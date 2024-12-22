انطلاق مباراة العراق واليمن في "خليجي26"

وتوج المنتخب العراقي، بلقب كأس الخليج في النسخة 25 التي أقيمت في العام الماضي، ليصل إلى اللقب الرابع في تاريخه بهذه بعد غياب دام 25 عاما.والمهمة في هذه النسخة قد تكون أصعب للمنتخب العراقي، خصوصا أنه سيفقد خاصية الأرض والجمهور وأيضا لغياب عدد من لاعبيه بسبب عدم موافقة أنديتهم على تفريغهم كون تقام خارج أيام (فيفا داي)، دون أن ننسى بأن جميع المنتخبات ستشارك بالتشكيلة الأساسية على عكس النسخة السابقة حين شارك بالفريق الرديف مثل السعودية وقطر.ويراهن الإسباني خيسوس كاساس مدرب المنتخب العراقي، على ثلاث أسلحة للحفاظ على لقب كأس الخليج العربي، أولها استقرار من حيث الجهاز الفني واللاعبين ولعلها هي المرة الأولى التي يشعر فيها بأنه وصل إلى هذا الحد من الاستقرار.أما السلاح الثاني لكاساس، هو تواجد السداسي المفضل للمدرب الإسباني والمتمثل بالمهاجم أيمن حسين والجناح إبراهيم بايش ولاعب الوسط أمير العماري وصانع الألعاب علي جاسم وزميله يوسف أمين والحارس جلال حسن، بالإضافة إلى الوجوه الجديدة فهذا سلاح أيضاً يخدم كاساس، فقائمة أسود الرافدين في "خليجي 26" تضم مجموعة من اللاعبين الذين يحضر منهم لأول مرة وأيضا مجموعة أخرى لم تحظ بفرصة كاملة مع المنتخب في وقت السابق.