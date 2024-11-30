محمد داود يغيب.. الشرطة يستعد لمواجهة بيرسبوليس في النخبة الآسيوية

ومن المقرر أن تقام المباراة ضمن منافسات الجولة السادسة من البطولة على ملعب نادي الأهلي القطري، يوم الإثنين المقبل، عند الساعة الخامسة عصرًا بتوقيت والدوحة.وكان وفد "القيثارة الخضراء" قد وصل إلى القطرية الدوحة ظهر يوم أمس الجمعة، استعدادًا للمباراة، حيث بدأ استعداداته فور وصوله، بخوض وحدة تدريبية استشفائية في ملعب الجامعة.وركز الجهاز الفني للفريق بقيادة المدرب أحمد صلاح على تخليص اللاعبين من إرهاق السفر، وإعادة جاهزيتهم البدنية لخوض اللقاء المرتقب، إذ يتطلع فريق إلى حصد الانتصار له في هذه البطولة.وشهدت بعثة غياب اللاعب محمد داود بسبب تعرضه لوعكة صحية مفاجئة حالت دون انضمامه إلى الوفد، ليفتقد سلاحًا مهمًّا في المباراة، خصوصًا وأن المدرب أحمد صلاح يعتمد عليه بشدة في الهجمات المرتدة، نظرًا للسرعة التي يمتلكها اللاعب.وسيكثف "الغيثارة الخضراء" وحداته التدريبية اليوم وغدًا قبل لقاء الإثنين، على أمل الظهور بمستوى جيد في المباراة، كون يعيش أزمة نتائج في البطولة الآسيوية، إذ لم يتمكن من تحقيق أي انتصار في خمس مباريات.تحدث المدرب أحمد صلاح كثيرًا إلى اللاعبين من أجل التحضير نفسيًّا للمواجهة المقبلة، خصوصًا وأن كان متحمسًا لحصد الانتصار على الوصل الإماراتي في الجولة السابقة، لكنه تلقى الخسارة بنتيجة 3-1، وهذا الأمر انعكس سلبًا على وضع اللاعبين.ويرى أحمد صلاح أن فريقه فقد أغلب النقاط بسبب الأخطاء الفردية من قبل بعض اللاعبين، إذ طالبهم بضرورة مراجعة أنفسهم، وأن ينظروا إلى جمهورهم وضرورة مصالحتهم من أجل إنعاش آمال التأهل للدور الثاني من المسابقة الآسيوية، لاسيما وإن الأمل ما يزال قائمًا لغاية الآن.ويحتل المركز الـ11 قبل الأخير في مجموعة الغرب برصيد نقطتين فقط، حيث سجل 3 أهداف وتلقى 14 هدفًا، وهو ثاني أضعف دفاع في المجموعة بعد العين الإماراتي.