مفاجأة مدوية.. موافقة 60 ناديا على المشاركة في "السوبر ليج"

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية أن "شركة A22 المسؤولة عن تواصلت مع أكثر من 100 ناد، وأبدى 60 ناديا منهم ترحيبا بالانضمام لمشروع السوبر ليج".وأضافت الصحيفة أن "هناك بعض التعديلات المقترحة التي دخلت حيز التنفيذ والدراسة الجادة مثل السماح للأندية الأصغر مثل ليل أو باير ليفركوزن بالمشاركة مباشرة في مرحلة دوري النجوم إذا حققت لقب الدوري في ألمانيا وفرنسا".ولفتت أيضا إلى أن "هناك خطة لتقليص عدد المباريات التي سيخوضها الذي سيكمل مشواره لنهائي السوبر ليج من 19 إلى 17 أو 18 مباراة لتفادي ضغط المباريات".وبينت أن "الأندية التي وقعت على اتفاقية السوبر ليج في البداية مثل بايرن ميونخ وعمالقة الدوري الإنجليزي والإيطالي ثم انسحبت بعد ضغوط من الاتحاد الأوروبي والحكومات المحلية، ستبقى مرتبطة بمشروع العملاقة، ويبقى إنتر ميلان استثناء من هذه القاعدة لأنه وقع على بند يشترط موافقة دائنيه الذين أمروا بانسحابه بعد خروج أندية إنجلترا من المشروع".واشارت إلى أن "فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد وخوان لابورتا رئيس نادي برشلونة يتزعمان بقوة مشروع السوبر ليج الذي حصل على ضمانة قانونية بحكم صادر من محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي في كانون الأول 2023".وختمت "موندو ديبورتيفو" تقريرها بأنه "يتبقى فقط إعلان الموعد النهائي لانطلاق السوبر ليج إما في أيلول 2025 أو أيلول 2026".وكانت رابطة السوبر ليج أعلنت عن إقامة بمشاركة 64 فريقا مقسمة إلى 3 دوريات، بواقع 16 ناديا في دوري النجوم والذي سيضم أفضل الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى (إسبانيا وإنجلترا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا) وفرقا قوية أخرى من دول مثل البرتغال وهولندا.ويقام الدوري الذهبي أيضا بمشاركة 16 فريقا إضافة إلى مجموعة الدوري الأزرق بمشاركة 32 فريقا سيهبط منها 20 فريقا كل موسم.