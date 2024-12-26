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قبل مواجهة العراق "المصيرية".. استبعاد نجم السعودية من خليجي 26

رياضة

2024-12-26 | 04:10
قبل مواجهة العراق &quot;المصيرية&quot;.. استبعاد نجم السعودية من خليجي 26
4,040 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

استبعد الفرنسي هيرفي رينارد مدرب المنتخب السعودي، لاعبا جديدا من قائمة المنتخب "الأخضر" في كأس الخليج، وذلك قبل مواجهة المنتخب العراقي في ختام دور المجموعات من بطولة "خليجي 26".

وتم استبعاد المدافع ياسر الشهراني، الذي تعرض لإصابة في المفصل خلال مواجهة البحرين في دور المجموعات، وغاب على إثرها عن مواجهة اليمن أمس.

ونشر الحساب الرسمي للمنتخب السعودي على منصة "إكس"، بيانا قال فيه: "استبعد المدير الفني للمنتخب الوطني هيرفي رينارد اللاعب ياسر الشهراني من معسكر الأخضر في دولة الكويت المشارك في منافسات كأس الخليج 26".
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وأوضح: "جاء ذلك بناء على التقرير الطبي المقدم من الجهاز الطبي للمنتخب، والذي أكد حاجة اللاعب لبرنامج علاجي وتأهيلي يمنعه من المشاركة في المباريات القادمة للبطولة".

وداهمت الإصابة عددا من نجوم المنتخب قبل انطلاق كأس الخليج، مما أدى لاستبعاد عدد من اللاعبين بداية من عبد الإله العمري مدافع الاتحاد، ثم عبد الله الخيبري لاعب وسط النصر.

ومن المقرر أن يلعب المنتخب السعودي ضد نظيره العراقي السبت المقبل في الجولة الثالثة الأخيرة للمجموعة الثانية ضمن "خليجي 26" في مباراة قد تكون مصيرية للمنتخبين أو لأحدهما.

ويملك المنتخبان 3 نقاط لكل منهما في المركزين الثاني والثالث على الترتيب، علما بأن التعادل يكفي الأخضر للمرور للدور التالي، في ظل تفوقه بفارق الأهداف.
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قبل مواجهة العراق "المصيرية"

استبعاد نجم السعودية من خليجي 26

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