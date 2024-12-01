العد التنازلي لبطولة "خليجي 26" ينطلق.. هل الكويت جاهزة؟

نيوز – رياضة



انطلق العد التنازلي لاستضافة الكويت لبطولة خليجي 26 التي تُقام في الفترة بين 21 ديسمبر/كانون الأول، و3 يناير/كانون الثاني، حيث ستكون الأنظار متجهة إلى المنتخب والتنظيم على حد سواء.





ومنذ المدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي الذي تسلّم دفة القيادة في تموز/يوليو الماضي لمدة عام، التشكيلة الموسعة المشاركة في خليجي 26 المرتقب، تعالت الأصوات المساندة للاختيارات والمعارضة لها، وبينها الإعلامي الكويتي عبد الكريم الذي قال لوكالة "فرانس برس": "التشكيلة مخيبة للآمال. تمنيت رؤية قدر من الوجوه التي تخدم المستقبل. كان علينا استغلال هذه النسخة من كأس الخليج للاستعداد للاستحقاقات المقبلة، خصوصا ما تبقى من منافسات الدور الثالث للتصفيات الآسيوية" المؤهلة إلى كأس العالم 2026 المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.



وأضاف "كنت مع فكرة دمج أصحاب الخبرة مع الشباب كما حصل في العراق خلال كأس الخليج 1979 بسبب مشاركتنا في أولمبياد موسكو 1980. مثال آخر كأس الخليج 1982 عندما خاض الأزرق غمار البطولة في الإمارات بتشكيلة مختلطة وقيادة عبد العزيز العنبري نتيجة الاستعداد للمونديال الذي أقيم في العام نفسه، وقد توّج منتخبنا بتلك النسخة. لا يغيب عن بالنا أيضا المنتخب الشاب بالكامل الذي مثّل الكويت في كأس الخليج 1984 في عُمان".



معسكر خاص للأزرق قبل خليجي 26

دخل المنتخب معسكرًا خاصًا استعدادًا لبطولة خليجي 26 وذلك في العاصمة القطرية الدوحة يستمر حتى منتصف ديسمبر المقبل، علما أنه جاء على رأس المجموعة الأولى إلى جانب الإمارات وقطر وعمان، بينما ضمت المجموعة الثانية العراق والسعودية والبحرين واليمن. وعلى الرغم من أن الأنظار تتجه تحديدًا إلى النواحي التنظيمية، فإن الجماهير الكويتية تتطلع إلى البطولة على أنها أرضية صالحة لإعادة منتخب الكويت إلى الواجهة من جديد، الغائب لفترة طويلة عن الساحة نتيجة تراجع المستوى، خصوصًا أنه حامل الرقم القياسي لجهة التتويج باللقب الإقليمي (10 مرات).ومنذ المدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي الذي تسلّم دفة القيادة في تموز/يوليو الماضي لمدة عام، التشكيلة الموسعة المشاركة في خليجي 26 المرتقب، تعالت الأصوات المساندة للاختيارات والمعارضة لها، وبينها الإعلامي الكويتي عبد الكريم الذي قال لوكالة "فرانس برس": "التشكيلة مخيبة للآمال. تمنيت رؤية قدر من الوجوه التي تخدم المستقبل. كان علينا استغلال هذه النسخة من كأس الخليج للاستعداد للاستحقاقات المقبلة، خصوصا ما تبقى من منافسات الدور الثالث للتصفيات الآسيوية" المؤهلة إلى كأس العالم 2026 المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.وأضاف "كنت مع فكرة دمج أصحاب الخبرة مع الشباب كما حصل في العراق خلال كأس الخليج 1979 بسبب مشاركتنا في أولمبياد موسكو 1980. مثال آخر كأس الخليج 1982 عندما خاض الأزرق غمار البطولة في الإمارات بتشكيلة مختلطة وقيادة عبد العزيز العنبري نتيجة الاستعداد للمونديال الذي أقيم في العام نفسه، وقد توّج منتخبنا بتلك النسخة. لا يغيب عن بالنا أيضا المنتخب الشاب بالكامل الذي مثّل الكويت في كأس الخليج 1984 في عُمان".دخل المنتخب معسكرًا خاصًا استعدادًا لبطولة خليجي 26 وذلك في العاصمة القطرية الدوحة يستمر حتى منتصف ديسمبر المقبل، علما أنه جاء على رأس المجموعة الأولى إلى جانب الإمارات وقطر وعمان، بينما ضمت المجموعة الثانية العراق والسعودية والبحرين واليمن.

وشدد مدرب منتخب الكويت على أن القائمة النهائية ستتضمن اللاعبين الأكثر تركيزًا والتزامًا بتعليمات الجهاز الفني وتنفيذها على الملعب، وتحديدًا في المباريات التجريبية الثلاث التي سيخوضها الفريق في المعسكر نفسه أيام 9 و12 و15 ديسمبر أمام اليمن ولبنان وسوريا تواليًا.



ومن المنتظر أن تكتمل تشكيلة "الأزرق" في الدوحة، استعدادًا لانطلاق خليجي 26 بانضمام لاعبي فريقي الكويت والقادسية إلى التدريبات في 5 كانون الأول/ديسمبر، نظرًا لارتباطهما خارجيًا على الصعيدين الآسيوي والخليجي.



ويعود التتويج الأخير للكويت بلقب كأس الخليج إلى العام 2010 في اليمن، ولا يخفى أن ثمة علاقة خاصة بين البطولة والبلد الذي كان أول ممثل للخليج في كأس العالم.



فرصة سانحة

تمثل بطولة خليجي 26 فرصة سانحة أمام "الأزرق" للاستعداد لما تبقى من تصفيات حقق فيها 4 تعادلات، أمام الأردن (مرتين) والعراق وفلسطين، في مقابل تعرضه لخسارتين أمام عمان وكوريا الجنوبية.



وتتصدر كوريا الجنوبية الترتيب برصيد 14 نقطة أمام العراق (11)، الأردن (9)، عُمان (6)، الكويت (4) وفلسطين (3) علماً بأن المنتخبات البطلة والوصيفة في المجموعات الثلاث تتأهل مباشرة إلى المونديال، فيما يجري توزيع أصحاب المركزين الثالث والرابع على مجموعتين يتأهل منهما المتصدران. ويلتقي الفريقان الحاصلان على المركز الثاني في مباراة ملحق لتحديد ممثل آسيا في الملحق العالمي.



ورغم أن البعض شكك في قدرات بيتزي فإن الرئيس الجديد للاتحاد الشيخ أحمد اليوسف أكد التمسك به من خلال الإشادة بما جرى تقديمه في المباراة الأخيرة أمام الأردن، وذكر في بيان رسمي نشره الاتحاد أن "القادم سيكون أفضل". وجاءت هذه الإشادة لتعطي الضوء الأخضر لاستمرار الجهاز الفني بما يخالف تكهنات الفترة الماضية التي ربطت مستقبله بلقاء الأردن ذاته.



قدرات تنظيمية

ورغم أهمية تقديم المنتخب لمستوى يليق بتاريخه، فإن البال لن يغيب عن التنظيم، كانت مباراة الكويت أمام العراق التي أقيمت في 10 سبتمبر/أيلول الماضي شهدت سوء تنظيم وفوضى نتيجة عدم ربط التذاكر بأرقام المقاعد، فضلا عن دخول الماضي وشهدت عدد كبير من المشجعين لا يحملون تذاكر وحرمان عدد ممن يحملها من الدخول.



وحصل الكثير منذ الحين حيث تولى مجلس إدارة جديد مقدرات الاتحاد، وقبلها تم التعاقد مع شركة كبرى سبق لها المساهمة في تنظيم مونديال 2022 في قطر، كي تشارك في تنظيم خليجي 26 المرتقب.



ومن جانبه قال الشمالي: "الكويت قادرة على استضافة أي بطولة. الاستعدادات جيدة والكويت لن تخيّب الآمال. المشاكل التي رافقت الاستعدادات لم نكن نتمنى وجودها، لكننا سنكون جاهزين".