بعد استبعاده من المنتخب.. جدل واسع بشأن محمد قاسم

أثار عدم استدعاء لاعب نادي النجف الرياضي، محمد قاسم الى صفوف المنتخب الوطني جدلا واسعا في التواصل الاجتماعي.

واعرب مراقبون للشأن الرياضي عن استغرابهم بعدم وجود اسم محمد قاسم ضمن قائمة المنتخب المستدعاة لكأس الخليج.

ويعتبر قاسم من أبرز لاعبي دوري نجوم في الفترة الحالية وسبق أن شارك مع المنتخب الوطني وقدم مستويات مميزة.

وأعلن مدربُ المنتخب الوطنيّ خيسوس كاساس، قبل أيام، قائمةَ اللاعبين النهائيّة المُستدعاة لخليجي 26، وقبلها لمُعسكرِ الدوحة المزمع إقامته للمدةِ من 14-20 كانون الحالي.

وسينطلق معسكر المنتخب في القطرية الدوحة يوم السبت المقبل، استعداداً للدخول في البطولة، إذ سيلعب في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات والبحرين واليمن.

وعلق رئيس الاتحاد لكرة القدم عدنان درجال، على استبعاد نجم فريق النجف محمد قاسم من قائمة المنتخب في كأس الخليج "خليجي 26" في الكويت.

وقال درجال في تصريحات إعلامية: "اللاعب محمد قاسم من اللاعبين المميزين في الدوري وهو مؤثر جدا مع فريقه النجف ويقدم مستويات كبيرة، فضلا عن مهاراته الفنية والحلول التي يبتكرها لزملائه اللاعبين وبالتأكيد هو لاعب يتمناه أي مدرب في فريقه ونتمنى أن يستمر على هذا العطاء والمستوى".

وأضاف: "البعض يحاول أن يخلق من موضوع إبعاد قاسم فتنة لضرب المنتخب العراقي، هذه الأمور يجب أن لا تحدث في الوقت الحالي، الفريق يحتاج الدعم من الجميع سواء وسائل الإعلام أو الجماهير وحتى النجوم السابقين والمحللين، لأن الفريق مقبل على مهمة مثل كأس الخليج وبعدها سيلعب مباريات حاسمة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم".

وتابع: "لا يوجد منع لمحمد قاسم من الحضور مع المنتخب كما يتحدث البعض، قرار إبعاد اللاعب بيد المدرب خيسوس كاساس، هناك معايير فنية وضعها المدرب الإسباني في استدعاء اللاعبين وهي لا تنطبق عليه وهذا كل ما في الأمر ونتمنى أن لا تؤخذ الأمور في غير مسارها".

ولجأ الاتحاد لكرة القدم إلى حل وسط من أجل إرضاء الأندية المحلية ومدرب المنتخب خيسوس كاساس بشأن تفريغ لاعبي فرق دوري نجوم لتمثيل أسود الرافدين في كأس الخليج "خليجي 26" في الكويت.

والاتحاد سبق أن اقترح على خيسوس كاساس استدعاء لاعبَين فقط من كل فريق، كي لا تتأثر الأندية بغياب لاعبيها، لكن هذا القرار أيضاً لم يلقَ قبولا لدى الأندية التي أكدت صعوبة الأمر، لتعود وتطالب بإيقاف منافسات دوري نجوم في الربع الأخير من الشهر الحالي.