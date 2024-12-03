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الفيفا يعلن رسميا تصنيف وشروط قرعة مونديال الأندية

رياضة

2024-12-03 | 12:47
الفيفا يعلن رسميا تصنيف وشروط قرعة مونديال الأندية
المصدر:
موقع كووورة
340 مشاهدة

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم الثلاثاء، عن تصنيف الأندية في قرعة كأس العالم للأندية 2025.

وأشار فيفا في بيانه إلى أنه تم تقسيم الأندية الـ32 المشاركة إلى 4 مستويات يضم كل منها 8 فرق، مؤكدا أنه سيراعي مبدأ التوازن في المنافسة والعامل الجغرافي إجراءات القرعة.

وأوضح أيضا أن الوعاء الأول يضم أعلى أربعة فرق تصنيفًا من أوروبا إلى جانب أعلى أربعة فرق تصنيفًا من أمريكا الجنوبية، بينما يتكون الوعاء الثاني من الفرق الثمانية المتبقية من أوروبا.

ويضم الوعاء الثالث أعلى فريقين تصنيفًا على التوالي من آسيا وأفريقيا ومنطقة أمريكا الشمالية والوسطى ومنطقة البحر الكاريبي، إلى جانب الناديين المتبقيين من أمريكا الجنوبية، بينما يتكون الوعاء الرابع من الفريقين المتبقيين على التوالي من آسيا وأفريقيا ومنطقة أمريكا الشمالية والوسطى ومنطقة البحر الكاريبي، إلى جانب ممثل أوقيانوسيا والفريق الذي يمثل الدولة المضيفة، إنتر ميامي.

وأكد الفيفا أن القرعة ستجنب أيضا وقوع فريقين من نفس الاتحاد القاري في مجموعة واحدة باستثناء أندية أوروبا التي تشارك بـ12 فريقا ما يعني أن هناك أربع مجموعات ستضم فريقين من أوروبا.

وأشار أيضا إلى استثناء آخر بوضع نادي إنتر ميامي في الوعاء الرابع للمجموعة الأولى مباشرة حيث سيخوض مباراة الافتتاح على ملعب هارد روك، بينما سيتم وضع الفريق الأمريكي الآخر سياتل ساوندرز في الوعاء الرابع للمجموعة الثانية مباشرة.

ونشر الفيفا التصنيف بالكامل على النحو التالي:
التصنيف الأول: مانشستر سيتي الإنجليزي – ريال مدريد الإسباني – بايرن ميونيخ الألماني – باريس سان جيرمان الفرنسي – فلامينجو البرازيلي – بالميراس البرازيلي – ريفير بليت الأرجنتيني – فلومينينسي البرازيلي.

التصنيف الثاني: تشيلسي الإنجليزي – بروسيا دورتموند الألماني – إنتر الإيطالي – بورتو البرتغالي – أتليتكو مدريد الإسباني – بنفيكا البرتغالي – يوفنتوس الإيطالي – رد بول سالزبورج النمساوي.

التصنيف الثالث: الهلال السعودي – أولسان هيونداي الكوري – الأهلي المصري – الوداد المغربي – مونتيري المكسيكي – كلوب ليون المكسيكي – بوكا جونيورز الأرجنتيني – بوتافوجو البرازيلي.

التصنيف الرابع: أوراوا ريدز الياباني – العين الإماراتي – الترجي التونسي – ماميلودي صنداونز – باتشوكا المكسيكي – سياتل ساوندرز الأمريكي – إنتر ميامي الأمريكي – أوكلاند سيتي النيوزيلندي.

وستقام بطولة كأس العالم للأندية لأول مرة بمشاركة 32 فريقا، وتقرر أن تقام كل أربع سنوات خلال فصل الصيف، وستحتضن الولايات المتحدة الأمريكية النسخة الأولى التي تقام بين يومي 15 يونيو و13 يوليو 2025.
 
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
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الفيفا

مونديال الأندية

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