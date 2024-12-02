"خليجي 26".. كاساس ينتظر ردا من الأندية العراقية ويحضر لخطة بديلة

ويستعد المنتخب للمشاركة في كأس الخليج "خليجي 26" في الكويت، إذ ستنطلق في 21 ديسمبر/ كانون الحالي، وتنتهي في الثالث من يناير/ كانون الثاني المقبل 2025.واتفق الاتحاد مع المدرب كاساس على أن يقوم باستدعاء لاعبين فقط من كل نادٍ في دوري نجوم العراق، وذلك من أجل ضمان استمرار منافسات في شهر ديسمبر/ كانون الحالي، أثناء فترة مشاركة المنتخب في كأس الخليج (خليجي 26) في الكويت.والمدرب الإسباني وافق على مقترح الاتحاد العراقي، وهو أيضًا أكد ضرورة استمرار منافسات دوري نجوم وعدم توقفه مجددًا، وفي ذات الوقت وجه دعوات إلى عدد من اللاعبين في الأندية العراقية، من أجل ضمهم إلى قائمة أسود الرافدين في كأس الخليج، حيث ستكون الأولوية لعدد كبير جدًّا منهم.لكن المدرب ما يزال ينتظر رد الأندية العراقية بتفريغ اللاعبين الذين طلبهم خلال فترة كأس الخليج، ومرحلة الإعداد التي تسبقها، والتي ستشهد الدخول في معسكر تدريبي في الدوحة في الثالث عشر من الشهر الحالي، إذ سيمنح الأندية فترة تمتد لغاية نهاية الأسبوع الحالي، ليعلن بعدها عن القائمة النهائية المشاركة في .والمدرب لديه عدة خيارات أخرى يرغب باللجوء إليها في قائمة المنتخب العراقي، خصوصًا بعض اللاعبين المغتربين في الخارج، والذين لم يتحصلوا على فرصة للعب مع الفريق العراقي، لكن المدرب يرغب أولاً بمنح الفرصة للاعبي دوري نجوم العراق، وفي حال رفضت الأندية تفريغ البعض منهم، فإن كاساس سيلجأ إلى البدائل، بحسب winwin.وأوقعت قرعة كأس الخليج المنتخب في المجموعة الثانية، إلى جانب منتخبات السعودية والبحرين واليمن، حيث سيواجه المنتخب اليمني في 22 ديسمبر/ كانون الحالي، على أن يقابل المنتخب البحريني في الخامس والعشرين من الشهر ذاته، ليختتم دور المجموعات بمواجهة السعودية في الثامن والعشرين من ذات الشهر.