قبل مواجهة العراق "المصيرية".. استبعاد نجم السعودية من خليجي 26

وتم استبعاد المدافع ياسر الشهراني، الذي تعرض لإصابة في المفصل خلال مواجهة البحرين في دور المجموعات، وغاب على إثرها عن مواجهة اليمن أمس.ونشر الحساب للمنتخب السعودي على منصة "إكس"، بيانا قال فيه: "استبعد المدير الفني للمنتخب الوطني هيرفي رينارد اللاعب ياسر الشهراني من معسكر الأخضر في الكويت المشارك في منافسات كأس الخليج 26".وأوضح: "جاء ذلك بناء على التقرير الطبي المقدم من الجهاز الطبي للمنتخب، والذي أكد حاجة اللاعب لبرنامج علاجي وتأهيلي يمنعه من المشاركة في المباريات القادمة للبطولة".وداهمت الإصابة عددا من نجوم المنتخب قبل انطلاق كأس الخليج، مما أدى لاستبعاد عدد من اللاعبين بداية من عبد الإله العمري مدافع الاتحاد، ثم عبد الله الخيبري لاعب وسط النصر.ومن المقرر أن يلعب المنتخب السعودي ضد نظيره السبت المقبل في الجولة الثالثة الأخيرة للمجموعة الثانية ضمن "خليجي 26" في مباراة قد تكون مصيرية للمنتخبين أو لأحدهما.ويملك المنتخبان 3 نقاط لكل منهما في المركزين الثاني والثالث على الترتيب، علما بأن التعادل يكفي الأخضر للمرور للدور التالي، في ظل تفوقه بفارق الأهداف.