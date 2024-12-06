"لاعبون انتهت صلاحيتهم".. باسم عباس يوجه رسالة الى كاساس

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ويستعد المنتخب للمشاركة في كأس الخليج "خليجي 26" في الكويت، إذ ستنطلق في 21 ديسمبر/ كانون الحالي وتنتهي في الثالث من يناير/ كانون الثاني المقبل 2025.وقال عباس، "بعض الأسماء في قائمة مدرب غير مقنعة، لأن المدرب الإسباني عاد إلى الأسماء ذاتها التي قام باستبعادها سابقًا مع إضافات بسيطة جداً، الأسماء المستبعدة لا يوجد أي داعٍ لحضورها في الفترة القادمة لأنها تقدمت في السن ولن يكون بمقدورها اللعب بعد أعوام قليلة ويجب أن ينظر المدرب إلى هذا الأمر وأن يضعه في الحسبان".وأضاف: "كان يتوجب على المدرب أن يمنح الفرصة للاعبين الشباب الذين يستحقون الانضمام إلى المنتخب العراقي، هؤلاء هم مستقبل العراق، سيحتاجهم أسود الرافدين في السنوات المقبلة وكأس الخليج أفضل توفر فرصة لتجريب اللاعبين، لأن كاساس يجب أن يضع استراتيجية مستقبلية لرسم ملامح تشكيلة المنتخب في السنوات القليلة المقبلة".وأكمل: "التغيير المستمر في قائمة لاعبي المنتخب وتشكيلة الفريق هو خطأ كبير، بصراحة هذه هي المرة الأولى التي أرى فيها الفريق من دون تشكيلة مستقرة، خصوصًا أن منتخب أسود الرافدين يخوض تصفيات آسيا الحاسمة المؤهلة إلى كأس العالم التي تعتمد على النتائج فقط لكي تتحدد الفرق المتأهلة للمونديال".وتابع: "قائمة المدرب الإسباني تثير الكثير من الجدل وكأنه يتعرض للضغوطات من قبل الاتحاد لاستدعاء لاعبين محددين، كاساس يجب أن يصحح الأخطاء وأن يوجهه الاتحاد لاتخاذ القرارات الصائبة، فما الفائدة من استدعاء لاعبين انتهت صلاحيتهم ليتم إبعادهم بشكل نهائي فيما بعد بينما بإمكان المدرب استدعاء لاعبين شباب يكون لهم مستقبل واعد مع الفريق العراقي"، بحسب