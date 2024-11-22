"خليجي 26".. كاساس ينتظر قرارا سعوديا لتعزيز صفوف "اسود الرافدين"

وستقام بطولة
كأس الخليج للفترة من 21 ديسمبر/ كانون الأول
المقبل وتنتهي في الثالث من يناير/ كانون الثاني 2025، إذ أوقعت القرعة المنتخب العراقي
في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات السعودية والبحرين واليمن.
وينتظر كاساس قرار الاتحاد السعودي لكرة القدم بشأن الفريق
الذي سيشارك به في بطولة
كأس الخليج في الكويت، حيث تشير الأنباء إلى أن المنتخب السعودي قد يشارك بالفريق الأول
بطلب من المدرب هيرفي رينارد، الذي يرغب في تصحيح مسار الفريق
قبل استئناف مباريات التصفيات الآسيوية الحاسمة المؤهلة إلى كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة
وكندا والمكسيك.
وقد يقرر الاتحاد السعودي إيقاف مباريات دوري روشن السعودي خلال فترة كأس الخليج، بالتالي فإن لاعب الرياض إبراهيم بايش ولاعب الوحدة يوسف أمين، سيكونان تحت تصرف المدرب الإسباني في البطولة وهو ما يتمناه المدرب الذي يرغب بالمنافسة والدفاع عن اللقب العراقي
الذي تحقق في النسخة السابقة، بحسب winwin.
كاساس يحدد خياراته في كأس الخليج
وكاساس وعلى الرغم من قراره بمنح الفرصة لأكبر قدر من اللاعبين الذين لم يتحصلوا على الفرص في السابق، إلا أنه في ذات الوقت يريد فريقاً تنافسياً يضم أيضاً عدداً من اللاعبين الأساسيين الذين شاركوا في مباريات التصفيات وبالتأكيد فإن بايش وأمين من العناصر المهمة جداً لدى المدرب الإسباني، الذي يتطلع لإحداث الاستقرار في صفوف العراق
بعد سنتين من التجريب.
وفي بطولة
كأس الخليج "خليجي 26" في الكويت، سيلاعب المنتخب العراقي
نظيره اليمني في 22 ديسمبر/ كانون الأول
المقبل على أن يواجه المنتخب البحريني في الخامس والعشرين من الشهر ذاته، ثم يختتم دور المجموعات بمواجهة السعودية في الثامن والعشرين من الشهر ذاته.
وفي النافذة المقبلة من تصفيات المونديال، سيواجه المنتخب العراقي
نظيره الكويتي في 20 مارس/ آذار 2025 في ملعب البصرة الدولي في إطار مباريات الجولة السابعة من التصفيات، ثم سيلاعب بعدها المنتخب الفلسطيني على الأرض المفترضة لمنتخب الفدائي في الخامس والعشرين من الشهر ذاته.