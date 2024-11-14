14 بوابة مفتوحة.. السومرية تفصل كيفية الدخول لملعب البصرة الدولي اليوم

لم يتبق سوى سويعات معدودات وتبدأ المرتقبة التي تجمع وضيفه الأردن على "جذع النخلة" في الجولة الخامسة من تصفيات آسيا الحاسمة والمؤهلة لكأس العالم 2026، وكلاهما يستقر في المركز الثاني برصيد 7 نقاط ضمن المجموعة الثانية خلف كوريا الجنوبية 10 نقاط.وقال المراسل المتواجد في محافظة البصرة، ان "القوات الأمنية استلمت البصرة الدولي عند الساعة 7:00 صباحاً، وستفتح بوابات الملعب عند الساعة 2:00 ظهراً".وأضاف ان توزيع البوابات سيكون كالاتي: بوابة (1) للمنتخبات والــ vipوالضيوف وبوابة (6/5/4/3/2) للجماهير (الراجلة) من دون سياراتهم الشخصية، أما بوابة (11/10/9/8/7) للجماهير مع سياراتهم الشخصية والدخول للكراجات الخاصة بالملعب التي تتسع لــ 10 الاف سيارة.كما ان بوابة (12) ستكون للدعم اللوجيستي والخدمات، وبوابة (13) للإعلام، أما بوابة (14) للجمهور الأردني، بينما بوابة (16/15) ستكون مغلقة، بحسب المراسل.كانت آخر مواجهة بين الفريقين تاريخية بكل المقاييس في كأس آسيا 2023 بقطر، عندما تقدم بهدف أيمن حسين ثم طُرد المهاجم وانقلبت الأمور رأسًا على عقب في اللحظات الأخيرة وفازت الأردن 2-1 وتأهلت إلى نصف النهائي.