الجماهير العراقية تتوافد الى ملعب البصرة قبل 12 ساعة من المباراة مع الأردن (فيديو)

واظهرت مشاهد مصورة توافد العديد من الجماهير العراقية منذ الساعة السابعة لصباح اليوم الى الرياضية، وهو على ما يبدو محاولة لامكانية الوصول الى مقاعدهم والدخول بسلام الى الملعب قبل ان يشهد محيط الرياضية محاولات الحصول على دخول "مجاني" او اختلال التنظيم والتزاحم والتدافع الكبير في محيط الملعب.

ويتواجه مع نظيره الأردني اليوم الخميس بعد الساعة السابعة مساءً على جذع النخلة في البصرة ضمن الجولة الثالثة للتصفيات الاسيوية المؤهلة لكأس العالم.

وتم بيع 17 الف بطاقة من اصل 65 الف بطاقة تذكرة في الساعات الأولى لاطلاق بيع البطاقات، فيما من غير المعروف كم بلغت مبيعات البطاقات حتى الان لكن عموما تقول وزارة الشباب والرياضة ان هناك 200 الف طلب شراء على البطاقات التي لا تبلغ سوى 65 الف بطاقة.