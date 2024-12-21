تعرّف إلى ترتيب أغلى منتخبات "خليجي 26".. ما هو مركز العراق؟

قائمة الأبيض الإماراتي المشارك في تعكس رغبته الجادة في المنافسة بقوة على اللقب، من خلال الاعتماد على كتيبة نجومه كاملةً، والتي يتقدمها فابيو دي ليما مهاجم الوصل الذي تقدر قيمته التسويقية بنحو (7) ملايين يورو، كأغلى لاعب بين صفوف الإماراتيين في الوقت الراهن.أما منتخب قطر حامل لقب كأس آسيا في نسختيها الأخيرتين، فحل في المركز الثاني، حيث تبلغ قيمة لاعبيه الإجمالية (19.58) مليون يورو، وهي القيمة التي تراجعت بشكل طفيف لتصل إلى (19.48) مليون يورو في خليجي 26، خاصة أن صفوفه تضمنت اسم أكرم عفيف نجم الذي تبلغ قيمته التسويقية (7.5) مليون يورو. على الرغم من مدرب العنابي غيابه مؤقتًا عن المباريات بسبب ظروف إنسانية خاصة.وحل المنتخب السعودي في المركز الثالث ضمن أغلى المنتخب المشاركة في كأس الخليج "خليجي 26"، بقيمة تسويقية إجمالية بلغت (17.75) مليون يورو في خليجي 26، علمًا أن قيمة الأخضر قبل كانت تصل إلى (27.10) مليون يورو، لكن هذه القيمة تراجعت بفعل الغموض الذي يسيطر على فرص مشاركة العديد من النجوم أمثال سالم الدوسري.وفي المركز الرابع، يأتي المنتخب العراقي الذي تبلغ قيمته التسويقية في كأس الخليج (10.53) مليون يورو، أما المركز الخامس فيتضمن وجود المنتخب البحريني الذي تبلغ قيمته التسويقية (9.83) مليون يورو.وفي المركز السادس، يظهر المنتخب العماني الذي تبلغ قيمته التسويقية في "خليجي 26" ما يصل إلى (8.10) مليون يورو، فيما يحل المنتخب الكويتي مستضيف في المركز السابع بقيمة تسويقية تقدر بنحو (5.60) مليون يورو، علمًا أن أغلى لاعب في الأزرق الكويتي خلال الوقت الراهن هو سامي الصانع مدافع الكويت الكويتي، والذي تقدر قيمته التسويقية الراهنة بنحو (350) ألف يورو.وتُعد قيمة المنتخب اليمني التسويقية هي الأدنى في خليجي 26، والتي تقتصر على مليوني يورو فقط، علمًا أن قيمة المنتخب اليمني كانت تصل إلى (2.35) مليون يورو قبل منافسات الخليجية.