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اليوم.. الشرطة يسعى لإحياء آماله الآسيوية أمام بيرسبوليس الإيراني

رياضة

2024-12-02 | 02:00
اليوم.. الشرطة يسعى لإحياء آماله الآسيوية أمام بيرسبوليس الإيراني
725 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

يبحث فريق الشرطة لكرة القدم عن فوز يُحيي به آماله في دوري أبطال آسيا لأندية النخبة، عندما يواجه اليوم الاثنين مستضيفه بيرسبوليس الإيراني في العاصمة القطرية الدوحة، عند الساعة الخامسة مساء، لحساب الجولة السادسة.

ولا يجد القيثارة خياراً غير الفوز في مباراة اليوم من أجل البقاء ضمن دائرة المنافسة على البطاقات المتبقية للترشح إلى الدور المقبل، لا سيما أنَّ (3) أندية سعودية ضمنت حتى الآن بلوغ ثمن نهائي المسابقة وهي الهلال والنصر والأهلي.

وبعيداً عن حسابات التأهل فإنَّ ممثل كرتنا يستهدف الفوز بغية إثبات جدارته بالتواجد في أقوى بطولات أندية القارة، بعد أن اكتفى بتعادلين بمواجهتي النصر السعودي وباختاكور الأوزبكي، في حين تلقى (3) خسارات أمام الهلال والأهلي السعوديين والوصل الإماراتي.

ولن تكون مهمة الأخضر سهلة وهو يواجه بيرسبوليس في إستاد حمد بن خليفة ملعبه المفترض، والطامح هو الآخر لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز من حظوظه لبلوغ الدور الثاني.

ويحتل الشرطة المركز (11) ما قبل الأخير في مجموعة الغرب برصيد نقطتين، وفي المقابل يقف بيرسبوليس بالمرتبة التاسعة وله (3) نقاط.

إلى ذلك أقيم أمس المؤتمر الفني لمباراة الشرطة وبيرسبوليس، وتم خلاله تحديد الأطقم الخاصة بالناديين، إذ سيرتدي القيثارة القميص الأخضر الكامل، وحارس مرماه الزي الأسود، بدوره سيلعب الفريق الإيراني باللون الأحمر وحارسه بالأصفر.

كما تناول المؤتمر تثبيت التعليمات المتعلقة بالبطولة، بما يشمل الجوانب الخاصة باللاعبين والأجهزة الفنية، بالإضافة إلى أمور التسويق، والتوجيهات الطبية والإعلامية.
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الشرطة يسعى لإحياء آماله الآسيوية

بيرسبوليس الإيراني

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