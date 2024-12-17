جوائز الكاف 2024.. غضب مغربي مصري من النتائج

فقد توج النيجيري أديمولا لوكمان مهاجم أتالانتا الإيطالي بجائزة أفضل لاعب إفريقي لعام 2024، متفوقا على النجم المغربي مدافع باريس سان جرمان الفرنسي أشرف حكيمي، والغيني سيرهو غيراسي مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني، والإيفواري سيمون أدينغرا جناح برايتون الإنجليزي، ورونوين وليامز حارس مرمى صن داونز إفريقي.وقبل الفائز، هتف بعض الحاضرين في الحفل باسم حكيمي، حيث كان الجمهور والصحفيون المحليون يرون أحقية نجم أسود الأطلس بالجائزة، بعدما فشل في الحصول عليها العام الماضي.وتوج حكيمي، الذي فاز بلقب أفضل لاعب واعد في القارة مرتين عامي 2018 و2019، بلقبي الدوري والكأس في فرنسا هذا العام، بالإضافة إلى برونزية أولمبياد باريس.وعبر عدد من النشطاء على منصات التواصل الاجتماعي عن استيائهم بعد خسارة نجم منتخب المغرب للجائزة.وعمت حالة من الصدمة وسط محبي حكيمي، الذي توقع تتويجه بالجائزة القارية خاصة أنه حضر الحفل إلى جانب أفراد من عائلته، كما ظهر رئيس نادي باريس سان جرمان ناصر الخليفي، بين الحاضرين في الحفل.كما سيطرت حالة من الغضب على جماهير الكرة المصرية بعد عن جوائز الكاف، بعد استبعاد كل من حسين الشحات لاعب الأهلي وأحمد سيد (زيزو) لاعب الزمالك من جائزة أفضل لاعب داخل القارة السمراء، ومنحها لحارس مرمى صن داونز إفريقي رونوين وليامز، الذي فاز أيضا بلقب أفضل حارس في القارة وجمع بين اللقبين.وقال الناقد الرياضي إسلام صادق، إن "معلوماته تؤكد أنه حتى اللحظات الأخيرة قبل الجوائز كان هناك تخبط بين المسؤولين في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، خصوصا فيما يتعلق بجائزة أحسن لاعب في القارة عموما، بعد منافسة قوية من حكيمي، قبل أن يحسمها النجم النيجيري لوكمان، وكذلك جائزة أفضل لاعب داخل القارة، بعد منافسة شديدة بين زيزو والشحات، لكنها ذهبت في النهاية إلى الحارس وليامز، وسط علامات استفهام كبيرة جدا".وأضاف صادق: "اختيار الأهلي كأفضل ناد في القارة شيء مقنع، فهو بطل دوري أبطال إفريقيا وثالث كأس العالم للأندية، لكن عدم وجود النجم المصري العالمي محمد صلاح نجم ليفربول في القائمة المرشحة لجوائز الأفضل كان أيضا من علامات الاستفهام الكبيرة".وتساءل الناقد الرياضي أحمد صفوت: "هل لأن باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي من جنوب إفريقيا، يحصل مواطنه وليامز على جائزتي أفضل لاعب داخل إفريقيا وأفضل حارس؟ ما الأرقام التي حققها لكي يفوز بالجائزتين؟".كذلك يرى صفوت أن الحارس الصاعد مصطفى شوبير لاعب الأهلي المصري، كان الأحق بالفوز بجائزة أفضل حارس، بعد العروض القوية التي قدمها مع فريقه في دوري الأبطال كللت بفوز الأهلي بالبطولة.