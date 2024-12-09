لمواجهة أتالانتا.. أنشيلوتي يستدعي نجما عربيا لقائمة ريال مدريد

ويحل ضيفا على أتالانتا غدا الثلاثاء لحساب الجولة السادسة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.وضمت قائمة لمواجهة أتالانتا 22 لاعبا تقدمهم النجم الفرنسي كيليان مبابي والجناح البرازيلي فينيسيوس جونيور العائد من الإصابة بعد غيابه عن المباريات الأخيرة للنادي الملكي.وتواجد في القائمة أيضا النجم المغربي الصاعد لخديم.وقرر أنشيلوتي استدعاء لخديم لأول مرة للفريق لريال هذا الموسم، لتعويض الفرنسي فيرلان ميندي، الذي سيغيب عن الملاعب لثلاثة أسابيع بسبب الإصابة.ويبلغ لخديم مع العمر 19 عاما ويلعب في مركز الظهير الأيسر، ويعد من بين أبرز اللاعبين الواعدين في فريق الرديف "كاستيا".وولد لخديم في لأب وأم مغربية، وانضم إلى أكاديمية في العام 2017.وسبق للخديم تمثيل كل من إسبانيا والمغرب على مستوى فئة الشباب، حيث لعب مع منتخب إسبانيا تحت 15 سنة حتى تحت 18 سنة، قبل أن يحول ولاءه الوطني إلى المنتخب المغربي حيث شارك مع المنتخب المغربي لأقل من 20 عاما في خمس مباريات.وكان لخديم قد استدعي في مارس الماضي لمعسكر المنتخب المغربي دون أن يشارك في أي مباراة.