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افتتاح ومباريات كأس الخليج 2024 اليوم.. الموعد والقنوات الناقلة والمعلقين

رياضة

2024-12-21 | 06:06
افتتاح ومباريات كأس الخليج 2024 اليوم.. الموعد والقنوات الناقلة والمعلقين
2,929 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

ستكون متعة كرة القدم حاضرة في الكويت بالفترة من 21 ديسمبر 2024 حتى 3 يناير 2025، عندما تُقام مسابقة كأس الخليج 2024 في نسختها السادسة والعشرين بمشاركة كافة نجوم المنطقة وبالقوام الأساسي لكل المنتخبات.

تُعد الكويت هي الأكثر تتويجًا باللقب على مر التاريخ في 10 مرات، إلا أن اللقب غائب عن الأزرق منذ 2010، في حين أن العراق هو حامل لقب النسخة الأخيرة بعد التتويج بها على حساب منتخب عُمان في أعقاب مباراة ماراثونية بالبصرة.

يسعى المنتخب السعودي إلى تحقيق اللقب الثمين البعيد عن خزائن الرياض منذ 2003، في حين أن الإمارات تُظهر حالة أكثر من رائعة، وبطل آسيا قطر يدخل مع مدربه الجديد غارسيا وهدفه العودة للطريق الصحيح.

كل الشواهد تؤكد أن بطولة خليجي 26 ستكون في قمتها، ولعلها ستكون من أكثر النسخ المثيرة في العقد الأخير، وفي هذا التقرير نسلط الضوء على جدول مباريات اليوم في كأس الخليج 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين وأكثر.

موعد مباريات اليوم في كأس الخليج 2024
ستكون بداية مباريات اليوم في كأس الخليج 2024 بمباراة كبيرة تجمع بين أصحاب الأرض منتخب الكويت أمام وصيف النسخة الماضية منتخب عمان على ملعب جابر الأحمد في تمام الثامنة مساءً بتوقيت بغداد والكويت، التاسعة بتوقيت مسقط.

أما المباراة الثانية فستكون في غاية الندية بين الإمارات وقطر، علمًا بأن المواجهة الأخيرة بينهما كانت منذ أسابيع في تصفيات كأس العالم، وانتصر فيها الأبيض 5-0. وستكون مواجهة كأس الخليج في العاشرة بتوقيت بغداد والكويت والدوحة، الحادية عشر بتوقيت أبوظبي.
 
القنوات الناقلة لمباريات اليوم في كأس الخليج 2024
حصلت العديد من القنوات العربية على حقوق نقل كأس الخليج 2024، وهي القنوات الرسمية للدول الثماني المشاركين في البطولة.

وستكون القنوات الناقلة لمباريات اليوم في كأس الخليج 2024: Kuwait Sports HD, SSC HD, Bahrain Sport HD, Al Kass One HD, AD Sports 1 HD, Oman Sport HD, Dubai Sports 1 HD, Al Iraqiya Sports HD, SSC NEWS HD, Sharjah Sport HD.

معلقو مباريات اليوم في كأس الخليج 2024
معلقو مباراة الكويت وعمان فارس عوض وعيسى الحربين عبر SSC NEWS HD، رؤوف خليف عبر قناة دبي الرياضية، محمد الشامي عبر أبو ظبي الرياضية، موسى عيد عبر الشارقة الرياضية، أحمد المعمري عبر الكويت الرياضية، علي الشمري عبر العراقية، خالد الحدي عبر الكأس، محمد سويد عبر البحرين الرياضية.

أما معلقو مباراة الإمارات وقطر، فهد العتيبي وحماد العنزي عبر SSC NEWS HD، عبد الحميد الجسمي عبر الشارقة الرياضية، شبيب الحبسي عبر عمان الرياضية، علي حسين عبر البحرين الرياضية، علي سعيد عبر الكويت الرياضية، خليل البلوشي عبر الكأس، عامر عبد الله عبر أبو ظبي الرياضية.

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افتتاح ومباريات كأس الخليج 2024 اليوم

الموعد والقنوات الناقلة والمعلقين

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