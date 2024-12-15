المنتخب العراقي يشرع بتدريباته في الدوحة.. ما سبب غياب كاساس؟

وأقيمت التدريبات، التي شهدت غياب المدرب الإسباني خيسوس كاساس بسبب وصوله في ساعة متأخرة من مساء أمس، تحت إشراف مدرب اللياقة البدنية مانيلو والمحلل الفني ايسيدري رامون مادير، بمشاركة اللاعبين جلال حسن وكميل سعد ومحمد حسن وعلي جاسم وعلي يوسف وسعد عبد الأمير ومهند علي ومصطفى سعدون وبيتر كوركيس ومناف يونس وعلي فائز وأمجد عطوان وهه لو فائق وريبين سولاقا ومهند جعاز ولوكاس شيلمون وآدم رشيد وأمين الحموي وأحمد ياسين ويوسف .وبحسب المعلومات فإنَّ المدافع ميرخاس دوسكي سيلتحق بالوفد اليوم، بينما سيتواجد أمير العماري يوم غد أو بعد غد بحسب ترتيبات إجراءات الحجوزات والسفر، ولم يتحدّد حتى الآن موعد انضمام أيمن حسين وعلي عدنان.وسيكون آخر الملتحقين بوفد أسود الرافدين كل من إبراهيم بايش وزيدان إقبال الذي تأكد غيابه عن المواجهة الأولى في مرحلة المجموعات أمام اليمن التي ستقام في الثاني والعشرين من الشهر الحالي.ومن المؤمل أن يخوض المنتخب الوطني بدءاً من اليوم الأحد وحدتي صباحاً ومساءً سعياً للارتقاء بالجوانب الفنية والبدنية للاعبين فضلاً عن تعزيز عاملي التفاهم والانسجام بين اللاعبين.تجدر الإشارة إلى أنَّ قرعة خليجي (26) قد وضعت حامل لقب النسخة الأخيرة منتخبنا الوطني على رأس المجموعة الثانية إلى جانب السعودية والبحرين واليمن.