محمد داود يغيب.. الشرطة يستعد لمواجهة بيرسبوليس في النخبة الآسيوية

ومن المقرر أن تقام المباراة ضمن منافسات الجولة السادسة من البطولة على ملعب نادي الأهلي القطري، يوم الإثنين المقبل، عند الساعة الخامسة عصرًا بتوقيت بغداد
والدوحة.
وكان وفد "القيثارة الخضراء" قد وصل إلى العاصمة
القطرية الدوحة ظهر يوم أمس الجمعة، استعدادًا للمباراة، حيث بدأ الفريق
استعداداته فور وصوله، بخوض وحدة تدريبية استشفائية في ملعب الجامعة.
وركز الجهاز الفني للفريق العراقي
بقيادة المدرب أحمد صلاح على تخليص اللاعبين من إرهاق السفر، وإعادة جاهزيتهم البدنية لخوض اللقاء المرتقب، إذ يتطلع فريق الشرطة
إلى حصد الانتصار الأول
له في هذه البطولة.
وشهدت بعثة الفريق
غياب اللاعب محمد داود بسبب تعرضه لوعكة صحية مفاجئة حالت دون انضمامه إلى الوفد، ليفتقد الشرطة
سلاحًا مهمًّا في المباراة، خصوصًا وأن المدرب أحمد صلاح يعتمد عليه بشدة في الهجمات المرتدة، نظرًا للسرعة التي يمتلكها اللاعب.
وسيكثف "الغيثارة الخضراء" وحداته التدريبية اليوم وغدًا قبل لقاء الإثنين، على أمل الظهور بمستوى جيد في المباراة، كون الفريق العراقي
يعيش أزمة نتائج في البطولة الآسيوية، إذ لم يتمكن من تحقيق أي انتصار في خمس مباريات.
تحدث المدرب أحمد صلاح كثيرًا إلى اللاعبين من أجل التحضير نفسيًّا للمواجهة المقبلة، خصوصًا وأن الفريق
كان متحمسًا لحصد الانتصار على الوصل الإماراتي في الجولة السابقة، لكنه تلقى الخسارة بنتيجة 3-1، وهذا الأمر انعكس سلبًا على وضع اللاعبين.
ويرى أحمد صلاح أن فريقه فقد أغلب النقاط بسبب الأخطاء الفردية من قبل بعض اللاعبين، إذ طالبهم بضرورة مراجعة أنفسهم، وأن ينظروا إلى جمهورهم وضرورة مصالحتهم من أجل إنعاش آمال التأهل للدور الثاني من المسابقة الآسيوية، لاسيما وإن الأمل ما يزال قائمًا لغاية الآن.
ويحتل الفريق العراقي
المركز الـ11 قبل الأخير في مجموعة الغرب برصيد نقطتين فقط، حيث سجل 3 أهداف وتلقى 14 هدفًا، وهو ثاني أضعف دفاع في المجموعة بعد العين الإماراتي.