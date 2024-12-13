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حكيمي الابرز للفوز بالكرة الذهبية الإفريقية

رياضة

2024-12-13 | 13:04
حكيمي الابرز للفوز بالكرة الذهبية الإفريقية
101 مشاهدة

ضمن أشرف حكيمي تواجده في القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب إفريقي في سنة 2024، التي ينظمها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

ويواجه حكيمي منافسة قوية من نجوم بارزين مثل الإيفواري سيمون أدينرا نجم برايتون، الغيني سيرهو غيراسي مهاجم بوروسيا دورتموند، النيجيري أديمولا لوكمان جناح أتالانتا، وحارس ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي رونوين ويليامز.

وتو ج حكيمي الذي فاز بلقب أفضل لاعب صاعد في القارة السمراء مرتين في 2018 و2019، بلقبي الدوري والكأس في فرنسا هذا العام، علاوة على تسجيل أرقام بارزة على المستوى الفردي.

ومع اقتراب الكشف عن هوية صاحب الكرة الذهبية الإفريقية 2024، سنتظرق سويًا لثلاثة عوامل هامة تؤكد تتويج أشرف حكيمي بالجائزة.
وحسب عدة تقارير فقد رجح غالبية المصوتين الأفارقة، كفة الدولي المغربي ولاعب باريس سان جيرمان أشرف حكيمي، للتتويج بجائزة أفضل لاعب بالقارة السمراء لسنة 2024.


الأفضل في العالم بمركزه
تحول حكيمي من مجرد ظهير أيمن إلى لاعب شامل يساهم في مختلف أدوار اللعب ويُظهر اللاعب أنه يعيش أفضل لحظات مسيرته الاحترافية، إن لم تكن الأفضل على الإطلاق”.

ويؤكد قائد المنتخب المغربي في كل ظهور مع فريقه باريس سان جيرمان أو “أسود الأطلس” أنه الأفضل عالميا وليس إفريقيا فقط عندما يتعلق الأمر بجودة الظهير الأيمن العصري بكل ما يتطلبه الأمر من مقومات فنية وبدنية.

وكان تصريح مدربه الإسباني لويس إنريكي خير دليل على ذلك عندما قال: “حكيمي أفضل ظهير أيمن في العالم ولم أدرب لاعبا مثله من قبل.”

أرقامه المثالية في الموسم الحالي
عندما نتحدث عن أشرف المدافع، فهو صمّام الأمان والصخرة التي تنكسر فوقها هجمات الخصوم، يكسب الإلتحامات ويفتك الكرات، ونادرا ما ينجح المهاجمون في التفوق عليه في مواجهة واحد ضد واحد.

وأما هجوميا، فلغة الأرقام لسان ناطق، مساهمات أشرف حكيمي الهجومية تتوفق في الغالب على تلك التي يسعى المهاجمون ولاعبو الوسط لتحقيقها.

وخلال الموسم الجاري في الدوري الفرنسي ودوري أبطال أوروبا، تمكن حكيمي من تسجيل ثلاثة أهداف وتقديم 6 تمريرات حاسمة بمجموع 9 مساهمات تهديفية.

الإنجازات والتأثير الفردي
خلال سنة 2024، تمكن النجم المغربي من التتويج مع أبناء “حديقة الأمراء” بلقبي الدوري الفرنسي وكأس فرنسا، بالإضافة إلى الميدالية البرونزية مع منتخب المغرب الأولمبي في دورة باريس.

وكان دور أشرف فعّالا بشكل كبير في منظومة لويس إنريكى ومدرب منتخب المغرب تحت 23 سنة طارق السكتيوي، سواء على مستوى الأرقام والمساهمات، أو التأثير معنويا كقائد داخل الملعب وخارجه.

متى يقام حفل جوائز الاتحاد الإفريقي؟
ينظم حفل توزيع جوائز الأفضل في إفريقيا بمدينة مراكش يوم 16 دجنبر الجاري، وهي المرة ثانية تواليا التي تستضيف فيه المدينة الحمراء هذا الحفل.
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حكيمي

الكرة الذهبية

افريقيا

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