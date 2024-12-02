"خليجي 26".. كاساس ينتظر ردا من الأندية العراقية ويحضر لخطة بديلة

ويستعد المنتخب العراقي
للمشاركة في بطولة
كأس الخليج "خليجي 26" في الكويت، إذ ستنطلق البطولة
في 21 ديسمبر/ كانون الأول
الحالي، وتنتهي في الثالث من يناير/ كانون الثاني المقبل 2025.
واتفق الاتحاد العراقي لكرة القدم
مع المدرب كاساس على أن يقوم باستدعاء لاعبين فقط من كل نادٍ في دوري نجوم العراق، وذلك من أجل ضمان استمرار منافسات البطولة
في شهر ديسمبر/ كانون الأول
الحالي، أثناء فترة مشاركة المنتخب العراقي
في بطولة
كأس الخليج (خليجي 26) في الكويت.
والمدرب الإسباني وافق على مقترح الاتحاد العراقي، وهو أيضًا أكد ضرورة استمرار منافسات دوري نجوم العراق
وعدم توقفه مجددًا، وفي ذات الوقت وجه دعوات إلى عدد من اللاعبين في الأندية العراقية، من أجل ضمهم إلى قائمة أسود الرافدين في كأس الخليج، حيث ستكون الأولوية لعدد كبير جدًّا منهم.
كاساس يحضر لخطة بديلة تحسبًا لأي طارئ
لكن المدرب ما يزال ينتظر رد الأندية العراقية بتفريغ اللاعبين الذين طلبهم خلال فترة بطولة
كأس الخليج، ومرحلة الإعداد التي تسبقها، والتي ستشهد الدخول في معسكر تدريبي في الدوحة في الثالث عشر من الشهر الحالي، إذ سيمنح الأندية فترة تمتد لغاية نهاية الأسبوع الحالي، ليعلن بعدها عن القائمة النهائية المشاركة في البطولة
.
والمدرب لديه عدة خيارات أخرى يرغب باللجوء إليها في قائمة المنتخب العراقي، خصوصًا بعض اللاعبين المغتربين في الخارج، والذين لم يتحصلوا على فرصة للعب مع الفريق العراقي، لكن المدرب يرغب أولاً بمنح الفرصة للاعبي دوري نجوم العراق، وفي حال رفضت الأندية تفريغ البعض منهم، فإن كاساس سيلجأ إلى البدائل، بحسب winwin.
وأوقعت قرعة كأس الخليج المنتخب العراقي
في المجموعة الثانية، إلى جانب منتخبات السعودية والبحرين واليمن، حيث سيواجه المنتخب اليمني في 22 ديسمبر/ كانون الأول
الحالي، على أن يقابل المنتخب البحريني في الخامس والعشرين من الشهر ذاته، ليختتم دور المجموعات بمواجهة السعودية في الثامن والعشرين من ذات الشهر.