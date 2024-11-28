بعد الإخفاق.. سيناريوهات تأهل ريال مدريد لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا

نيوز – رياضة



تعقدت حسابات تأهل ريال مدريد في بلوغ دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2024-25، عقب الهزيمة من ليفربول برسم الجولة الخامسة.





وأوقفت هزيمة المرينغي ضد ليفربول، رصيد النادي الملكي عند 6 نقاط، ليتقهقر إلى المركز الـ24 في جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا، بعد مرور خمس جولات، ويتأزم موقفه للتأهل.



ولم يتمكن اللوس بلانكوس، بقيادة كارلو أنشيلوتي، من تحقيق الفوز إلا في مباراتين فقط، على حساب بوروسيا دورتموند وشتوتغارت الألمانيين.



ما نظام التأهل لدور الـ16 في دوري أبطال أوروبا؟

تغيير نظام التأهل في البطولة، بعد تغيير نظام المشاركة في دوري أبطال أوروبا، حيث يُشارك 36 فريقًا بدلًا من 32 مع إلغاء دور المجموعات وإدخال نظام الدوري بدلًا منه، على أن يخوض كل فريق ثماني مباريات، 4 على أرضه ومثلهم خارج الديار.



ويتأهل أول 8 فرق في ترتيب المجموعة مباشرة إلى دور الـ 16، فيما تلعب الأندية التي احتلت المركز التاسع وحتى المركز الرابع والعشرين ملحقًا إقصائيًا من مباراتين ذهابًا وإيابًا، ليتأهل منها 8 فرق إلى دور الـ 16.



أمّا الفرق التي خسرت مباريات الملحق، وتلك التي احتلت من المركز 25 وحتى 36، تنتهي مشاركتها الأوروبية، فلن يوجد هبوط إلى الدوري الأوروبي على عكس النظام القديم. وتذوق ريال مدريد طعم الهزيمة للمرة الثالثة في دوري أبطال أوروبا، هذا الموسم على يد الريدز في المباراة التي أقيمت في "أنفيلد"، لتكون ثالث هزيمة للمدرب أنشيلوتي في التشامبيونزليغ بعد السقوط أمام ليل الفرنسي وميلان الإيطالي.وأوقفت هزيمة المرينغي ضد ليفربول، رصيد النادي الملكي عند 6 نقاط، ليتقهقر إلى المركز الـ24 في جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا، بعد مرور خمس جولات، ويتأزم موقفه للتأهل.ولم يتمكن اللوس بلانكوس، بقيادة كارلو أنشيلوتي، من تحقيق الفوز إلا في مباراتين فقط، على حساب بوروسيا دورتموند وشتوتغارت الألمانيين.تغيير نظام التأهل في البطولة، بعد تغيير نظام المشاركة في دوري أبطال أوروبا، حيث يُشارك 36 فريقًا بدلًا من 32 مع إلغاء دور المجموعات وإدخال نظام الدوري بدلًا منه، على أن يخوض كل فريق ثماني مباريات، 4 على أرضه ومثلهم خارج الديار.ويتأهل أول 8 فرق في ترتيب المجموعة مباشرة إلى دور الـ 16، فيما تلعب الأندية التي احتلت المركز التاسع وحتى المركز الرابع والعشرين ملحقًا إقصائيًا من مباراتين ذهابًا وإيابًا، ليتأهل منها 8 فرق إلى دور الـ 16.أمّا الفرق التي خسرت مباريات الملحق، وتلك التي احتلت من المركز 25 وحتى 36، تنتهي مشاركتها الأوروبية، فلن يوجد هبوط إلى الدوري الأوروبي على عكس النظام القديم.

وانطلاقًا من دور الـ 16، تعود المسابقة إلى نظامها العادي وتُلعب بنظام خروج المغلوب (مباراة ذهاب وإياب) وحتى المباراة النهائية.



ما حسابات تأهل ريال مدريد لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا؟

وتعتمد حسابات تأهل ريال مدريد أولاً على الفوز بجميع مبارياته الثلاث المتبقية، وأقصى عدد من النقاط سيصل إليه سيكون 15 نقطة، وهو عدد من النقاط سيكون كافيًا نظريا للتأهل بشكل مباشر في أحد المراكز الثمانية الأولى، مع تعثر منافس من منافسيه.



وفي حال فوز ريال مدريد بمباراة أو مباراتين فقط من مبارياته المتبقية مع تعثر منافسيه في مرحلة الدوري، سيكون هذا السيناريو كافيًا حتى يتأهل النادي الملكي إلى دور الـ16، حيث يعتمد سيناريو التأهل على نتائج الفرق الأخرى أيضًا.



أمّا في حالة الفشل في التأهل بشكل مباشر، وإنهاء مرحلة الدوري في مركز من 9 وحتى الـ24، فسوف يتعين على ريال مدريد خوض الملحق من أجل التأهل إلى دور الستة عشر.