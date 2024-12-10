القصة الكاملة لـ واقعة اعتداء لاعب المنصورة على المدرب علاء نوح

وقال شاهين، إنه قرر عدم ممارسة كرة القدم بشكل نهائي مرة أخرى، إلى أنه لو تصرف خطأ خلال مباراة المقاولون فإن ذلك نابع من حبه وعشقه للمنصورة، وجاء خارجاً عن إرادته.كما قال أحمد لاعب نادي المنصورة، إنه لا يعلم كيف حدث منه هذا التصرف ، ولكنه قرر اعتزال كرة القدم وعدم الاستمرار في الملاعب.وأضاف أحمد شاهين، خلال تصريحات تليفزيونية: "في البداية لقد شعرت أن ما حدث كان أسوأ ما مررت به في حياتي، ولم أقصد ما حدث وكنت أشعر بضغط نفسي كبير".وتابع: "أعتذر لعلاء نوح عما حدث مني في الموقف، وهو مثل والدي، ولكن أعتذر له فقط فيما حدث مني ولكن لا أعتذر له في أشياء أخرى".واستطرد: "من قبل المباراة كنت أشعر أنني لا أريد لعب كرة القدم مرة أخرى، وأنا قررت ذلك عقب المباراة، وكتبت ذلك عبر حسابي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك".واختتم: "لا أعلم ماذا حدث ولماذا يتم تغييري بعد دخولي المباراة بدقائق ولم يحدث طرد لاعب أو إصابة لاعب ليتم تغييري بهذا الشكل، لم ألمس الكرة .. ودخلت الملعب والنتيجة 2/0، والهدف الثالث جاء عقب دخولي الملعب مباشرة".فيما أكد العميد محمد البسيونى رئيس نادى المنصورة، أن ما حدثهو خطأ جسيم أساء لنا جميعا، ولا بد من علاجه، وتم إيقاف اللاعب لحين التحقيق معه واتخاذ قرار قوى ضده.وقال محمد البسيونى، فى مداخلة مع الإعلامى سيف زاهر فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "هناك خطأ جسيم أساء لنا كلنا كنادى ومسئولين والرياضة عموما، ولا بد من علاجه بعناية، وتم إيقاف اللاعب لحين التحقيق معه واتخاذ قرار".وأضاف: "علاء نوح ارتضى أن يقود الفريق فى ظل الظروف الصعبة التى يعانى منها الفريق، وهو صاحب القرار فى كل شيء يخص الفريق يدخل أو يخرج أى لاعب فى أى وقت ونحن نحاول أن نيسر له كل شيء لمحاولة الخروج من هذه الأزمة".وتابع: "القرار الذى سيقوله نوح هو ما سيتم تطبيقه بالإضافة إلى قرار تربوى من إدارة إذا اعتذر عن هذا الموقف ويجب أن يرتضى نوح أولا".واختتم: "المنصورة تعرض لظلم كبير اليوم باحتساب هدف غير صحيح، كما أن أيمن المزين يدرب السكة الحديد ببطاقة مشرف على قطاع الناشئين، واللائحة لم تطبق عليه فكان يجب منعه من التدريب لأنه حتى الآن موجود على السيستم مدربا للمنصورة".