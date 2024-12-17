بعد إدانته بالعنصرية.. الاتحاد الإنجليزي يصدم نجم توتنهام

وأوقف لاعب منتخب أوروغواي بسبب تصريحات عنصرية تجاه زميله في سون هيونغ مين في الصيف الماضي عندما قال إن "الدولي الكوري الجنوبي سون وكذلك أفراد عائلته جميعهم متشابهون".ونفى بنتانكور الاتهام كما أعرب زميله الكوري الجنوبي سون عن عدم مؤاخذته له لكن تنظيمية مستقلة وجدته ثابتا وفرض الاتحاد الإنجليزي الإيقاف وغرامة قدرها مئة ألف جنيه إسترليني (126930 دولارا أمريكيا) على اللاعب (27 عاما) الشهر الماضي.واعتذر بنتانكور لسون عبر ووصف الأمر بأنه "مزحة سيئة" وأصدر توتنهام في وقت لاحق بيانا قال فيه إن سون أراد وضع حد للحادث لكن الاتحاد الإنجليزي فتح تحقيقا في الحادثة أفضى إلى إدانة اللاعب الأوروغواياني ومعاقبته.وبعد ذلك استأنف توتنهام القرار بحجة أن العقوبة كانت شديدة للغاية.وقال الاتحاد الإنجليزي في بيان اليوم: "تم رفض هذا الاستئناف بعد جلسة استماع ويظل الإيقاف سبع مباريات كما أمرت اللجنة التنظيمية".وسيغيب بنتانكور عن مباراة دور الثمانية لكأس الرابطة أمام مانشستر يونايتد بعد غد الخميس ومباراة هامة في الدوري الإنجليزي أمام ليفربول في لندن يوم الأحد المقبل ليستكمل السبع مباريات المفروضة عليه.