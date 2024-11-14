مباراة العراق والاردن اليوم.. الموعد والقنوات الناقلة والمعلق

ويتقاسم الفريقان المركز الثاني في المجموعة برصيد 7 نقاط لكل منهما، أما الصدارة فلا تزال في يد كوريا الجنوبية بـ 10 نقاط، علمًا بأن "الشمشون" سيحلّ ضيفًا على الكويت في هذه الجولة.كانت آخر مواجهة بين الفريقين تاريخية بكل المقاييس في كأس 2023 بقطر، عندما تقدم بهدف حسين ثم طُرد المهاجم وانقلبت الأمور رأسًا على عقب في اللحظات الأخيرة وفازت الأردن 2-1 وتأهلت إلى نصف النهائي.قنوات "بي إن سبورتس" هي الناقل الحصري لمنافسات المرحلة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2026 في المنطقة العربية.وستكون مباراة الأردن والعراق منقولة من خلال قناة beIN Sports HD 4 المشفرة، وقناة الكأس 6.أسندت قنوات "بي إن سبورتس" مهمة التعليق على مجريات مباراة الأردن والعراق للمعلق أحمد البلوشي، أما قناة الكأس فلم تُعلن هوية المعلق حتى الآن.