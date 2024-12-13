جوارديولا: عاجلاً أم آجلًا سنعود وسنصبح أقوى بعودة رودري

ويعاني السيتي على مستوى النتائج في البريميرليج ودوري أبطال أوروبا، وخسر الأربعاء الماضي أمام يوفنتوس، بهدفين دون رد.وبشكل عام، يعيش النادي الإنجليزي، أسوأ فتراته في حقبة جوارديولا، وسط مخاطر من عدم قدرته على التأهل للدور التالي من دوري الأبطال.ومن ضمن الأسباب هو وباء الإصابات الذي أصاب مجموعة من لاعبيه، وعلى رأسهم رودري المصاب بالرباط الصليبي.وأوضح جوارديولا في مؤتمر صحفي: "لو احتجنا إلى لاعبين، فسنلجأ إلى إبرام صفقات. لكن لا أعرف ماذا سيحدث".وشدد: "نحن نلعب من دون رودري، الفائز بالكرة الذهبية وأفضل لاعب في العالم الموسم الماضي، وهذه مشكلة".وأضاف المدرب: "لا يوجد أي فريق آخر يلعب من دون لاعب فاز بالكرة الذهبية، حين يعود، سنصبح أقوى، ونصبح فريقا كبيرا مرة ثانية. نحاول أن نلعب وأن ننتصر بالطريقة نفسها. إن عاجلاً أم آجلًا، سنعود".وأردف: "لا أعرف ما يجب علينا فعله، لكننا في حاجة إلى لاعبين. علينا أن نفكر فيما سنفعله، لكن روح الفريق لا تزال موجودة. أنا حزين جدا من أجل اللاعبين وأعتقد أن هذه حال الجمهور".وزاد "أعتقد أن هذه المجموعة من اللاعبين قامت بأشياء مذهلة لم يحققها أحد. كسروا أرقاما قياسية. أطالب الجمهور فقط بأن يظل معنا حتى النهاية".وأكد جوارديولا أنه "واجه إصابات أكثر من أي وقت مضى، إلى درجة أنه بدأ يفكر إلى أنه ثمة حاجة لقائمة تتكون من 40 أو 50 لاعبا".وأتم: "ربما ثمة حاجة إلى فرق بهذه الضخامة. في نهاية المطاف، جدول المباريات هو المشكلة، ولا يتعلق الأمر بمتخصصي العلاج الطبيعي ولا الأطباء ولا اللاعبين".