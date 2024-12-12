Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
قلق أممي حيال "انتهاك" سيادة سوريا
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

بعد استبعاده من المنتخب.. جدل واسع بشأن محمد قاسم

رياضة

2024-12-12 | 15:07
بعد استبعاده من المنتخب.. جدل واسع بشأن محمد قاسم
2,630 مشاهدة

أثار عدم استدعاء لاعب نادي النجف الرياضي، محمد قاسم الى صفوف المنتخب الوطني العراقي جدلا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي.

واعرب مراقبون للشأن الرياضي عن استغرابهم بعدم وجود اسم محمد قاسم ضمن قائمة المنتخب المستدعاة لكأس الخليج.
 
ويعتبر قاسم من أبرز لاعبي دوري نجوم العراق في الفترة الحالية وسبق أن شارك مع المنتخب الوطني العراقي وقدم مستويات مميزة.
 
وأعلن مدربُ المنتخب الوطنيّ خيسوس كاساس، قبل أيام، قائمةَ اللاعبين النهائيّة المُستدعاة لخليجي 26، وقبلها لمُعسكرِ الدوحة المزمع إقامته للمدةِ من 14-20 كانون الأول الحالي.
 
وسينطلق معسكر المنتخب العراقي في العاصمة القطرية الدوحة يوم السبت المقبل، استعداداً للدخول في البطولة، إذ سيلعب العراق في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات السعودية والبحرين واليمن.
 
وعلق رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال، على استبعاد نجم فريق النجف محمد قاسم من قائمة المنتخب العراقي في بطولة كأس الخليج "خليجي 26" في الكويت.
 
وقال درجال في تصريحات إعلامية: "اللاعب محمد قاسم من اللاعبين المميزين في الدوري العراقي وهو مؤثر جدا مع فريقه النجف ويقدم مستويات كبيرة، فضلا عن مهاراته الفنية والحلول التي يبتكرها لزملائه اللاعبين وبالتأكيد هو لاعب يتمناه أي مدرب في فريقه ونتمنى أن يستمر على هذا العطاء والمستوى".
 
وأضاف: "البعض يحاول أن يخلق من موضوع إبعاد قاسم فتنة لضرب المنتخب العراقي، هذه الأمور يجب أن لا تحدث في الوقت الحالي، الفريق يحتاج الدعم من الجميع سواء وسائل الإعلام أو الجماهير وحتى النجوم السابقين والمحللين، لأن الفريق العراقي مقبل على بطولة مهمة مثل كأس الخليج وبعدها سيلعب مباريات حاسمة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم".
 
وتابع: "لا يوجد منع لمحمد قاسم من الحضور مع المنتخب العراقي كما يتحدث البعض، قرار إبعاد اللاعب بيد المدرب خيسوس كاساس، هناك معايير فنية وضعها المدرب الإسباني في استدعاء اللاعبين وهي لا تنطبق عليه وهذا كل ما في الأمر ونتمنى أن لا تؤخذ الأمور في غير مسارها".
 
ولجأ الاتحاد العراقي لكرة القدم إلى حل وسط من أجل إرضاء الأندية المحلية ومدرب المنتخب خيسوس كاساس بشأن تفريغ لاعبي فرق دوري نجوم العراق لتمثيل أسود الرافدين في بطولة كأس الخليج "خليجي 26" في الكويت.
 
والاتحاد العراقي سبق أن اقترح على خيسوس كاساس استدعاء لاعبَين فقط من كل فريق، كي لا تتأثر الأندية بغياب لاعبيها، لكن هذا القرار أيضاً لم يلقَ قبولا لدى الأندية التي أكدت صعوبة الأمر، لتعود وتطالب بإيقاف منافسات دوري نجوم العراق في الربع الأخير من الشهر الحالي.
 
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
>> انضم الى السومرية على واتساب

محمد قاسم

المنتخب العراقي

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
Alsumaria Tv
اخترنا لك
كأس السوبر الفرنسي 2025 على أرض عربية
02:38 | 2024-12-13
رونالدو في ايران للمرة الثانية
01:52 | 2024-12-13
ثلاثة أندية أوروبية تتصارع على صفقة إنجليزية
14:44 | 2024-12-12
الرابطة الفرنسية ترفض شكوى مبابي ضد سان جيرمان.. مال السبب؟
13:21 | 2024-12-12
هل سيشارك مبابي في نهائي كأس القارات للأندية 2024؟
09:07 | 2024-12-12
لاعبة محترفة تقترب من تمثيل منتخب ناشئات العراق
08:02 | 2024-12-12
على مضض
على مضض
ايجابية
ايجابية
متوترة
متوترة
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

الفيديو

دعوات لحسم القوانين الجدلية
Play
دعوات لحسم القوانين الجدلية
04:48 | 2024-12-13
مدارس بغداد تحتفل بالذكرى الـ7 للنصر على داعش
Play
مدارس بغداد تحتفل بالذكرى الـ7 للنصر على داعش
00:58 | 2024-12-13
فشل بقتل طليقته فقتل والدتها في الديوانية.. إليكم تفاصيل الجريمة المروعة!
Play
فشل بقتل طليقته فقتل والدتها في الديوانية.. إليكم تفاصيل الجريمة المروعة!
06:59 | 2024-12-12
العراق أمام تحدي استقبال المزيد من اللّاجئين السوريين
Play
العراق أمام تحدي استقبال المزيد من اللّاجئين السوريين
06:30 | 2024-12-12
أمانة بغداد تزيل التجاوزات من على الارصفة
Play
أمانة بغداد تزيل التجاوزات من على الارصفة
06:26 | 2024-12-12
أربيل تتصدّر قائمة أمراض السرطان
Play
أربيل تتصدّر قائمة أمراض السرطان
06:15 | 2024-12-12
السياسة المالية في خانة الإنتقادات والبرلمان العراقي يتوعد بفتح الملفات!
Play
السياسة المالية في خانة الإنتقادات والبرلمان العراقي يتوعد بفتح الملفات!
06:00 | 2024-12-12
ازمة الكهرباء تصل ذروتها.. والوزارة تلتزم الصمت‎
Play
ازمة الكهرباء تصل ذروتها.. والوزارة تلتزم الصمت‎
04:47 | 2024-12-11
خسائر كبيرة لأصحاب حقول الدواجن في العراق
Play
خسائر كبيرة لأصحاب حقول الدواجن في العراق
03:39 | 2024-12-11
"سلب السيادة الاقتصادية"... الغاء المنصة وتفرد 5 مصارف بالدولار
Play
"سلب السيادة الاقتصادية"... الغاء المنصة وتفرد 5 مصارف بالدولار
03:00 | 2024-12-11
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.