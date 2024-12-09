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لمواجهة أتالانتا.. أنشيلوتي يستدعي نجما عربيا لقائمة ريال مدريد

رياضة

2024-12-09 | 07:35
لمواجهة أتالانتا.. أنشيلوتي يستدعي نجما عربيا لقائمة ريال مدريد
المصدر:
وكالات
1,717 مشاهدة

استدعى المدير الفني لنادي ريال مدريد كارلو أنشيلوتي، اليوم الاثنين، النجم المغربي الواعد يوسف لخديم لقائمة "الميرينغي" استعدادا لمواجهة أتالانتا الإيطالي في دوري أبطال أوروبا.

ويحل ريال مدريد ضيفا على أتالانتا غدا الثلاثاء لحساب الجولة السادسة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

وضمت قائمة ريال مدريد لمواجهة أتالانتا 22 لاعبا تقدمهم النجم الفرنسي كيليان مبابي والجناح البرازيلي فينيسيوس جونيور العائد من الإصابة بعد غيابه عن المباريات الأخيرة للنادي الملكي.
وتواجد في القائمة أيضا النجم المغربي الصاعد لخديم.

وقرر أنشيلوتي استدعاء لخديم لأول مرة للفريق الأول لريال مدريد هذا الموسم، لتعويض الفرنسي فيرلان ميندي، الذي سيغيب عن الملاعب لثلاثة أسابيع بسبب الإصابة.

ويبلغ لخديم مع العمر 19 عاما ويلعب في مركز الظهير الأيسر، ويعد من بين أبرز اللاعبين الواعدين في فريق ريال مدريد الرديف "كاستيا".

وولد لخديم في مدريد لأب إسباني وأم مغربية، وانضم إلى أكاديمية ريال مدريد في العام 2017.

وسبق للخديم تمثيل كل من إسبانيا والمغرب على مستوى فئة الشباب، حيث لعب مع منتخب إسبانيا تحت 15 سنة حتى تحت 18 سنة، قبل أن يحول ولاءه الوطني إلى المنتخب المغربي حيث شارك مع المنتخب المغربي لأقل من 20 عاما في خمس مباريات.

وكان لخديم قد استدعي في مارس الماضي لمعسكر المنتخب المغربي الأول دون أن يشارك في أي مباراة.
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ريال مدريد

انشيلوتي

لخديم

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