة
متوترة
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

الفيديو

بعد عقود من التوقف.. ما أهمية التعداد السكاني في العراق؟‎
Play
بعد عقود من التوقف.. ما أهمية التعداد السكاني في العراق؟‎
04:20 | 2024-11-13
مشاهد حصرية من تدريبات المنتخب العراقي في ملعب "جذع النخلة"
Play
مشاهد حصرية من تدريبات المنتخب العراقي في ملعب "جذع النخلة"
03:34 | 2024-11-13
تخلّص من حموضة المعدة بواسطة هذه الأطعمة.. قيديو
Play
تخلّص من حموضة المعدة بواسطة هذه الأطعمة.. قيديو
03:32 | 2024-11-13
رغم تجاوز عقبة رئاسة البرلمان.. جلسات المجلس معلقة‎
Play
رغم تجاوز عقبة رئاسة البرلمان.. جلسات المجلس معلقة‎
02:15 | 2024-11-13
التسريبات الصوتية: سلاح جديد في الصراعات السياسية‎
Play
التسريبات الصوتية: سلاح جديد في الصراعات السياسية‎
01:51 | 2024-11-13
استهداف منزل بعبوة ناسفة في ميسان (فيديو)
Play
استهداف منزل بعبوة ناسفة في ميسان (فيديو)
15:10 | 2024-11-12
خلافات سياسية تعصف بحكومة صلاح الدين ‎
Play
خلافات سياسية تعصف بحكومة صلاح الدين ‎
13:18 | 2024-11-12
ستدفع الأجور من المنزل.. محافظة بغداد توضح الية عمل "خدمة مولدتي"
Play
ستدفع الأجور من المنزل.. محافظة بغداد توضح الية عمل "خدمة مولدتي"
11:21 | 2024-11-12
مواطن يتعرض للاعتداء والمنع من دخول شقته بمجمع سكني في بغداد
Play
مواطن يتعرض للاعتداء والمنع من دخول شقته بمجمع سكني في بغداد
07:35 | 2024-11-12
حظر التجوال بسبب التعداد السكاني!
Play
حظر التجوال بسبب التعداد السكاني!
06:14 | 2024-11-12
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.