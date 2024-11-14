أجواء ملعب البصرة قبيل مباراة العراق والأردن (فيديو)

وتوافدت الجماهير جذع النخلة منذ الساعات الأولى لهذا اليوم وبعد فتح الملعب امتلأت المدرجات بالجماهير قبل ساعات من انطلاق المباراة التي ستنطلق في الساعة السابعة والربع من مساء اليوم.وبدى الحماس الشديد على الجماهير العراقية من خلال الاهازيج والاناشيد الوطنية الحماسية لتسجيع اسود الرافدين للضفر بنقاط المباراة الثلاث.