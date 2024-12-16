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بعد الانباء المتداولة.. هل فعلاً سيغيب "إبراهيم بايش" عن خليجي 26؟

رياضة

2024-12-16 | 02:20
بعد الانباء المتداولة.. هل فعلاً سيغيب &quot;إبراهيم بايش&quot; عن خليجي 26؟
المصدر:
الصباح
1,201 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

رفع المنتخب الوطني العراقي لكرة القدم وتيرة تحضيراته بخوضه وحدتي تدريب صباحاً ومساءً يوم أمس الأحد في ملاعب التدريب التابعة لجامعة قطر ضمن إطار معسكره الخارجي المغلق استعداداً للمشاركة في بطولة خليجي (26) التي ستحتضنها دولة الكويت في الحادي والعشرين من الشهر الحالي وتستمر حتى الثالث من كانون الثاني المقبل.

وقال المنسق الإعلامي للمنتخب الوطني محمد عماد إنَّ تدريبات الأمس (الصباحية والمسائية) أقيمت تحت إشراف الجهاز الفني الذي يقوده الإسباني خيسوس كاساس وملاكه المساعد بعد وصولهم في ساعة مبكرة من فجر الأحد، مبيناً أنَّ التدريبات شهدت مشاركة (20) لاعباً هم جلال حسن، محمد حسن، كميل سعد، هه لو فائق، بيتر كوركيس، مهند علي، أحمد ياسين، مهند جعاز، لوكاس شيلمون، أمين الحموي، آدم طالب، يوسف الأمين، ريبين سولاقا، علي فائز، مناف يونس، سعد عبد الأمير، أمجد عطوان، مصطفى سعدون، علي جاسم، علي يوسف.

وأشار إلى أنَّ قائمة أسود الرافدين تعززت مساء أمس بانضمام مدافع اليسار ميرخاس دوسكي الذي سيكون متاحاً للاشتراك في تدريبات اليوم الاثنين.

وفي ختام حديثه، فنّد عماد جميع الأنباء التي تحدثت عن رفض نادي الرياض السعودي تفريغ اللاعب إبراهيم بايش للمشاركة مع المنتخب في البطولة الخليجية، موضحاً أنَّ إدارة الوفد لم تتلق أي شيء رسمي بهذا الصدد، وهو ما يؤكد أنَّ بايش سيكون متواجداً في الحادي والعشرين من الشهر الحالي في الكويت بحسب كتاب الموافقة الأولي الذي أرسله النادي السعودي لاتحاد الكرة.

تجدر الإشارة إلى أنَّ قرعة منافسات خليجي (26) قد وضعت أسود الرافدين على رأس المجموعة الثانية إلى جانب اليمن والبحرين والسعودية.
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"إبراهيم بايش"

بطولة خليجي 26

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