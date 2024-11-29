هؤلاء هم المرشحين لجائزة أفضل مدرب في العالم

نيوز – رياضة

أعلن الاتحاد الدولي "فيفا" عن المرشحين لجائزة أفضل مدرب في العالم في جوائز الأفضل في لعام 2024.

وتواجد في قائمة المرشحين من فيفا لجائزة أفضل مدرب لعام 2024، خمسة مدربين، بواقع ثلاث مدربين لأندية ومدربين لمنتخبات وطنية.

وجاء على رأس المرشحين، المدرب الإسباني، تشابي ألونسو، المدير الفني لنادي باير ليفركوزن والذي قاد فريقه للتتويج بلقب الدوري الألماني لأول مرة في تاريخه.

وضمت قائمة المرشحين لجائزة أفضل مدرب في العالم، المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي ريال مدريد والذي توج مع النادي الملكي بلقب الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

وإلى جانب الثنائي المذكور يتواجد أيضا، كل من الإسباني لويس دي لافوينتي مدرب منتخب إسبانيا، ومواطنه بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، إلى جانب مدرب منتخب الأرجنتين، ليونيل سكالوني.

أفضل المرشحين لجائزة أفضل مدرب للرجال:

كارلو أنشيلوتي (إيطاليا)، ريال مدريد

ليونيل سكالوني (الأرجنتين)، الأرجنتين

لويس دي لا فوينتي (إسبانيا)، إسبانيا

بيب جوارديولا (أسبانيا)، مانشستر سيتي

تشابي ألونسو (إسبانيا)، باير ليفركوزن

موعد حفل ذا بيست للأفضل في العالم 2024:

على الرغم من أنه لم يتم الإعلان رسميا من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم، عن الموعد النهائي للحفل حتى الآن، ولكن من المرجح أن يكون في مطلع يناير المقبل على غرار ما حدث في عامي 2022-2023، حيث أقيم الحفل في لندن مع بداية العام الميلادي الجديد.

وتضم جوائز "ذا بيست" عدة فئات، وهي أفضل لاعب، وأفضل مدرب، وأفضل حارس مرمى، والتشكيل المثالي للاعبين الرجال، وكذلك أفضل لاعبة وحارسة مرمى ومدرب (أو مدربة) لفريق نسائي، والتشكيل المثالي للسيدات.

كذلك تشمل الفئات جائزة "بوشكاش" لأفضل هدف، وجائزة اللعب النظيف، وجائزة أفضل جمهور.

وكشف فيفا أنه استحدث جائزة جديدة هذا العام، وهي جائزة "مارتا" لأفضل هدف تسجله لاعبة، نسبة إلى الأسطورة البرازيلية.

كما أعيد تعريف جائزة بوشكاش لتكرم صاحب أفضل هدف في كرة قدم الرجال بغض النظر عن جنسيته أو البطولة التي سجل فيها.