"خليجي 26".. كاساس ينتظر قرارا سعوديا لتعزيز صفوف "اسود الرافدين"

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وستقام كأس الخليج للفترة من 21 ديسمبر/ كانون المقبل وتنتهي في الثالث من يناير/ كانون الثاني 2025، إذ أوقعت القرعة المنتخب في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات السعودية والبحرين واليمن.وينتظر كاساس قرار الاتحاد السعودي لكرة القدم بشأن الذي سيشارك به في كأس الخليج في الكويت، حيث تشير الأنباء إلى أن المنتخب السعودي قد يشارك بالفريق بطلب من المدرب هيرفي رينارد، الذي يرغب في تصحيح مسار قبل استئناف مباريات التصفيات الآسيوية الحاسمة المؤهلة إلى كأس العالم 2026 في الولايات وكندا والمكسيك.وقد يقرر الاتحاد السعودي إيقاف مباريات دوري روشن السعودي خلال فترة كأس الخليج، بالتالي فإن لاعب الرياض إبراهيم بايش ولاعب الوحدة يوسف أمين، سيكونان تحت تصرف المدرب الإسباني في البطولة وهو ما يتمناه المدرب الذي يرغب بالمنافسة والدفاع عن اللقب الذي تحقق في النسخة السابقة، بحسبوكاساس وعلى الرغم من قراره بمنح الفرصة لأكبر قدر من اللاعبين الذين لم يتحصلوا على الفرص في السابق، إلا أنه في ذات الوقت يريد فريقاً تنافسياً يضم أيضاً عدداً من اللاعبين الأساسيين الذين شاركوا في مباريات التصفيات وبالتأكيد فإن بايش وأمين من العناصر المهمة جداً لدى المدرب الإسباني، الذي يتطلع لإحداث الاستقرار في صفوف بعد سنتين من التجريب.وفي كأس الخليج "خليجي 26" في الكويت، سيلاعب المنتخب نظيره اليمني في 22 ديسمبر/ كانون المقبل على أن يواجه المنتخب البحريني في الخامس والعشرين من الشهر ذاته، ثم يختتم دور المجموعات بمواجهة السعودية في الثامن والعشرين من الشهر ذاته.وفي النافذة المقبلة من تصفيات المونديال، سيواجه المنتخب نظيره الكويتي في 20 مارس/ آذار 2025 في ملعب البصرة الدولي في إطار مباريات الجولة السابعة من التصفيات، ثم سيلاعب بعدها المنتخب الفلسطيني على الأرض المفترضة لمنتخب الفدائي في الخامس والعشرين من الشهر ذاته.