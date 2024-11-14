أجواء ملعب البصرة قبيل مباراة العراق والأردن (فيديو)

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
موضي قطعة من الذهب
من
03:30 PM
الى
03:59 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
التعادل يحسم لقاء العراق والأردن في تصفيات المونديال
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر 2024
رمضان السومرية
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
امتلأت مدرجات ملعب جذع النخلة في البصرة، اليوم الخميس، قبل ساعات من انطلاق مباراة منتخبنا الوطني امام نظيره الأردني ضمن التصفيات الاسيوية لكأس العالم 2026.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-506448-638671883595432269.jpeg
أجواء ملعب البصرة قبيل مباراة العراق والأردن (فيديو)
رياضة
2024-11-14 | 08:31
2024-11-14T08:31:45+00:00
https://embed.kwikmotion.com/embed/ek0l9gdavfkf52ulnlquw?responsive=0&RelVideos=1&width=100&height=100&autoplay=0&ads_cust_params=%26platform%3dweb%26articleId%3d506448%26topic%3d%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%b6%d8%a9%26stopic%3d%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%b6%d8%a9%26pt%3darticle%26keywords%3d%26domain%3dalsumaria.tv%26episode%3d%26genre%3d%26season%3d%26show_id%3d%26show_name%3d&ads_ppid=baab5622-2fd0-48d7-86c1-b975a0dee014&InitAdsBeforePlayer=1
المصدر:
السومرية نيوز
33,538 مشاهدة
امتلأت مدرجات
ملعب
جذع النخلة في البصرة، اليوم الخميس، قبل ساعات من انطلاق مباراة منتخبنا الوطني امام نظيره الأردني ضمن التصفيات الاسيوية لكأس العالم 2026.
وتوافدت الجماهير
العراقية الى
ملعب
جذع النخلة منذ الساعات الأولى لهذا اليوم وبعد فتح الملعب امتلأت المدرجات بالجماهير قبل ساعات من انطلاق المباراة التي ستنطلق في
تمام
الساعة السابعة والربع من مساء اليوم.
وبدى الحماس الشديد على الجماهير العراقية من خلال الاهازيج والاناشيد الوطنية الحماسية لتسجيع اسود الرافدين للضفر بنقاط المباراة الثلاث.
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
>>
انضم الى السومرية على
واتساب
مواضيع ذات صلة
سلامي: العراق والاردن مرشحان للتأهل لكاس العالم.. ماذا قال عن ايمن حسين؟
11:46 | 2024-11-13
بتصفيات المونديال.. انطلاق مباراة العراق والاردن في البصرة
11:15 | 2024-11-14
مباراة العراق والاردن اليوم.. الموعد والقنوات الناقلة والمعلق
02:30 | 2024-11-14
"المنسف" وغزة.. سببان وراء المحاولات العراقية لخلق أجواء "هادئة" مع الجمهور الاردني
02:08 | 2024-11-14
العراق
الاردن
كاس العالم
+A
-A
اخترنا لك
التعادل يحسم لقاء العراق والأردن في تصفيات المونديال
13:07 | 2024-11-14
بتصفيات المونديال.. انطلاق مباراة العراق والاردن في البصرة
11:15 | 2024-11-14
إيران تهزم كوريا الشمالية في تصفيات كأس العالم
10:33 | 2024-11-14
تصريح صادم لمبابي: ريال مدريد أهم من المنتخب الفرنسي
10:22 | 2024-11-14
كاساس يعلن تشكيلة المنتخب الوطني لمواجهة الاردن
09:55 | 2024-11-14
قميص ميسي محظور في مباراة باراغواي ضد الأرجنتين.. ما السبب؟
09:20 | 2024-11-14
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
مباراة العراق والاردن اليوم.. الموعد والقنوات الناقلة والمعلق
رياضة
35.4%
02:30 | 2024-11-14
مباراة العراق والاردن اليوم.. الموعد والقنوات الناقلة والمعلق
02:30 | 2024-11-14
تردد القنوات الناقلة لمباراة العراق والأردن بتصفيات كأس العالم والبث المباشر
رياضة
30.81%
05:50 | 2024-11-14
تردد القنوات الناقلة لمباراة العراق والأردن بتصفيات كأس العالم والبث المباشر
05:50 | 2024-11-14
أجواء ملعب البصرة قبيل مباراة العراق والأردن (فيديو)
رياضة
12.36%
08:31 | 2024-11-14
أجواء ملعب البصرة قبيل مباراة العراق والأردن (فيديو)
08:31 | 2024-11-14
المنتخب العراقي يواجه مأزقا كبيرا عشية مباراته ضد الأردن
رياضة
11.36%
12:36 | 2024-11-13
المنتخب العراقي يواجه مأزقا كبيرا عشية مباراته ضد الأردن
12:36 | 2024-11-13
بتصفيات المونديال.. انطلاق مباراة العراق والاردن في البصرة
رياضة
5.29%
11:15 | 2024-11-14
بتصفيات المونديال.. انطلاق مباراة العراق والاردن في البصرة
11:15 | 2024-11-14
السومرية نيوز تنشر نتائج السادس الاعدادي الدور الثالث
محليات
4.78%
23:21 | 2024-11-12
السومرية نيوز تنشر نتائج السادس الاعدادي الدور الثالث
23:21 | 2024-11-12
المزيد
إستفتاء
كيف ستكون علاقة الطبقة السياسية العراقية مع ترامب؟
على مضض
على مضض
ايجابية
ايجابية
متوترة
متوترة
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
الفيديو
تصادم قطار وشاحنة في البصرة (فيديو)
12:27 | 2024-11-14
أجواء ملعب البصرة قبيل مباراة العراق والأردن (فيديو)
08:31 | 2024-11-14
أهالي معسكر الرشيد في بغداد مهددون بإزالة منازلهم .. ما القصة؟
08:00 | 2024-11-14
"مجمع المصطفى" خارج خدمات البلدية يعيش وضعاً مأساوياً!
06:47 | 2024-11-14
وزيرة المالية متهمة بتلكؤ مشاريع محافظات العراق نتيجة توقف التمويل!
05:46 | 2024-11-14
الاسباب مجهولة.. اعضاء مجلس محافظة الديوانية يتنقلون بين كتلة واخرى!
02:40 | 2024-11-14
الجماهير العراقية تتوافد الى ملعب البصرة قبل 12 ساعة من المباراة مع الأردن (فيديو)
01:40 | 2024-11-14
ازمات مجالس المحافظات تتصدر الواجهة من جديد.. صراعات للحصولِ على المناصب الارفع!
15:42 | 2024-11-13
حوارات سياسية تجري في السليمانية واربيل.. ما الهدف منها؟
14:39 | 2024-11-13
النفط وتوطين الرواتب.. ملفات مهمة في زيارة السوداني الى اربيل!
13:23 | 2024-11-13
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.