افتتاح ومباريات كأس الخليج 2024 اليوم.. الموعد والقنوات الناقلة والمعلقين

تُعد الكويت هي الأكثر تتويجًا باللقب على مر التاريخ في 10 مرات، إلا أن اللقب غائب عن الأزرق منذ 2010، في حين أن هو حامل لقب النسخة الأخيرة بعد التتويج بها على حساب منتخب عُمان في أعقاب مباراة ماراثونية بالبصرة.يسعى المنتخب إلى تحقيق اللقب الثمين البعيد عن خزائن الرياض منذ 2003، في حين أن الإمارات تُظهر حالة أكثر من رائعة، وبطل آسيا قطر يدخل مع مدربه الجديد غارسيا وهدفه العودة للطريق الصحيح.كل الشواهد تؤكد أن خليجي 26 ستكون في قمتها، ولعلها ستكون من أكثر النسخ المثيرة في الأخير، وفي هذا التقرير نسلط الضوء على جدول مباريات اليوم في كأس الخليج 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين وأكثر.ستكون بداية مباريات اليوم في كأس الخليج 2024 بمباراة كبيرة تجمع بين أصحاب الأرض منتخب الكويت أمام وصيف النسخة الماضية منتخب عمان على ملعب جابر الأحمد في تمام الثامنة مساءً بتوقيت بغداد والكويت، التاسعة بتوقيت مسقط.أما المباراة الثانية فستكون في غاية الندية بين الإمارات وقطر، علمًا بأن المواجهة الأخيرة بينهما كانت منذ أسابيع في تصفيات كأس العالم، وانتصر فيها الأبيض 5-0. وستكون مواجهة كأس الخليج في العاشرة بتوقيت بغداد والكويت والدوحة، الحادية عشر بتوقيت أبوظبي.