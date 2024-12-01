Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
تعليق إيراني يخص الوضع في سوريا
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

العد التنازلي لبطولة "خليجي 26" ينطلق.. هل الكويت جاهزة؟

رياضة

2024-12-01 | 03:05
العد التنازلي لبطولة &quot;خليجي 26&quot; ينطلق.. هل الكويت جاهزة؟
1,286 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

انطلق العد التنازلي لاستضافة دولة الكويت لبطولة خليجي 26 التي تُقام في الفترة بين 21 ديسمبر/كانون الأول، و3 يناير/كانون الثاني، حيث ستكون الأنظار متجهة إلى المنتخب والتنظيم على حد سواء.

وعلى الرغم من أن الأنظار تتجه تحديدًا إلى النواحي التنظيمية، فإن الجماهير الكويتية تتطلع إلى البطولة على أنها أرضية صالحة لإعادة منتخب الكويت إلى الواجهة من جديد، الغائب لفترة طويلة عن الساحة نتيجة تراجع المستوى، خصوصًا أنه حامل الرقم القياسي لجهة التتويج باللقب الإقليمي (10 مرات).

ومنذ إعلان المدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي الذي تسلّم دفة القيادة في تموز/يوليو الماضي لمدة عام، التشكيلة الموسعة المشاركة في خليجي 26 المرتقب، تعالت الأصوات المساندة للاختيارات والمعارضة لها، وبينها الإعلامي الكويتي عبد الكريم الشمالي الذي قال لوكالة "فرانس برس": "التشكيلة مخيبة للآمال. تمنيت رؤية أكبر قدر من الوجوه التي تخدم المستقبل. كان علينا استغلال هذه النسخة من كأس الخليج للاستعداد للاستحقاقات المقبلة، خصوصا ما تبقى من منافسات الدور الثالث للتصفيات الآسيوية" المؤهلة إلى كأس العالم 2026 المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وأضاف "كنت مع فكرة دمج أصحاب الخبرة مع الشباب كما حصل في العراق خلال كأس الخليج 1979 بسبب مشاركتنا في أولمبياد موسكو 1980. مثال آخر كأس الخليج 1982 عندما خاض الأزرق غمار البطولة في دولة الإمارات بتشكيلة مختلطة وقيادة عبد العزيز العنبري نتيجة الاستعداد للمونديال الذي أقيم في العام نفسه، وقد توّج منتخبنا بتلك النسخة. لا يغيب عن بالنا أيضا المنتخب الشاب بالكامل الذي مثّل الكويت في كأس الخليج 1984 في عُمان".

معسكر خاص للأزرق قبل خليجي 26
دخل المنتخب معسكرًا خاصًا استعدادًا لبطولة خليجي 26 وذلك في العاصمة القطرية الدوحة يستمر حتى منتصف ديسمبر المقبل، علما أنه جاء على رأس المجموعة الأولى إلى جانب الإمارات وقطر وعمان، بينما ضمت المجموعة الثانية العراق والسعودية والبحرين واليمن.
 
وشدد مدرب منتخب الكويت على أن القائمة النهائية ستتضمن اللاعبين الأكثر تركيزًا والتزامًا بتعليمات الجهاز الفني وتنفيذها على الملعب، وتحديدًا في المباريات التجريبية الثلاث التي سيخوضها الفريق في المعسكر نفسه أيام 9 و12 و15 ديسمبر أمام اليمن ولبنان وسوريا تواليًا.

ومن المنتظر أن تكتمل تشكيلة "الأزرق" في الدوحة، استعدادًا لانطلاق خليجي 26 بانضمام لاعبي فريقي الكويت والقادسية إلى التدريبات في 5 كانون الأول/ديسمبر، نظرًا لارتباطهما خارجيًا على الصعيدين الآسيوي والخليجي.

ويعود التتويج الأخير للكويت بلقب كأس الخليج إلى العام 2010 في اليمن، ولا يخفى أن ثمة علاقة خاصة بين البطولة والبلد الذي كان أول ممثل للخليج في كأس العالم.

فرصة سانحة
تمثل بطولة خليجي 26 فرصة سانحة أمام "الأزرق" للاستعداد لما تبقى من تصفيات حقق فيها 4 تعادلات، أمام الأردن (مرتين) والعراق وفلسطين، في مقابل تعرضه لخسارتين أمام عمان وكوريا الجنوبية.

وتتصدر كوريا الجنوبية الترتيب برصيد 14 نقطة أمام العراق (11)، الأردن (9)، عُمان (6)، الكويت (4) وفلسطين (3) علماً بأن المنتخبات البطلة والوصيفة في المجموعات الثلاث تتأهل مباشرة إلى المونديال، فيما يجري توزيع أصحاب المركزين الثالث والرابع على مجموعتين يتأهل منهما المتصدران. ويلتقي الفريقان الحاصلان على المركز الثاني في مباراة ملحق لتحديد ممثل آسيا في الملحق العالمي.

ورغم أن البعض شكك في قدرات بيتزي فإن الرئيس الجديد للاتحاد الشيخ أحمد اليوسف أكد التمسك به من خلال الإشادة بما جرى تقديمه في المباراة الأخيرة أمام الأردن، وذكر في بيان رسمي نشره الاتحاد أن "القادم سيكون أفضل". وجاءت هذه الإشادة لتعطي الضوء الأخضر لاستمرار الجهاز الفني بما يخالف تكهنات الفترة الماضية التي ربطت مستقبله بلقاء الأردن ذاته.

قدرات تنظيمية
ورغم أهمية تقديم المنتخب لمستوى يليق بتاريخه، فإن البال لن يغيب عن التنظيم، كانت مباراة الكويت أمام العراق التي أقيمت في 10 سبتمبر/أيلول الماضي شهدت سوء تنظيم وفوضى نتيجة عدم ربط التذاكر بأرقام المقاعد، فضلا عن دخول الماضي وشهدت عدد كبير من المشجعين لا يحملون تذاكر وحرمان عدد ممن يحملها من الدخول.

وحصل الكثير منذ الحين حيث تولى مجلس إدارة جديد مقدرات الاتحاد، وقبلها تم التعاقد مع شركة كبرى سبق لها المساهمة في تنظيم مونديال 2022 في قطر، كي تشارك في تنظيم خليجي 26 المرتقب.

ومن جانبه قال الشمالي: "الكويت قادرة على استضافة أي بطولة. الاستعدادات جيدة والكويت لن تخيّب الآمال. المشاكل التي رافقت الاستعدادات لم نكن نتمنى وجودها، لكننا سنكون جاهزين".

Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
>> انضم الى السومرية على واتساب

العد التنازلي لبطولة "خليجي 26" ينطلق

هل الكويت جاهزة

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
Alsumaria Tv
اخترنا لك
وسام رزق يعيش أياماً حاسمة في مشواره التدريبي مع القوة الجوية.. ما القصة؟
04:29 | 2024-12-01
مدافع الزوراء ميثم جبار يكشف حقيقة تواصله مع كاساس
03:31 | 2024-12-01
دوري نجوم العراق لن يتوقف خلال "خليجي 26" ولكن! (وثيقة)
03:25 | 2024-12-01
لامين يامال يرتدي حذاء مكتوب أسفله اسم "ميسي".. ماذا يقصد؟ (صور)
02:37 | 2024-12-01
3 مواجهات في ختام الجولة التاسعة من دوري نجوم العراق اليوم
02:00 | 2024-12-01
التعادل يحسم لقاء الزوراء والنجف
13:32 | 2024-11-30
على مضض
على مضض
ايجابية
ايجابية
متوترة
متوترة
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

الفيديو

كهرباء صلاح الدين: معاناة مستمرة رغم الميزانيات الضخمة‎
Play
كهرباء صلاح الدين: معاناة مستمرة رغم الميزانيات الضخمة‎
03:58 | 2024-12-01
التعداد السكاني العاشر.. العراق يتعرف على سكانه
Play
التعداد السكاني العاشر.. العراق يتعرف على سكانه
03:00 | 2024-12-01
62 مليار دولار حجم الاستثمارات الاجنبية في العراق‎
Play
62 مليار دولار حجم الاستثمارات الاجنبية في العراق‎
02:56 | 2024-12-01
دعوات نيابية لتطوير منظومة الدفاع الجوي وتلويح بالغاء الاتفاقية الامنية‎
Play
دعوات نيابية لتطوير منظومة الدفاع الجوي وتلويح بالغاء الاتفاقية الامنية‎
14:35 | 2024-11-30
مراقبون : تمرير القوانين بسلة واحدة يخالف الاعراف ولا يحقق مصالح الشعب
Play
مراقبون : تمرير القوانين بسلة واحدة يخالف الاعراف ولا يحقق مصالح الشعب
13:41 | 2024-11-30
كيف يتلاعب السماسرة بمصير الخدمات في الديوانية؟
Play
كيف يتلاعب السماسرة بمصير الخدمات في الديوانية؟
02:40 | 2024-11-30
مشاريع متلكئة في كربلاء
Play
مشاريع متلكئة في كربلاء
08:51 | 2024-11-29
مرضى السرطان بخطر في العراق!
Play
مرضى السرطان بخطر في العراق!
08:49 | 2024-11-29
أمانة بغداد تطلق حملات تشجير كبرى لتعويض ما تم قطعه خلال حملة الإعمار
Play
أمانة بغداد تطلق حملات تشجير كبرى لتعويض ما تم قطعه خلال حملة الإعمار
08:44 | 2024-11-29
ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ورود خبر استيراد شحوم مسرطنة عبر منافذ البصرة
Play
ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ورود خبر استيراد شحوم مسرطنة عبر منافذ البصرة
08:41 | 2024-11-29
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.