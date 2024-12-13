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عادل كريستيانو رونالدو.. محمد صلاح يحصد جائزة جديدة

رياضة

2024-12-13 | 06:54
عادل كريستيانو رونالدو.. محمد صلاح يحصد جائزة جديدة
484 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

واصل الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الهيمنة على الدوري الإنجليزي الممتاز بحصد جائزة جديدة.

وفاز محمد صلاح بجائزة لاعب الشهر في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز من رابطة البريميرليغ، بعدما فاز في وقت سابق بنفس الجائزة لكن من رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية "PFA".

وحصل صلاح على جائزة أفضل لاعب في شهر نوفمبر/تشرين الثاني بالبريميرليغ، بعد قيادته فريق ليفربول للتحليق في صدارة جدول الترتيب.

وتنافس نجم ليفربول على الفوز بالجائزة مع زميله ريان غرافنبرخ، وبرونو فيرنانديز لاعب مانشستر يونايتد، ومارتن أوديغارد وبوكايو ساكا ثنائي أرسنال، ويوان ويسا مهاجم برينتفورد، وجواو بيدرو لاعب برايتون، وماتيوس كونيا مهاجم ولفرماهبتون.

*ماذا قدم محمد صلاح في شهر نوفمبر بالدوري الإنجليزي؟
تألق محمد صلاح بشكل لافت مع ليفربول خلال شهر نوفمبر الماضي، حيث قاد الريدز لتحقيق 3 انتصارات في الثلاث المباريات التي لعبها في نوفمبر.

وترك صاحب الـ32 عاما بصمته في الثلاث المباريات، حيث أسهم في فوز ليفربول على برايتون 2-1 وأستون فيلا 2-0 وساوثهامبتون 3-2.

وأسهم صلاح بـ5 أهداف ما بين 4 أهداف وتمريرة حاسمة، حيث سجل هدفاً ضد برايتون، وسجل هدفاً وصنع مثله ضد أستون فيلا، وسجل هدفين ضد ساوثهامبتون.

يذكر أن محمد صلاح يتصدر جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 13 هدفًا، بالتساوي مع إيرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي.

*كم مرة فاز محمد صلاح بجائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي؟
باتت تلك المرة الأولى هذا الموسم 2024-2025 التي يحصد فيها محمد صلاح جائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبشكل عام، فاز محمد صلاح بالجائزة للمرة السادسة، بعدما فاز بها 3 مرات في موسم 2017-2018 (نوفمبر/تشرين الثاني وفبراير/شباط ومارس/أزار)، ومرتين في شهر أكتوبر/تشرين الأول لموسمي 2021-2022 و2022-2023.

*الأكثر تتويجا بجائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي
أصبح محمد صلاح ثاني أكثر لاعب تتويجا بجائزة لاعب الشهر عبر تاريخ البريميرليغ، متساويا مع ستيفن جيرارد وكريستيانو رونالدو برصيد 6 مرات لكل منهم.

ويعتبر الثنائي سيرجيو أجويرو، مهاجم مانشستر سيتي السابق، وهاري كين، مهاجم توتنهام السابق، الأكثر تتويجا بجائزة لاعب الشهر برصيد 7 مرات لكل منهما.


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كريستيانو رونالدو

محمد صلاح يحصد جائزة جديدة

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