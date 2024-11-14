https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-506419-638671665114033064.jpg
مباراة العراق والاردن اليوم.. الموعد والقنوات الناقلة والمعلق
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
السومرية نيوز – رياضة
لا شك أن مباراة الأردن والعراق هي الأكثر جذبًا للأنظار في مباريات الجولة الخامسة من المرحلة الثالثة لتصفيات كأس العالم 2026، باعتبارها ستكون مفصلية في مصير كلا الفريقين وإمكانية تأهلهما من هذا الدور مباشرةً إلى المونديال.
ويتقاسم الفريقان المركز الثاني في المجموعة برصيد 7 نقاط لكل منهما، أما الصدارة فلا تزال في يد كوريا الجنوبية بـ 10 نقاط، علمًا بأن "الشمشون" سيحلّ ضيفًا على الكويت في هذه الجولة.
كانت آخر مواجهة بين الفريقين تاريخية بكل المقاييس في كأس آسيا
2023 بقطر، عندما تقدم العراق
بهدف أيمن
حسين ثم طُرد المهاجم وانقلبت الأمور رأسًا على عقب في اللحظات الأخيرة وفازت الأردن 2-1 وتأهلت إلى نصف النهائي.
في هذا التقرير نسلط الضوء على معلق مباراة الأردن والعراق في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة للمواجهة المثيرة والمزيد من التفاصيل.
القنوات الناقلة لمباراة الأردن والعراق في تصفيات كأس العالم 2026
قنوات "بي إن سبورتس" هي الناقل الحصري لمنافسات المرحلة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2026 آسيا
في المنطقة العربية.
وستكون مباراة الأردن والعراق منقولة من خلال قناة beIN Sports HD 4 المشفرة، وقناة الكأس 6.
معلق مباراة الأردن والعراق في تصفيات كأس العالم 2026
أسندت قنوات "بي إن سبورتس" مهمة التعليق على مجريات مباراة الأردن والعراق للمعلق أحمد البلوشي، أما قناة الكأس فلم تُعلن هوية المعلق حتى الآن.
موعد مباراة الأردن والعراق في تصفيات كأس العالم 2026
موعد مباراة الأردن والعراق هو يوم الخميس الموافق 14 نوفمبر 2024، وتنطلق المباراة الساعة السابعة والربع مساءً بتوقيت بغداد ومكة المكرمة وعمّان على ملعب البصرة الدولي.
>> انضم الى السومرية على واتساب