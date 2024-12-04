ملعب المدينة الدولي يحتضن قمة القوة الجوية والتعاون السعودي اليوم

وتتشابك حسابات التأهل في هذه المجموعة، إذ لم يضمن أي فريق الترشح إلى الدور الثاني حتى الآن، بحكم تقارب النقاط وتنافس ثلاثة أندية على نيل بطاقتي العبور للمراحل الإقصائية.ويتصدر التعاون لائحة الترتيب برصيد (12) نقطة، ويأتي الخالدية البحريني وصيفاً وله (9) نقاط، بالتساوي مع الجوية صاحب المركز الثالث، بينما يتذيل التين أسير التركمانستاني القائمة بلا رصيد.وينشد الصقور الفوز في لقاء اليوم بغية الاستمرار في المسابقة، وتجنب الخروج المبكر في حال تعثره بالتعادل أو الخسارة، وتغلّب الأزرق ذهاباً على سكري القصيم بهدفين مقابل هدف واحد في بريدة السعودية، وهو يتطلع لتجديد تفوقه على التعاون، معتمداً على ميزتي الأرض والجمهور وخبرات عناصره لتحقيق غايته المرسومة بالوصول لأبعد نقطة قارياً.ونجح ممثل العراق في تخطي ألتين أسير التركمانستاني في امتحانه الأخير بهدفين من دون رد، ليُحيي آماله بالمنافسة في المجموعة، بعد أن كان قد تعرّض لخسارتين على التوالي أمام الخالدية البحريني.من جانبه يدخل التعاون الذي يتولى قيادته الأرجنتيني رودولفو أروابارينا مباراته أمام الجوية بخياري الفوز أو التعادل من أجل الانتقال للدور المقبل، ويأتي (سكري القصيم) كما يُطلق عليه أنصاره بمعنويات مرتفعة عقب فوزه الأخير في الدوري السعودي على الرائد بهدف نظيف، كما أنه كسب الجولة الخامسة في المسابقة الآسيوية ضد الخالدية البحريني بهدفين مقابل هدف، وهو يُمنّي النفس لرد الاعتبار والثأر لخسارة الذهاب.