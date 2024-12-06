تفاصيل اجتماع عدنان درجال مع مدرب منتخب الشباب عماد محمد

وسبق أن أوقعت القرعة منتخب للشباب في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات الأردن والسعودية وكوريا الشمالية.وذكر الاتحاد في بيان: "رئيس الاتحاد لكرة القدم عدنان درجال، التقى مدرب منتخب الشباب عماد محمد والمدير الإداري نديم كريم، لمناقشة برنامج إعداد المنتخب لنهائيات كأس آسيا المقبلة، وحضر اللقاء أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد محمد ناصر وأحمد الموسوي وغالب الزاملي".وأكد درجال خلال اللقاء: "الاتحاد يسعى لتوفير جميع وسائل الإعداد للمنتخب وتنفيذ البرنامج المقدم من الكادر التدريبي تحضيراً لنهائيات كأس آسيا التي تقام في شهر فبراير/ شباط من العام المقبل"، مبيناً بالقول: "منتخب شباب لا بد أن يبقى في المقدمة، والأهم هو الوصول إلى كأس العالم المقبلة دون 20 عاماً".وأضاف: "من بين أولوياتنا واهتماماتنا هو دعم منتخب الشباب لأنه عماد مستقبل كرتنا، وإن الجميع يدرك حجم المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتق لاعبي منتخب شباب العراق، فهم أهل لتلك المسؤولية".من جهته، قدم مدرب منتخب للشباب عماد محمد شكره لرئيس الاتحاد لاهتمامه الكبير، مبيناً: "المنتخب سيكون على موعد مع تحقيق نتائج متميزة في مشاركته بنهائيات كأس آسيا المرتقبة".وقال محمد: "الاجتماع اليوم مع رئيس الاتحادِ لكرة القدم عدنان درجال بحضورِ أعضاء المكتب التنفيذي، كان إيجابياً، وتمحورت النقاشات حول برنامج إعداد المنتخب، وإن الاتحاد داعم كبير لتحضيرات المنتخب لنهائيات كأس آسيا".وأضاف: "نأمل أن نقدم مستويات إيجابية كوننا وصيف البطولة السابقة في أوزبكستان، وإن اللاعبين عازمون على تقديم صورة مشرفة تعكس مكانة الكرة العراقية، وبما يليق بسمعتها على الصعيد القاري".وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، تأهل منتخب للشباب إلى نهائيات كأس آسيا دون 20 عاماً متصدراً للمجموعة الثامنة بتسع نقاط بعد فوزه على بروناي بـ(15) هدفاً، وعلى الفلبين بهدفين من دون مقابل، وعلى تايلاند بهدف نظيف من دون أن تستقبل شباكه أي هدف.